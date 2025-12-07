Мои заказы

Новогодняя история: Сортавала, интерактив с Дедом Морозом, парк «Рускеала» и водопады

Пообщаться с главным новогодним волшебником, попробовать чаи и бальзамы и насладиться природой
Выезжаем из Санкт-Петербурга встречать новый год в сердце Карелии! Вы погуляете по городу Сортавала и осмотрите финскую архитектуру и старинные здания. Поучаствуете в развлекательной программе с главным зимним дедушкой. Насладитесь
праздничной атмосферой в парках «Белая Руна» и «Рускеала».

Вас ждут сияющий в огнях Мраморный каньон, легендарные водопады Ахвенкоски, дегустации карельских бальзамов, иван-чая и чая на шунгитовой воде.

Вы также попробуете традиционный суп «лохикейтто» — сливочную уху с рыбой, картофелем и овощами, а в музее «Город ангелов» познакомитесь с коллекцией деревянных скульптур, созданных мастерами из России и Европы.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор вправе изменять порядок и время посещения объектов без сокращения их количества.
Рекомендуется иметь запас времени не менее 3 часов после завершения тура.
Необходимо иметь при себе паспорт и льготный документ (при наличии).
Советуем брать наличные деньги: на объектах может не быть терминалов.
Одежда должна быть удобной и соответствовать погоде.

Питание. В стоимость включены завтраки и 1 обед карельской ухой. Остальные обеды и ужины (комплексные) оплачиваются дополнительно:

  • обед — первое, второе, салат, напиток, сладкая булочка;
  • ужин — горячее блюдо, салат, напиток, сладкая булочка.

Транспорт. Современные автобусы 2024–2025 годов выпуска, вместимость от 18 до 55 человек. Все сиденья направлены по ходу движения, есть ремни безопасности, климат-контроль, телевизор и микрофон у гида. Водители подбираются с особым вниманием.

Возраст участников. 3+.

Уровень сложности. Минимальный: автобусный тур с пешими экскурсиями.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Корела, экопарк, старинная кирха и музеи, экскурсия по г. Сортавала, новогодний банкет

Встречаемся и отправляемся в путешествие. Первую небольшую остановку сделаем в 11:45 в Приозерске. Будет возможность выпить кофе, перекусить и пофотографироваться на фоне живописных пейзажей города у Ладожского озера.

В 12:30–13:10 перед вами предстанет древняя крепость Корела с мощными башнями, которая хранила северные рубежи Руси. Её стены стали свидетелями множества военных событий и до сих пор несут отпечаток истории.

14:00–15:45 — посещение экопарка «Долина водопадов». Вы прогуляетесь по оборудованной тропе вдоль реки Ихаланйоки и увидите каскад из четырёх живописных водопадов среди леса и скал.

16:00–16:40 — обед: вы попробуете традиционный суп «лохикейтто» — сливочную уху с рыбой, картофелем и овощами.

16:40–16:50 — осмотр старинной Лютеранской кирхи, частично сохранившейся до наших дней. Здесь же посетим музей «Город ангелов» с коллекцией деревянных скульптур, созданных мастерами из России и Европы.

В 17:00–17:20 заглянем в Музей иван-чая: вы узнаете о секретах приготовления традиционного напитка и продегустируете ароматные сорта.

17:20–18:10 — экскурсия по городу Сортавала. Осмотрим финскую архитектуру и старинные здания.

18:10 — размещение в гостинице. В 21:00 — начало новогоднего банкета и шоу-программы. Вас ждёт праздничный ужин и концерт в стильном фьюжн-ресторане (оплачивается отдельно при бронировании). В полночь небо озарит салют. После праздника вас отвезут обратно в гостиницу.

2 день

Сортавала, интерактивная программа с Дедом Морозом, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»

10:00–11:00 — завтрак. 11:00–12:00 — экскурсия по городу Сортавала или свободное время. Можно прогуляться самостоятельно либо с гидом: увидеть парк Ваккосалми и подняться на гору Кухавуори, чтобы полюбоваться открывающимися с неё панорамами.

