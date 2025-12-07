Описание тура
Организационные детали
Туроператор вправе изменять порядок и время посещения объектов без сокращения их количества.
Рекомендуется иметь запас времени не менее 3 часов после завершения тура.
Необходимо иметь при себе паспорт и льготный документ (при наличии).
Советуем брать наличные деньги: на объектах может не быть терминалов.
Одежда должна быть удобной и соответствовать погоде.
Питание. В стоимость включены завтраки и 1 обед карельской ухой. Остальные обеды и ужины (комплексные) оплачиваются дополнительно:
- обед — первое, второе, салат, напиток, сладкая булочка;
- ужин — горячее блюдо, салат, напиток, сладкая булочка.
Транспорт. Современные автобусы 2024–2025 годов выпуска, вместимость от 18 до 55 человек. Все сиденья направлены по ходу движения, есть ремни безопасности, климат-контроль, телевизор и микрофон у гида. Водители подбираются с особым вниманием.
Возраст участников. 3+.
Уровень сложности. Минимальный: автобусный тур с пешими экскурсиями.
Программа тура по дням
Крепость Корела, экопарк, старинная кирха и музеи, экскурсия по г. Сортавала, новогодний банкет
Встречаемся и отправляемся в путешествие. Первую небольшую остановку сделаем в 11:45 в Приозерске. Будет возможность выпить кофе, перекусить и пофотографироваться на фоне живописных пейзажей города у Ладожского озера.
В 12:30–13:10 перед вами предстанет древняя крепость Корела с мощными башнями, которая хранила северные рубежи Руси. Её стены стали свидетелями множества военных событий и до сих пор несут отпечаток истории.
14:00–15:45 — посещение экопарка «Долина водопадов». Вы прогуляетесь по оборудованной тропе вдоль реки Ихаланйоки и увидите каскад из четырёх живописных водопадов среди леса и скал.
16:00–16:40 — обед: вы попробуете традиционный суп «лохикейтто» — сливочную уху с рыбой, картофелем и овощами.
16:40–16:50 — осмотр старинной Лютеранской кирхи, частично сохранившейся до наших дней. Здесь же посетим музей «Город ангелов» с коллекцией деревянных скульптур, созданных мастерами из России и Европы.
В 17:00–17:20 заглянем в Музей иван-чая: вы узнаете о секретах приготовления традиционного напитка и продегустируете ароматные сорта.
17:20–18:10 — экскурсия по городу Сортавала. Осмотрим финскую архитектуру и старинные здания.
18:10 — размещение в гостинице. В 21:00 — начало новогоднего банкета и шоу-программы. Вас ждёт праздничный ужин и концерт в стильном фьюжн-ресторане (оплачивается отдельно при бронировании). В полночь небо озарит салют. После праздника вас отвезут обратно в гостиницу.
Сортавала, интерактивная программа с Дедом Морозом, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»
10:00–11:00 — завтрак. 11:00–12:00 — экскурсия по городу Сортавала или свободное время. Можно прогуляться самостоятельно либо с гидом: увидеть парк Ваккосалми и подняться на гору Кухавуори, чтобы полюбоваться открывающимися с неё панорамами.
12:30–14:30 — посещение парка «Белая Руна». Здесь вы встретитесь с карельским Дедом Морозом. Вас ждут игры, фотосессия, чай и отправка писем с заветными желаниями.
В 15:00–15:45 побываем у знаменитых водопадов Ахвенкоски — жемчужины Приладожья. Здесь оборудованы мостики и смотровые площадки, а также можно купить местные сувениры и попробовать угощения.
16:00–19:20 — посещение горного парка «Рускеала». Вы окажетесь в Мраморном каньоне в час заката, а художественная подсветка превратит скалы и тропы в настоящую сказку. Перед парком работают кафе и рестораны, где можно перекусить. В праздничные дни тут проходит ярмарка, народные развлечения и выступления артистов.
20:00 — ужин и возвращение в гостиницу.
Свободное время, парк «Бастионъ», Шунгитовый центр, дегустация карельских бальзамов
9:00–9:45 — завтрак. 10:30–11:30 — свободное время в Сортавале. Можно прогуляться по городу, заглянуть в музей Кронида Гоголева или музей Северного Приладожья.
12:00–14:30 — посещение исторического парка «Бастионъ» (оплачивается отдельно). Вы увидите пять тематических площадок: музей эпохи викингов, античности, советско-финляндских конфликтов, экозону «Каменный век» и выставку «Тайная жизнь насекомых».
14:45–15:30 — обед.
В 15:45–16:25 побываем в Шунгитовом центре. Вас ждёт экскурсия в уникальную комнату из шунгита. Вы узнаете о его лечебных свойствах и попробуете чай на шунгитовой воде.
17:25–17:45 — дегустация карельских бальзамов: вы отведаете напитки на основе десятков трав и ягод, а также узнаете традиции их употребления.
18:00–18:30 — рыбный магазин «Акуловка». Здесь можно приобрести копчёную рыбу и деликатесы — символ карельской кухни.
21:30–22:00 — возвращение в Санкт-Петербург. Прибытие к метро «Проспект Просвещения» ориентировочно в 21:00 и к Казанскому собору в 21:30.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 950 ₽
|*Для студентов, школьников и пенсионеров
|25 450 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед карельской ухой
- Трансфер на автобусе экскурсионного класса
- Сопровождение гидом-историком
- Трассовые экскурсии по маршруту
- Обзорные экскурсии в городах
- Внешний осмотр крепости Корела
- Посещение Долины водопадов
- Посещение Яккиманской кирхи
- Посещение Музея иван-чая с дегустацией
- Экскурсия по Сортавала
- Прогулка с гидом по Сортавала с подъёмом на гору Кухавуори
- Посещение парка «Белая руна», встреча с Дедом Морозом и интерактивная программа
- Прогулка у водопадов Ахвенкоски
- Посещение горного парка «Рускеала»
- Посещение шунгитовой комнаты с дегустацией
- Дегустация карельских бальзамов и настоек
Что не входит в цену
- Обеды - от 500-800 ₽, ужины - от 550 ₽
- Новогодний банкет во фьюжн-ресторане «Аркобалено» - от 8500 ₽ (взрослые)
- Музей «Город ангелов»: от 400 ₽, льготный - от 300 ₽
- Водопады Ахвенкоски - от 500 ₽
- Музей Кронида Гоголева - 250-350 ₽
- Экскурсия в парк «Бастионъ»: от 900 ₽
- Посещение музея в крепости: взрослые - от 200 ₽, студенты, пенсионеры, лица 16-18 лет - от 100 ₽
- Для студентов, школьников и пенсионеров действует льготная цена на тур - 25 450 ₽