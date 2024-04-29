6 дней
Северный дуэт: тур по Санкт-Петербургу и красотам Карелии
Полюбоваться Ладожским озером, побывать на Валааме и погулять по «Рускеале»
Начало: Аэропорт «Пулково», 13:00
«Нас ждут главные достопримечательности: величественный Казанский собор, знаменитый Дом Зингера, монументальный Исаакиевский собор, исторический Дворец Меншикова и завораживающий Спас на Крови»
14 сен в 13:00
69 000₽ за человека
3 дня
Индивидуальный тур по главным местам Санкт-Петербурга: архитектурные шедевры и музеи
Увидеть работы Леонардо в Эрмитаже, побывать в Петропавловской крепости и Исаакиевском соборе
Начало: Санкт-Петербург, заберём от вашего отеля, время по...
«Завершим наше маленькое путешествие экскурсией в храм Спаса на Крови и посещением музея «Фаберже»»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
34 000₽ за всё до 4 чел.
2 дня
Индивидуальный мини-тур по Петербургу: must-see-локации Северной столицы
Прогулять по Невскому проспекту, заглянуть в Музей Фаберже и погрузиться в историю Спаса на Крови
Начало: Санкт-Петербург, место вашего проживания / локация...
«Вас ждут шедевры Эрмитажа и Музея Фаберже, особенная атмосфера Елисеевского гастронома и, конечно, знаменитый Спас на Крови»
27 фев в 10:30
28 фев в 10:30
23 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ММарина29 апреля 2024Майские праздники в Северной столицеТур организован профессионально и на высоком уровне. Отдельное спасибо экскурсоводу Виктории Евгеньевне.
- ООльга15 августа 2023Майские праздники в Северной столицеПриобретала путевку, через туроператора «Большая Страна», тур назывался «Гранд-тур по Крыму», с 05 августа по 11 августа. Программа была очень
- ММакарцев4 мая 2023Майские праздники в Северной столицеВсе понравилось) Погода подвела(Если бы организаторы могли поменять программу (в дождь- музеи, нет дождя- Петергоф или другие экскурсии под открытым небом-- было бы вообще прекрасно!)
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Спас на Крови»
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