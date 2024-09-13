Название этого тура не случайно: в Петербурге творили лучшие русские и многие блестящие европейские зодчие, лучшие живописцы и скульпторы.
Архитектурными шедеврами полны улицы, площади и набережные Петербурга; шедевры хранятся в его художественных музеях, истинными шедеврами стали загородные императорские резиденции. Насладитесь атмосферой этого прекрасного города на Неве!
Программа тура по дням
Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» с посещением музея Фаберже
Самостоятельный заезд.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» с посещением музея Фаберже.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 12:20.
В Петербурге, со дня основания, работали выдающиеся архитекторы, скульпторы, инженеры, мастера садово-паркового искусства.
Их творения стали всемирно известными шедеврами, со многими из которых мы познакомимся во время обзорной экскурсии «Шедевры Северной столицы».
Музей Фаберже — здесь Вы сможете увидеть знаменитую коллекцию пасхальных яиц Фаберже, созданных для императорской семьи России, а также другие ювелирные изделия, которые были произведены в мастерских знаменитого мастера.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Загородная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцу
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцу и прогулкой по парку.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 13:30.
Дворцово-парковый ансамбль включает Гатчинский дворец (единственный дворец-замок в пригородах Санкт-Петербурга) и парк - первый пейзажный парк России.
Гатчинский дворец на протяжении многих лет оставался любимой резиденцией российских императоров и превратился в настоящую сокровищницу произведений искусства.
Сохранены парадные залы 18 века. Гатчинский парк и дворец-замок единственный в своем роде ансамбль, в котором воплощен романтический идеал царственного уединения в окружении сурово-величавой природы. Четвертую часть территории парка занимают водные пространства.
Гармоничное сочетание озёр, прихотливо извивающихся речек, множество живописных островов.
Продолжительность экскурсии 6 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу и кладовым Эрмитажа
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу и кладовым Эрмитажа.
Встреча с гидом у ст. метро «Василеостровская».
Отправление в 10:45.
Петербург – город дворцов, которые долгое время определяли архитектурный облик города. Их количество, красота и роскошь интерьеров поражают воображение.
За пышными фасадами дворцов скрываются истории их владельцев, важных событий России, судеб людей.
Вы начнете свое знакомство с миром петербургского дворянства с экскурсии по первому каменному дворцу города – Меншиковскому дворцу.
Светлейший князь не пожалел средств, оставив потомкам дворец в стиле петровского барокко, где сохранились уникальные интерьеры.
Экскурсия в Золотую или Бриллиантовую кладовую Эрмитажа – уникальную галерею драгоценностей, основу которой составила коллекция русской Императорской фамилии, богатейшее собрание произведений ювелирного искусства.
Экспозиции кладовых знакомят с шедеврами мастеров разных стран и народов, культур и эпох, начиная с древнейших времен до начала XX века.
Продолжительность экскурсии - 3 часа.
Транспорт не предоставляется.
Загородная автобусная экскурсия в Стрельну
Завтрак в гостинице.
Загородная автобусная экскурсия в Стрельну (так как Константиновский дворец является резиденцией президента РФ, то на время проведения государственных мероприятий, экскурсия может быть отменена, даже в последний момент. Тур будет заменен на равноценный)
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление в 13:45.
Стрельна – старейший пригород Санкт-Петербурга, расположенный на южном побережье Финского залива.
Поселок находится на берегах рек Стрелка и Кикенка и славится своим дворцово-парковым ансамблем, центром которого является Константиновский дворец.
Экскурсия по анфиладе парадных залов и гостиных Константиновского дворца с посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для встреч в неформальной обстановке позволят составить полное представление об истории Стрельнинского дворцово-паркового ансамбля, и о его современной функции в качестве «Дворца конгрессов».
К сожалению, на время проведения в Константиновском Дворце государственных мероприятий, экскурсия может быть отменена, даже в последний момент.
Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Загородная экскурсия в Царское Село. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 11:30.
Экскурсия по Екатерининскому дворцу, блестящему творению Ф. Б. Растрелли, не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений. Роскошью убранства восхищают Большой тронный зеркальный зал, площадью в тысячу квадратных метров, и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
По окончании экскурсии во дворце Вас ждет прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга.
Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ
|Период
На 1 чел. в 2-мест.
номере
Доп.
место
1-мест.
номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|30.09-20.10.24
|25855
|25855
|30715
|2900
|3375
|5060
|21.10-10.11.24
|26240
|26240
|30560
|3440
|3915
|5870
|11.11-28.12.24
|25175
|25175
|29855
|2900
|3375
|5060
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|30.09-20.10.24
|26915
|26915
|32855
|3440
|3915
|5870
|21.10-10.11.24
|27300
|27300
|34320
|3980
|4455
|6680
|11.11-28.12.24
|26240
|26240
|31960
|3440
|3915
|5870
СТАНЦИЯ K43
Стандарт
Завтрак накрытие
|30.09-20.10.24
|25855
|25355
|32605
|3375
|3375
|4860
|21.10-03.11.24
|27300
|25600
|35670
|4320
|4455
|6075
|04.11-28.12.24
|23320
|23020
|28180
|2430
|2430
|3510
СТАНЦИЯ L1 3*
Мансарда/Атриум
Завтрак шведский стол
|30.09-20.10.24
|26120
|25820
|33140
|3510
|3510
|5130
|21.10-03.11.24
|27830
|25730
|36200
|4455
|4725
|6345
|04.11-28.12.24
|23185
|22985
|27910
|2360
|2360
|3440
СТАНЦИЯ L1 3*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|30.09-20.10.24
|26650
|25950
|34210
|3780
|3780
|5400
|21.10-03.11.24
|28360
|25860
|37270
|4725
|4995
|6615
|04.11-28.12.24
|23720
|23120
|28985
|2630
|2630
|3710
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|30.09-20.10.24
|27445
|27645
|34195
|3780
|4185
|6345
|21.10-03.11.24
|27565
|27965
|35125
|4185
|4590
|7020
|04.11-28.12.24
|26770
|26970
|33520
|3780
|4185
|6345
СТАНЦИЯ S12 34
Стандарт
Завтрак шведский стол
|30.09-20.10.24
|29035
|26935
|37945
|4725
|4995
|6615
|21.10-03.11.24
|31545
|29045
|43695
|6110
|6370
|8580
|04.11-28.12.24
|24910
|24610
|31150
|3240
|3240
|4590
СТАНЦИЯ S12 34
Комфорт
Завтрак шведский стол
|30.09-20.10.24
|29835
|27135
|39555
|5130
|5400
|7020
|21.10-03.11.24
|32340
|29240
|45300
|6750
|7020
|9315
|04.11-28.12.24
|26240
|24940
|33780
|3915
|3915
|5265
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
|30.09-17.10.24
|28505
|27605
|37955
|4725
|4725
|6750
|18.10-04.11.24
|28890
|27190
|39420
|5265
|5265
|7290
|05.11-28.12.24
|27565
|26865
|36405
|4590
|4590
|6615
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4*
Стандарт Нева,
Завтрак шведский стол
|30.09-17.10.24
|36200
|29900
|53480
|8640
|8640
|10665
|18.10-04.11.24
|36055
|29355
|53875
|8910
|8910
|10935
|05.11-28.12.24
|35525
|29225
|52165
|8640
|8640
|10665
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|30.09-31.10.24
|28400
|-
|35798
|4185
|4670
|-
|01.11-28.12.24
|27725
|-
|35123
|4185
|4670
|-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор
Завтрак шведский стол
|30.09-31.10.24
|29725
|33505
|36853
|4455
|5345
|9125
|01.11-28.12.24
|29050
|32830
|36178
|4455
|5345
|9125
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Стандарт мансарда
Завтрак шведский стол
|30.09-10.11.24
|33280
|29880
|43270
|6075
|6890
|9320
|11.11-28.12.24
|28095
|28095
|33495
|3780
|4860
|7290
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Премиум
Завтрак шведский стол
|30.09-10.11.24
|37260
|30860
|51300
|8100
|9180
|11610
|11.11-28.12.24
|32075
|29075
|41525
|5805
|6885
|9315
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт мансарда
Завтрак шведский стол
|30.09-10.11.24
|33810
|28010
|44340
|6345
|7425
|9180
|11.11-28.12.24
|28625
|26225
|34565
|4050
|5130
|6885
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Премиум
Завтрак шведский стол
|30.09-10.11.24
|37790
|28990
|52370
|8370
|9450
|11205
|11.11-28.12.24
|32605
|27205
|42595
|6075
|7155
|8910
|ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ
|Стоимость на 1 чел
|Скидка на реб. до 14 лет
|30.09-31.10
|19560
|1500
|01.11-28.12
|18870
|1500
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель Санкт-Петербург 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.
Отель «Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Отель Казанская 43
Отель «Казанская 43» расположен в центре города Санкт-Петербурга, возле Памятника Нос майора Ковалева
Отель предлагает размещение в комфортабельных номерах, каждый из которых оборудован удобной мебелью, телевизором и собственной ванной комнатой.
К услугам гостей уютная зона отдыха, где можно пообщаться с новыми знакомыми и выпить чашку чая или кофе.
Отель находится недалеко от станций трех линий метрополитена - «Сенная», «Садовая» и «Спасская». Отсюда Вы с легкостью доберетесь до нужного места на общественном транспорте.
Отель Станция Премьер S12
Отдых должен быть комфортным! Отель «Отель Станция Премьер S12» располагается в Санкт-Петербурге. Этот отель находится неподалёку от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Садовая, Юсуповский дворец и Мариинский театр.
Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер.
Доступная среда: работает лифт. А ещё в распоряжении гостей прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Персонал отеля говорит на английском и русском.
В номере вас будут ждать телевизор. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.
Отель Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Express Sadovaya Hotel
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Театральная площадь 4
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 15:00, выезд до 12:00)
- Питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Трансфер в день заезда и выезда
- Проживание и завтраки, если выбран тариф без проживания
- Питание, не включенное в программу тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая важная информация есть в туре?
Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.
Время начала экскурсий в программе – предварительное.
Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
С 01.04.2024 в Санкт-Петербурге введен курортный сбор. Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки оплачивается гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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