Выходные в сердце Санкт-Петербурга с походами в Исаакиевский собор и Эрмитаж
Объехать все главные достопримечательности, полюбоваться фресками и иконами, погрузиться в искусство
В этом туре мы собрали всё важное в центре Петербурга — оптимально, если вы приехали впервые и ненадолго и не желаете тратить время на трансфер к удалённым точкам.
Вы изучите основные читать дальше
символы, беседуя об исторических фактах и личностях, полюбуетесь опутавшими город реками и каналами — визитными карточками Северной Венеции, вообразите размах пышных балов и светских раутов, гремевших во дворцах.
Познакомитесь с архитектурным шедевром — монументальным Исаакиевским собором, богато декорированным скульптурами, горельефами, колоннами, росписями, мозаикой, витражами. Прикоснётесь к прекрасному и вечному — произведениям искусства, собранным в Эрмитаже.
Один день будет свободен — вы сможете распорядиться им по своему усмотрению или дополнить экскурсией по Васильевскому острову.
Описание тура
Организационные детали
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Программа тура по дням
1 день
Автобусная экскурсия по Петербургу, визит в Исаакиевский собор
Заселение в номера с 13:00-14:00.
По прибытии в Санкт-Петербург — самостоятельный трансфер к месту старта. Далее — встреча с гидом и отправление на обзорную автобусную экскурсию.
Вы погрузитесь в богатую историю и культуру города на Неве. Полюбуетесь великолепными дворцами и архитектурными ансамблями площадей, проедете по широким проспектам, восхититесь живописными видами рек и каналов, которые придают Северной столице особый шарм.
Также посетите Исаакиевский собор. Услышите о строительстве и знаменитых зодчих, факты и легенды. Внутри рассмотрите мозаики, фрески, колонны и, конечно, великолепный иконостас.
Возвращение к отелю до 18:00.
2 день
Свободный день или поездка на Васильевский остров
Сегодня вы можете провести день по своему усмотрению или за дополнительную плату заказать экскурсию по Васильевскому острову. Вы увидите Стрелку, биржу, Кунсткамеру, ледокол «Красин», статуи сфинксов, Севкабель, а также посетите дворец Меншикова.
3 день
Экскурсия по дворцам, поход в Эрмитаж
До 11:00-12:00 необходимо освободить номера. Далее — автобусная экскурсия по дворцам Петербурга. Это не просто архитектурные шедевры, а целые эпохи, застывшие в камне. Здесь гремели балы и звучала музыка, проходили светские встречи и решались судьбы — живая история, к которой можно прикоснуться.
Также сегодня вы полюбуетесь шедеврами искусства, собранными в Эрмитаже. Это настоящая сокровищница мировой культуры и искусства, где каждый посетитель может насладиться прекрасным.
Завершение тура до 17:00 у Эрмитажа.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
Билеты в Санкт-Петербург и обратно в ваш город
Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
Обеды, ужины
Доплата за 1-местное размещение
Доплата за повышение категории отеля
Туристический налог
Экскурсия по Васильевскому острову (по желанию) - 2650 ₽ взрослый, 2350 ₽ ребёнок младше 14 лет, 2600 ₽ ребёнок старше 14 лет
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организация туров по Санкт-Петербургу — это не просто работа, это настоящее искусство, пропитанное вдохновением, которым мы наполняемся из самой атмосферы города — его архитектуры, истории, искусства и людей. Каждый уголок читать дальше
Санкт-Петербурга хранит свои секреты и истории, которые мы хотим передать вам.
Каждый тур создаётся с любовью и вниманием к деталям. Мы стремимся сделать экскурсии незабываемыми, учитывая интересы и пожелания путешественников. Это не просто маршруты, а целая история, в которую вы погружаетесь.