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насыщенной, посетили и посмотрели красоты Крыма, все основные достопримечательности. Программа продумана и составлена грамотно и интересно. Также, было время отдохнуть и искупаться. Большое спасибо гиду принимающей стороны Морозовой Анне Петровне и водителю Александру, были лучшими спутниками и организаторами этого путешествия. Их добрая, положительная энергетика, внимательность к каждому клиенту просто превзошли все ожиданиям. Было очень интересно и очень увлекательно. Спасибо за это путешествие! СПАСИБО организаторам принимающей стороны, за такой интересный маршрут. СПАСИБО "Большой Стране" за отличную организацию отдыха. Очень удобный сайт, туры на любой вкус, широкая география. Отдельная благодарность менеджеру Валерии Раковой, за оперативное решение вопросов. Благодаря четкой организации, от отдыха остались только приятные впечатления.