Заселение в номера с 13:00-14:00.

По прибытии в Санкт-Петербург — самостоятельный трансфер к месту старта. Далее — встреча с гидом и отправление на обзорную автобусную экскурсию.

Вы погрузитесь в богатую историю и культуру города на Неве. Полюбуетесь великолепными дворцами и архитектурными ансамблями площадей, проедете по широким проспектам, восхититесь живописными видами рек и каналов, которые придают Северной столице особый шарм.

Также посетите Исаакиевский собор. Услышите о строительстве и знаменитых зодчих, факты и легенды. Внутри рассмотрите мозаики, фрески, колонны и, конечно, великолепный иконостас.

Возвращение к отелю до 18:00.