Мы увидим топовые достопримечательности Карелии и остановимся в вотчине Талви Укко — настоящего волшебника.
Описание тура
Погружение в красоту Карелии
Этот тур предлагает уникальную возможность за короткий срок увидеть самые впечатляющие достопримечательности Карелии. За два дня вы сможете посетить:
- Города Сортавала и Петрозаводск
- Водопады Кивач и Ахвенкоски
- Крепость Корела
Путешествие по кругу
Одним из главных преимуществ этого тура является его круговой маршрут. Это значит, что вы будете постоянно открывать для себя новые места, что сделает ваше путешествие еще более увлекательным и разнообразным.
Парк Рускеала в вечернем свете
Не упустите возможность полюбоваться великолепными карельскими пейзажами в парке Рускеала, особенно в вечернее время, когда природные красоты озаряются мягким светом подсветки. Это зрелище оставит незабываемые впечатления!
Новогодняя Вотчина Талви Укко
Для тех, кто ищет волшебства, Новогодняя Вотчина Талви Укко станет настоящим открытием. Здесь вы сможете:
- Провести время с аниматорами и насладиться чудесами карельского Деда Мороза
- Встретиться с самим Талви Укко
- Познакомиться с пушистыми хаски и северными оленями
Этот тур — это не просто путешествие, это возможность прикоснуться к настоящей красоте и культуре Карелии. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир, полный приключений и ярких эмоций!
Январь 2025: 02, 03, 04, 05, 06, 07
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Корела-Кексгольм
- Водопад Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Сортавала
- Водопад Кивач
- Заповедник «Кивач»
- Петрозаводск
- Онежская набережная
- Александро-Свирский монастырь
- Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Обслуживание профессионального гида на протяжении всего маршрута
- Осмотр средневековой крепости Корела-Кексгольм
- Обзорные экскурсии в городах на маршруте
- Прогулка у водопадов Ахвенкоски
- Проживание в комфортабельной гостинице
- Завтрак в гостинице
- Посещение Кивача, самого высокого равнинного водопада в Европе
- Посещение дендрария и Музея природы в заповеднике «Кивач»
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Прогулка с гидом по Онежской набережной
- Посещение Вотчины карельского Деда Мороза Талви Укко
- Трассовая экскурсия по Олонцу
- Посещение знаменитых олонецких мостов
- Осмотр Александро-Свирского монастыря
- Посещение фермерского комплекса
Что не входит в цену
- Питание: обед - 600-750 руб. /чел.
- Доплата за одноместное размещение - от 2500 руб.
- Вход на территорию крепости Корела - 200 руб. взрослые, 100 руб. студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет
- Проход по экотропе над водопадами - 500 руб. взрослые 400 руб. пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно
- Вход в парк Рускеала: взрослый - 650 руб студентам и лицам от 60-ти лет - 450 руб школьникам - 400 руб, детям до 7 лет - бесплатно
- Интерактивные программы и катания на упряжках в Вотчине Талви Укко - по ценам объекта
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, Т. К. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами
- При заказе тура продолжительностью от двух дней Вам необходимо оплатить оставшуюся стоимость поездки за три дня до начала экскурсии. Оплата производится Организатору (Туроператору) одним из трех удобных для Вас способов. Более подробную информацию Вы можете уточнить, направив сообщение Организатору поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Плюсов действительно много, но я бы хотела акцентировать внимание на