Шедевры Северной столицы. Осенне-зимний тур на 5 дней

Шедевры Северной столицы
Проведите 5 дней в нашем туре по Санкт-Петербургу и его окрестностям.

Название этого тура не случайно: в Петербурге творили лучшие русские и многие блестящие европейские зодчие, лучшие живописцы и скульпторы.

Архитектурными шедеврами полны улицы, площади и набережные Петербурга; шедевры хранятся в его художественных музеях, истинными шедеврами стали загородные императорские резиденции. Насладитесь атмосферой этого прекрасного города на Неве!
5
3 отзыва
Шедевры Северной столицы. Осенне-зимний тур на 5 дней
Шедевры Северной столицы. Осенне-зимний тур на 5 дней
Шедевры Северной столицы. Осенне-зимний тур на 5 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» с посещением музея Фаберже

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» с посещением музея Фаберже.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 12:20.

В Петербурге, со дня основания, работали выдающиеся архитекторы, скульпторы, инженеры, мастера садово-паркового искусства.

Их творения стали всемирно известными шедеврами, со многими из которых мы познакомимся во время обзорной экскурсии «Шедевры Северной столицы».

Музей Фаберже — здесь Вы сможете увидеть знаменитую коллекцию пасхальных яиц Фаберже, созданных для императорской семьи России, а также другие ювелирные изделия, которые были произведены в мастерских знаменитого мастера.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» с посещением музея ФабержеОбзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» с посещением музея ФабержеОбзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» с посещением музея ФабержеОбзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» с посещением музея ФабержеОбзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» с посещением музея Фаберже
2 день

Загородная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцу

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцу и прогулкой по парку.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 13:30.

Дворцово-парковый ансамбль включает Гатчинский дворец (единственный дворец-замок в пригородах Санкт-Петербурга) и парк - первый пейзажный парк России.

Гатчинский дворец на протяжении многих лет оставался любимой резиденцией российских императоров и превратился в настоящую сокровищницу произведений искусства.

Сохранены парадные залы 18 века. Гатчинский парк и дворец-замок единственный в своем роде ансамбль, в котором воплощен романтический идеал царственного уединения в окружении сурово-величавой природы. Четвертую часть территории парка занимают водные пространства.

Гармоничное сочетание озёр, прихотливо извивающихся речек, множество живописных островов.

Продолжительность экскурсии 6 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцуЗагородная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцу
3 день

Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу и кладовым Эрмитажа

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу и кладовым Эрмитажа.

Встреча с гидом у ст. метро «Василеостровская».

Отправление в 10:45.

Петербург – город дворцов, которые долгое время определяли архитектурный облик города. Их количество, красота и роскошь интерьеров поражают воображение.

За пышными фасадами дворцов скрываются истории их владельцев, важных событий России, судеб людей.

Вы начнете свое знакомство с миром петербургского дворянства с экскурсии по первому каменному дворцу города – Меншиковскому дворцу.

Светлейший князь не пожалел средств, оставив потомкам дворец в стиле петровского барокко, где сохранились уникальные интерьеры.

Экскурсия в Золотую или Бриллиантовую кладовую Эрмитажа – уникальную галерею драгоценностей, основу которой составила коллекция русской Императорской фамилии, богатейшее собрание произведений ювелирного искусства.

Экспозиции кладовых знакомят с шедеврами мастеров разных стран и народов, культур и эпох, начиная с древнейших времен до начала XX века.

Продолжительность экскурсии - 3 часа.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу и кладовым ЭрмитажаПешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу и кладовым ЭрмитажаПешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу и кладовым ЭрмитажаПешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу и кладовым Эрмитажа
4 день

Загородная автобусная экскурсия в Стрельну

Завтрак в гостинице.

Загородная автобусная экскурсия в Стрельну (так как Константиновский дворец является резиденцией президента РФ, то на время проведения государственных мероприятий, экскурсия может быть отменена, даже в последний момент. Тур будет заменен на равноценный)

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление в 13:45.

Стрельна – старейший пригород Санкт-Петербурга, расположенный на южном побережье Финского залива.

Поселок находится на берегах рек Стрелка и Кикенка и славится своим дворцово-парковым ансамблем, центром которого является Константиновский дворец.

Экскурсия по анфиладе парадных залов и гостиных Константиновского дворца с посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для встреч в неформальной обстановке позволят составить полное представление об истории Стрельнинского дворцово-паркового ансамбля, и о его современной функции в качестве «Дворца конгрессов».

К сожалению, на время проведения в Константиновском Дворце государственных мероприятий, экскурсия может быть отменена, даже в последний момент.

Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная автобусная экскурсия в СтрельнуЗагородная автобусная экскурсия в Стрельну
5 день

Загородная экскурсия в Царское Село. Завершение тура

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 11:30.

Экскурсия по Екатерининскому дворцу, блестящему творению Ф. Б. Растрелли, не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений. Роскошью убранства восхищают Большой тронный зеркальный зал, площадью в тысячу квадратных метров, и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

По окончании экскурсии во дворце Вас ждет прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга.

Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в Царское Село. Завершение тураЗагородная экскурсия в Царское Село. Завершение тураЗагородная экскурсия в Царское Село. Завершение тураЗагородная экскурсия в Царское Село. Завершение тураЗагородная экскурсия в Царское Село. Завершение тура

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕПериод

На 1 чел. в 2-мест.

номере

Доп.

место

1-мест.

номер

Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

30.09-20.10.24258552585530715290033755060
21.10-10.11.24262402624030560344039155870
11.11-28.12.24251752517529855290033755060

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

30.09-20.10.24269152691532855344039155870
21.10-10.11.24273002730034320398044556680
11.11-28.12.24262402624031960344039155870

СТАНЦИЯ K43

Стандарт

Завтрак накрытие

30.09-20.10.24258552535532605337533754860
21.10-03.11.24273002560035670432044556075
04.11-28.12.24233202302028180243024303510

СТАНЦИЯ L1 3*

Мансарда/Атриум

Завтрак шведский стол

30.09-20.10.24261202582033140351035105130
21.10-03.11.24278302573036200445547256345
04.11-28.12.24231852298527910236023603440

СТАНЦИЯ L1 3*

Стандарт

Завтрак шведский стол

30.09-20.10.24266502595034210378037805400
21.10-03.11.24283602586037270472549956615
04.11-28.12.24237202312028985263026303710

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

30.09-20.10.24274452764534195378041856345
21.10-03.11.24275652796535125418545907020
04.11-28.12.24267702697033520378041856345

СТАНЦИЯ S12 34

Стандарт

Завтрак шведский стол

30.09-20.10.24290352693537945472549956615
21.10-03.11.24315452904543695611063708580
04.11-28.12.24249102461031150324032404590

СТАНЦИЯ S12 34

Комфорт

Завтрак шведский стол

30.09-20.10.24298352713539555513054007020
21.10-03.11.24323402924045300675070209315
04.11-28.12.24262402494033780391539155265

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

30.09-17.10.24285052760537955472547256750
18.10-04.11.24288902719039420526552657290
05.11-28.12.24275652686536405459045906615

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4*

Стандарт Нева,

Завтрак шведский стол

30.09-17.10.243620029900534808640864010665
18.10-04.11.243605529355538758910891010935
05.11-28.12.243552529225521658640864010665

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

30.09-31.10.2428400-3579841854670-
01.11-28.12.2427725-3512341854670-

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор

Завтрак шведский стол

30.09-31.10.24297253350536853445553459125
01.11-28.12.24290503283036178445553459125

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Стандарт мансарда

Завтрак шведский стол

30.09-10.11.24332802988043270607568909320
11.11-28.12.24280952809533495378048607290

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Премиум

Завтрак шведский стол

30.09-10.11.243726030860513008100918011610
11.11-28.12.24320752907541525580568859315

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Стандарт мансарда

Завтрак шведский стол

30.09-10.11.24338102801044340634574259180
11.11-28.12.24286252622534565405051306885

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Премиум

Завтрак шведский стол

30.09-10.11.243779028990523708370945011205
11.11-28.12.24326052720542595607571558910
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ
Стоимость на 1 челСкидка на реб. до 14 лет
30.09-31.10195601500
01.11-28.12188701500

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Отель «Москва» 4

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель Санкт-Петербург 4

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.

Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4

Отель «Достоевский» 4

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4

Отель Казанская 43

4 ночи

Отель «Казанская 43» расположен в центре города Санкт-Петербурга, возле Памятника Нос майора Ковалева

Отель предлагает размещение в комфортабельных номерах, каждый из которых оборудован удобной мебелью, телевизором и собственной ванной комнатой.

К услугам гостей уютная зона отдыха, где можно пообщаться с новыми знакомыми и выпить чашку чая или кофе.

Отель находится недалеко от станций трех линий метрополитена - «Сенная», «Садовая» и «Спасская». Отсюда Вы с легкостью доберетесь до нужного места на общественном транспорте.

Отель Казанская 43Отель Казанская 43Отель Казанская 43Отель Казанская 43Отель Казанская 43Отель Казанская 43

Отель Станция Премьер S12

4 ночи

Отдых должен быть комфортным! Отель «Отель Станция Премьер S12» располагается в Санкт-Петербурге. Этот отель находится неподалёку от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Садовая, Юсуповский дворец и Мариинский театр.

Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер.

Доступная среда: работает лифт. А ещё в распоряжении гостей прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Персонал отеля говорит на английском и русском.

В номере вас будут ждать телевизор. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.

Отель Станция Премьер S12Отель Станция Премьер S12Отель Станция Премьер S12Отель Станция Премьер S12Отель Станция Премьер S12

Отель Станция L1

4 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1

Express Sadovaya Hotel

4 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Express Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya Hotel

Театральная площадь 4

4 ночи

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 15:00, выезд до 12:00)
  • Питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
  • Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Трансфер в день заезда и выезда
  • Проживание и завтраки, если выбран тариф без проживания
  • Питание, не включенное в программу тура
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая важная информация есть в туре?

Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.

Время начала экскурсий в программе – предварительное.

Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

С 01.04.2024 в Санкт-Петербурге введен курортный сбор. Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки оплачивается гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
13 сен 2024
Спасибо огромное за оперативную обратную связь менеджеров. Рекомендую "Большую Страну" друзьям и знакомым. Удачи и процветания! Будем продолжать путешествовать с "Большой Страной"
Т
7 сен 2024
Спасибо за продуманную организацию. Все чётко и профессионально.
Особенно спасибо за карту "подорожник"
Хотим вернуться ещё раз
П
29 авг 2024
Все устроило! Организация на уровне.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице. Осень-весна
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице. Осень-весна
Начало: Санкт-Петербург
14 окт в 10:00
21 окт в 10:00
от 19 700 за человека
Парад шедевров Северной столицы
На автобусе
3 отзыва
9 дней
Парад шедевров Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
от 19 225 за человека
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
от 19 680 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
ХорошоТам