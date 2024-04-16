дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Твери и переезд в Санкт-Петербург
6:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
Автобус с табличкой на лобовом стекле «Петербург. Новогодняя феерия».
7:00 Отъезд в Тверь по трассе М11.
Обзорная экскурсия по Твери.
Приглашаем познакомиться с главными достопримечательностями Твери! С ее европейской планировкой, выдающимися архитектурными ансамблями, знаменитыми набережными и мостами. На площади Михаила Тверского рассмотрим ее архитектурный ансамбль и поговорим о трехлучевой структуре города. Далее отправимся исследовать достопримечательности исторического центра. Вы увидите Императорский дворец, купеческие дома, старинные храмы, памятник Афанасию Никитину, Дворянское собрание и многое другое. Погуляете по живописным набережным, полюбуетесь видами Волги и узнаете, что такое «сплошная фасада».
Обед в кафе города Твери.
Переезд в Петербург по трассе М11.
Размещение в отеле «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)» 4*.
Свободное время для подготовки к Новому году.
По желанию: с 22:30 до 2:30 за доп. плату ночная автобусная экскурсия «Волшебство новогодней ночи». В самую волшебную ночь года мы проедем по главным местам Петербурга, где загадывают желания, встретим Новый год под бой курантов, поднимем бокал шампанского за удачу в Новом году. (2000 руб/взр., 1500 руб/шк.) Экскурсия оплачивается на месте.
Автобусная экскурсия "Зимние праздники" и театр-макет "Петровская Акватория"
С Новым годом!
Поздний завтрак в отеле «шведский стол».
Автобусная экскурсия «Зимние праздники».
Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.
Экскурсия в театр-макет «Петровская Акватория» – новогоднее путешествие по Петербургу проведет для гостей музея очаровательная фрейлина. Вы узнаете: почему в России Новый год празднуют именно 1 января, кто был самым главным участником новогоднего торжества в России, когда еще не было Деда Мороза, как проходили маскарады, и какие традиции празднования Нового года дошли до наших дней, а какие не сохранились.
Музей-макет «Петровская Акватория» – первый грандиозный исторический макет в России в масштабе 1:87 площадью 500 кв. метров, был открыт 4 сентября 2014 года. Экспозиция музея представляет собой реконструкцию наиболее значимых достопримечательностей Петербурга и пригородов, связанных с историей создания города и российского флота. Здесь по гравюрам, материалам музейных архивов воссозданы старинные усадьбы, парки, дворцы, некоторые из них мы уже никогда не увидим…
Главная особенность макета – настоящее водное пространство, символизирующее акваторию Невы и Финского залива, где по воде ходят макеты кораблей Петровской эпохи!
Свободное время.
Павловск и Павловский дворец
Завтрак в отеле «шведский стол».
Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля – летней резиденции великокняжеской четы будущего императора Павла I и его супруги.
Экскурсия по дворцу и парку – одному из красивейших английских ландшафтных парков мира. Вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны интерьеры дворца, бережно восстановленные реставраторами после войны, обширный пейзажный парк создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.
Обед в кафе.
Свободное время.
Автобусная экскурсия «Петербургские династии» и Юсуповский дворец
Завтрак в отеле «шведский стол». Выезд из отеля с вещами.
Автобусная экскурсия «Петербургские династии».
История города и страны творилась и писалась не только царствующей фамилией, но и лучшими представителями знатных родов – русской аристократией. Через века проходят истории знаменитых династий, которые связаны со столичным Петербургом.
Автобусная экскурсия посвящена семье Юсуповых – одной из самых знатных и богатых в России. Юсуповы всегда стояли у трона. Их влияние во многом оказалось решающим на ход исторических событий нашей страны. История этого древнего рода имеет мусульманские корни. С чего началось их восхождение и откуда взялись их фантастические богатства? Действительно ли древнее проклятие преследовало представителей знатного рода?
Необычная экскурсия «Юсуповы дворцы». В ходе экскурсии познакомимся с наиболее яркими представителями этой фамилии, увидим принадлежавшие им дома и дворцы, сохранившие великолепные интерьеры. Истории и судьбы, превратившиеся в легенды, семейные предания, в которых уже сложно отделить правду от вымысла… А также рассказ о балах и празднествах, которыми славились Юсуповы, равно как и об испытаниях, выпавших на их долю, о вынужденной эмиграции – все это в ходе нашей экскурсии.
Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
14:00 Обед в кафе.
15:00 Отъезд в Москву по трассе М11.
Ориентировочное время возвращения в Москву 23:30-24:00 к ст. м. ВДНХ.
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Проживание
Тур предусматривает 3 ночи в отеле.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения:
|Даты заездов
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|31.12.23 – 03.01.24
|24900
|24650
|28400
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
По данному туру возможно подселение «по запросу».
Скидки на тур:
- детям до 16 лет: 500 руб.
Варианты проживания
Cosmos Прибалтийская 4
Из отеля «Cosmos» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив.
К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки.
Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» находится в 3 минутах езды от выставочного комплекса «Ленэкспо». Поездка до аэропорта Пулково занимает 30 минут. Для гостей может быть организован трансфер.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристского класса
- Проживание в гостинице 3 ночи
- Питание (3 завтрака, 4 обеда)
- Экскурсии по программе и входные билеты
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Москву и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе «Важно знать»)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Да, скидка предоставляется:
- детям до 16 лет: 500 руб.
Какова стоимость дополнительных экскурсий?
Автобусная экскурсия «Волшебство новогодней ночи» (экскурсия оплачивается на месте):
- взрослый - 2000 руб. /чел.;
- школьник - 1500 руб. /чел.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
На чем мы будем передвигаться?
В стоимость тура включено транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор).
Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест
*Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких- либо объяснений и компенсаций.