Встречаемся и отправляемся в путешествие. Первую небольшую остановку сделаем в 11:45 в Приозерске. Будет возможность выпить кофе, перекусить и пофотографироваться на фоне живописных пейзажей города у Ладожского озера.

В 12:30–13:10 перед вами предстанет древняя крепость Корела с мощными башнями, которая хранила северные рубежи Руси. Её стены стали свидетелями множества военных событий и до сих пор несут отпечаток истории.

14:00–15:45 — посещение экопарка «Долина водопадов». Вы прогуляетесь по оборудованной тропе вдоль реки Ихаланйоки и увидите каскад из четырёх живописных водопадов среди леса и скал.

16:00–16:40 — обед: вы попробуете традиционный суп «лохикейтто» — сливочную уху с рыбой, картофелем и овощами.

16:40–16:50 — осмотр старинной Лютеранской кирхи, частично сохранившейся до наших дней. Здесь же посетим музей «Город ангелов» с коллекцией деревянных скульптур, созданных мастерами из России и Европы.

В 17:00–17:20 заглянем в Музей иван-чая: вы узнаете о секретах приготовления традиционного напитка и продегустируете ароматные сорта.

17:20–18:10 — экскурсия по городу Сортавала. Осмотрим финскую архитектуру и старинные здания.

18:10 — размещение в гостинице. В 21:00 — начало новогоднего банкета и шоу-программы. Вас ждёт праздничный ужин и концерт в стильном фьюжн-ресторане (оплачивается отдельно при бронировании). В полночь небо озарит салют. После праздника вас отвезут обратно в гостиницу.