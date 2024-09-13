1 день

Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» с посещением музея Фаберже

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» с посещением музея Фаберже.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 12:20.

В Петербурге, со дня основания, работали выдающиеся архитекторы, скульпторы, инженеры, мастера садово-паркового искусства.

Их творения стали всемирно известными шедеврами, со многими из которых мы познакомимся во время обзорной экскурсии «Шедевры Северной столицы».

Музей Фаберже — здесь Вы сможете увидеть знаменитую коллекцию пасхальных яиц Фаберже, созданных для императорской семьи России, а также другие ювелирные изделия, которые были произведены в мастерских знаменитого мастера.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.