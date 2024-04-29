Туры к храму Спас на Крови

Найдено 3 тура в категории «Спас на Крови» в Санкт-Петербурге, цены от 23 500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Северный дуэт: тур по Санкт-Петербургу и красотам Карелии
На автобусе
6 дней
Северный дуэт: тур по Санкт-Петербургу и красотам Карелии
Полюбоваться Ладожским озером, побывать на Валааме и погулять по «Рускеале»
Начало: Аэропорт «Пулково», 13:00
«Нас ждут главные достопримечательности: величественный Казанский собор, знаменитый Дом Зингера, монументальный Исаакиевский собор, исторический Дворец Меншикова и завораживающий Спас на Крови»
14 сен в 13:00
69 000 за человека
Индивидуальный тур по главным местам Санкт-Петербурга: архитектурные шедевры и музеи
На машине
3 дня
Индивидуальный тур по главным местам Санкт-Петербурга: архитектурные шедевры и музеи
Увидеть работы Леонардо в Эрмитаже, побывать в Петропавловской крепости и Исаакиевском соборе
Начало: Санкт-Петербург, заберём от вашего отеля, время по...
«Завершим наше маленькое путешествие экскурсией в храм Спаса на Крови и посещением музея «Фаберже»»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
34 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный мини-тур по Петербургу: must-see-локации Северной столицы
2 дня
Индивидуальный мини-тур по Петербургу: must-see-локации Северной столицы
Прогулять по Невскому проспекту, заглянуть в Музей Фаберже и погрузиться в историю Спаса на Крови
Начало: Санкт-Петербург, место вашего проживания / локация...
«Вас ждут шедевры Эрмитажа и Музея Фаберже, особенная атмосфера Елисеевского гастронома и, конечно, знаменитый Спас на Крови»
27 фев в 10:30
28 фев в 10:30
23 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    29 апреля 2024
    Майские праздники в Северной столице
    Тур организован профессионально и на высоком уровне. Отдельное спасибо экскурсоводу Виктории Евгеньевне.
  • О
    Ольга
    15 августа 2023
    Майские праздники в Северной столице
    Приобретала путевку, через туроператора «Большая Страна», тур назывался «Гранд-тур по Крыму», с 05 августа по 11 августа. Программа была очень
    читать дальше

    насыщенной, посетили и посмотрели красоты Крыма, все основные достопримечательности. Программа продумана и составлена грамотно и интересно. Также, было время отдохнуть и искупаться. Большое спасибо гиду принимающей стороны Морозовой Анне Петровне и водителю Александру, были лучшими спутниками и организаторами этого путешествия. Их добрая, положительная энергетика, внимательность к каждому клиенту просто превзошли все ожиданиям. Было очень интересно и очень увлекательно. Спасибо за это путешествие! СПАСИБО организаторам принимающей стороны, за такой интересный маршрут. СПАСИБО "Большой Стране" за отличную организацию отдыха. Очень удобный сайт, туры на любой вкус, широкая география. Отдельная благодарность менеджеру Валерии Раковой, за оперативное решение вопросов. Благодаря четкой организации, от отдыха остались только приятные впечатления.

  • М
    Макарцев
    4 мая 2023
    Майские праздники в Северной столице
    Все понравилось) Погода подвела(Если бы организаторы могли поменять программу (в дождь- музеи, нет дождя- Петергоф или другие экскурсии под открытым небом-- было бы вообще прекрасно!)

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Спас на Крови»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Северный дуэт: тур по Санкт-Петербургу и красотам Карелии
  2. Индивидуальный тур по главным местам Санкт-Петербурга: архитектурные шедевры и музеи
  3. Индивидуальный мини-тур по Петербургу: must-see-локации Северной столицы
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Царское село
  2. Музей Фаберже
  3. Рускеала
  4. Эрмитаж
  5. Петропавловская крепость
  6. Петергоф
  7. Исаакиевский собор
  8. Екатерининский дворец
  9. Ладожское озеро
  10. Дворцовая площадь
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в феврале 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Спас на Крови" можно забронировать 3 тура от 23 500 до 69 000.
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Спас на Крови», цены от 23500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель