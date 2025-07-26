Мои заказы

Ожерелье Карелии: вокруг Ладоги и в гости к Талви Укко

Погрузитесь на два дня в увлекательное путешествие по Карельскому ожерелью! Наш маршрут проходит по местам Ладожского и Онежского озера — от горного парка «Рускеала» до Петрозаводска.

Мы увидим топовые достопримечательности Карелии и остановимся в вотчине Талви Укко — настоящего волшебника.
4
1 отзыв
Ближайшие даты:
13
авг16
авг20
авг23
авг
Время начала: 07:15

Описание тура

Погружение в красоту Карелии

Этот тур предлагает уникальную возможность за короткий срок увидеть самые впечатляющие достопримечательности Карелии. За два дня вы сможете посетить:

  • Города Сортавала и Петрозаводск
  • Водопады Кивач и Ахвенкоски
  • Крепость Корела

Путешествие по кругу

Одним из главных преимуществ этого тура является его круговой маршрут. Это значит, что вы будете постоянно открывать для себя новые места, что сделает ваше путешествие еще более увлекательным и разнообразным.

Парк Рускеала в вечернем свете

Не упустите возможность полюбоваться великолепными карельскими пейзажами в парке Рускеала, особенно в вечернее время, когда природные красоты озаряются мягким светом подсветки. Это зрелище оставит незабываемые впечатления!

Новогодняя Вотчина Талви Укко

Для тех, кто ищет волшебства, Новогодняя Вотчина Талви Укко станет настоящим открытием. Здесь вы сможете:

  • Провести время с аниматорами и насладиться чудесами карельского Деда Мороза
  • Встретиться с самим Талви Укко
  • Познакомиться с пушистыми хаски и северными оленями

Этот тур — это не просто путешествие, это возможность прикоснуться к настоящей красоте и культуре Карелии. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир, полный приключений и ярких эмоций!

Январь 2025: 02, 03, 04, 05, 06, 07

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость Корела-Кексгольм
  • Водопад Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Сортавала
  • Водопад Кивач
  • Заповедник «Кивач»
  • Петрозаводск
  • Онежская набережная
  • Александро-Свирский монастырь
  • Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Обслуживание профессионального гида на протяжении всего маршрута
  • Осмотр средневековой крепости Корела-Кексгольм
  • Обзорные экскурсии в городах на маршруте
  • Прогулка у водопадов Ахвенкоски
  • Проживание в комфортабельной гостинице
  • Завтрак в гостинице
  • Посещение Кивача, самого высокого равнинного водопада в Европе
  • Посещение дендрария и Музея природы в заповеднике «Кивач»
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Прогулка с гидом по Онежской набережной
  • Посещение Вотчины карельского Деда Мороза Талви Укко
  • Трассовая экскурсия по Олонцу
  • Посещение знаменитых олонецких мостов
  • Осмотр Александро-Свирского монастыря
  • Посещение фермерского комплекса
Что не входит в цену
  • Питание: обед - 600-750 руб. /чел.
  • Доплата за одноместное размещение - от 2500 руб.
  • Вход на территорию крепости Корела - 200 руб. взрослые, 100 руб. студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет
  • Проход по экотропе над водопадами - 500 руб. взрослые 400 руб. пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно
  • Вход в парк Рускеала: взрослый - 650 руб студентам и лицам от 60-ти лет - 450 руб школьникам - 400 руб, детям до 7 лет - бесплатно
  • Интерактивные программы и катания на упряжках в Вотчине Талви Укко - по ценам объекта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Завершение: М. Улица Дыбенко/Казанская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Январь 2025: 02, 03, 04, 05, 06, 07
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Важная информация
  • Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, Т. К. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами
  • При заказе тура продолжительностью от двух дней Вам необходимо оплатить оставшуюся стоимость поездки за три дня до начала экскурсии. Оплата производится Организатору (Туроператору) одним из трех удобных для Вас способов. Более подробную информацию Вы можете уточнить, направив сообщение Организатору поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
А
Анастасия
26 июл 2025
Основной плюс данного тура: была малая группа и микро автобус, по сравнению с автобусами на 50+ человек - действительно было комфортно.
Плюсов действительно много, но я бы хотела акцентировать внимание на
читать дальше

минусах (на отзыв 1500 символов всего):
1. Количество доплат. Это действительно очень важно, так как большинство доплат необходимо делать наличкой гиду (а банкоматов в лесу нет).
Водопады Ахвеноски - билет вроде 400р с человека на экотропу. И если вы думали что и без нее норм будет, как и мы, то нет. В целом это место состоит полностью из этой экотропы, без нее вы увидите только часть водопадов (1 если быть точнее, остальные надо будет выглядывать из далека и деревьях). Поэтому эти билеты необходимы.
2. В гости к Талви Укко - в стоимость тура входит чай (чай безлимитный два вида и два пирожка - калитка с картошкой и яблочный), но нужно покупать билет 600р на человека, чтобы попасть к оленям и хаски, без этого вы опять-таки вот прям НИЧЕГО не увидите.
3. Обеды можно купить комплексные, но цены завышены, вы скорее всего не наедитесь, времени поесть в том же Петрозаводске не будет.
А ужины вообще не запланированы
Как итог Вам приходится есть в Мега туристических местах.
Совет: мед и медовуху можно выгодно купить в последней точке - Александро-Свирском монастыре, а в резиденции Тулве довольно дешевая столовая есть, но выбор скудный.
Отель - дешевый, но чистый с раздельными двумя кроватями в номере + душ.
Из всех вариантов этот тур лучший, на мой взгляд, но это все ещё тур

Все туры из Санкт-Петербурга