12:30–14:30 — посещение парка «Белая Руна». Здесь вы встретитесь с карельским Дедом Морозом. Вас ждут игры, фотосессия, чай и отправка писем с заветными желаниями.

В 15:00–15:45 побываем у знаменитых водопадов Ахвенкоски — жемчужины Приладожья. Здесь оборудованы мостики и смотровые площадки, а также можно купить местные сувениры и попробовать угощения.

16:00–19:20 — посещение горного парка «Рускеала». Вы окажетесь в Мраморном каньоне в час заката, а художественная подсветка превратит скалы и тропы в настоящую сказку. Перед парком работают кафе и рестораны, где можно перекусить. В праздничные дни тут проходит ярмарка, народные развлечения и выступления артистов.

20:00 — ужин и возвращение в гостиницу.

3 день

Свободное время, парк «Бастионъ», Шунгитовый центр, дегустация карельских бальзамов

9:00–9:45 — завтрак. 10:30–11:30 — свободное время в Сортавале. Можно прогуляться по городу, заглянуть в музей Кронида Гоголева или музей Северного Приладожья.

12:00–14:30 — посещение исторического парка «Бастионъ» (оплачивается отдельно). Вы увидите пять тематических площадок: музей эпохи викингов, античности, советско-финляндских конфликтов, экозону «Каменный век» и выставку «Тайная жизнь насекомых».

14:45–15:30 — обед.

В 15:45–16:25 побываем в Шунгитовом центре. Вас ждёт экскурсия в уникальную комнату из шунгита. Вы узнаете о его лечебных свойствах и попробуете чай на шунгитовой воде.

17:25–17:45 — дегустация карельских бальзамов: вы отведаете напитки на основе десятков трав и ягод, а также узнаете традиции их употребления.

18:00–18:30 — рыбный магазин «Акуловка». Здесь можно приобрести копчёную рыбу и деликатесы — символ карельской кухни.

21:30–22:00 — возвращение в Санкт-Петербург. Прибытие к метро «Проспект Просвещения» ориентировочно в 21:00 и к Казанскому собору в 21:30.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 950 ₽
*Для студентов, школьников и пенсионеров25 450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед карельской ухой
  • Трансфер на автобусе экскурсионного класса
  • Сопровождение гидом-историком
  • Трассовые экскурсии по маршруту
  • Обзорные экскурсии в городах
  • Внешний осмотр крепости Корела
  • Посещение Долины водопадов
  • Посещение Яккиманской кирхи
  • Посещение Музея иван-чая с дегустацией
  • Экскурсия по Сортавала
  • Прогулка с гидом по Сортавала с подъёмом на гору Кухавуори
  • Посещение парка «Белая руна», встреча с Дедом Морозом и интерактивная программа
  • Прогулка у водопадов Ахвенкоски
  • Посещение горного парка «Рускеала»
  • Посещение шунгитовой комнаты с дегустацией
  • Дегустация карельских бальзамов и настоек
Что не входит в цену
  • Обеды - от 500-800 ₽, ужины - от 550 ₽
  • Новогодний банкет во фьюжн-ресторане «Аркобалено» - от 8500 ₽ (взрослые)
  • Музей «Город ангелов»: от 400 ₽, льготный - от 300 ₽
  • Водопады Ахвенкоски - от 500 ₽
  • Музей Кронида Гоголева - 250-350 ₽
  • Экскурсия в парк «Бастионъ»: от 900 ₽
  • Посещение музея в крепости: взрослые - от 200 ₽, студенты, пенсионеры, лица 16-18 лет - от 100 ₽
  • Для студентов, школьников и пенсионеров действует льготная цена на тур - 25 450 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00. Также возможна посадка у метро «Проспект Просвещения»
Завершение: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 21:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1140 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

