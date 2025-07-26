Погрузитесь на два дня в увлекательное путешествие по Карельскому ожерелью! Наш маршрут проходит по местам Ладожского и Онежского озера — от горного парка «Рускеала» до Петрозаводска. Мы увидим топовые достопримечательности Карелии и остановимся в вотчине Талви Укко — настоящего волшебника.

Описание тура

Погружение в красоту Карелии

Этот тур предлагает уникальную возможность за короткий срок увидеть самые впечатляющие достопримечательности Карелии. За два дня вы сможете посетить:

Города Сортавала и Петрозаводск

Водопады Кивач и Ахвенкоски

Крепость Корела

Путешествие по кругу

Одним из главных преимуществ этого тура является его круговой маршрут. Это значит, что вы будете постоянно открывать для себя новые места, что сделает ваше путешествие еще более увлекательным и разнообразным.

Парк Рускеала в вечернем свете

Не упустите возможность полюбоваться великолепными карельскими пейзажами в парке Рускеала, особенно в вечернее время, когда природные красоты озаряются мягким светом подсветки. Это зрелище оставит незабываемые впечатления!

Новогодняя Вотчина Талви Укко

Для тех, кто ищет волшебства, Новогодняя Вотчина Талви Укко станет настоящим открытием. Здесь вы сможете:

Провести время с аниматорами и насладиться чудесами карельского Деда Мороза

Встретиться с самим Талви Укко

Познакомиться с пушистыми хаски и северными оленями

Этот тур — это не просто путешествие, это возможность прикоснуться к настоящей красоте и культуре Карелии. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир, полный приключений и ярких эмоций!