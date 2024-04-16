2 день

Автобусная экскурсия "Зимние праздники" и театр-макет "Петровская Акватория"

С Новым годом!

Поздний завтрак в отеле «шведский стол».

Автобусная экскурсия «Зимние праздники».

Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

Экскурсия в театр-макет «Петровская Акватория» – новогоднее путешествие по Петербургу проведет для гостей музея очаровательная фрейлина. Вы узнаете: почему в России Новый год празднуют именно 1 января, кто был самым главным участником новогоднего торжества в России, когда еще не было Деда Мороза, как проходили маскарады, и какие традиции празднования Нового года дошли до наших дней, а какие не сохранились.

Музей-макет «Петровская Акватория» – первый грандиозный исторический макет в России в масштабе 1:87 площадью 500 кв. метров, был открыт 4 сентября 2014 года. Экспозиция музея представляет собой реконструкцию наиболее значимых достопримечательностей Петербурга и пригородов, связанных с историей создания города и российского флота. Здесь по гравюрам, материалам музейных архивов воссозданы старинные усадьбы, парки, дворцы, некоторые из них мы уже никогда не увидим…

Главная особенность макета – настоящее водное пространство, символизирующее акваторию Невы и Финского залива, где по воде ходят макеты кораблей Петровской эпохи!

Свободное время.