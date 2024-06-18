Экскурсии со скидкой в Саратове

Найдено 5 экскурсий в категории «Со скидкой» в Саратове, цены от 2 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по немецкому Саратову
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Прогулка по немецкому Саратову: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в уникальный мир немецкого Саратова: от готических церквей до историй знаменитых промышленников и авантюристов
Начало: На ул. Волжская
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от 52004 680 за всё до 10 чел.
Главная площадь Саратова глазами исследователя
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Главная площадь Саратова: путешествие сквозь века и архитектуру
Погрузитесь в историю Саратова через его сердце - Театральную площадь. От дореволюционных времен до современности - каждый уголок расскажет свою историю
Начало: У музея Радищева
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
35002 800 за всё до 10 чел.
Пять звезд саратовского модерна
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Пять звезд саратовского модерна
Прогулка по Саратову, раскрывающая скрытые реликвии модерна. Узнайте о знаменитых архитекторах и владельцах зданий, почувствуйте атмосферу прошлых веков
Начало: улица Волжская, 27а, около трамвайчика «Семена»
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
от 45004 050 за всё до 10 чел.
Два города, две судьбы
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Два города, две судьбы: Саратов и Энгельс за один день
Хотите увидеть сразу два города за один день? Пересеките мост и узнайте, что общего у Саратова и Энгельса, а также чем они отличаются
Завтра в 08:00
9 июля в 11:00
65006 175 за человека
Саратовская рулетка
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Саратовская рулетка: индивидуальная экскурсия с неожиданным финалом
Экскурсия для любителей авантюризма и веселья. Исследуйте исторический центр Саратова, узнайте городские легенды и завершите день неожиданным сюрпризом
Завтра в 09:30
9 июля в 12:30
70006 300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    18 июня 2024
    Прогулка по немецкому Саратову
    Экскурсия интересная и познавательная, но не вполне соответствует заявленному. Вот что было на сайте. (1)"А в действующем католическом храме Саратова
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    вы узнаете, какое место занимала религия в жизни поволжских немцев". Реально в программе посещения храма не было. (2)"А каждый участник экскурсии получит от меня в подарок авторский путеводитель по истории Немецкого Саратова" - не получили. Не нужно обещать того, что не планируется.

  • А
    Алексей
    11 июня 2024
    Прогулка по немецкому Саратову
    Гид молодец!
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Прогулка по немецкому Саратову
    Если хотите улышать и поговорить с образованным, знающим свой город и интеллигентным гидом, то это на экскурсию к Максиму! Благодарим за интересную встречу.
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Главная площадь Саратова глазами исследователя
    Спасибо Александру за экскурсию. Очень интересный формат, не просто посмотрели здания, а заглянули во дворы, подъезды, посмотрели на фото, как
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    менялись эти здания, что располагалось ранее, что сейчас, как и почему здания перестраивались. Два часа пролетели незаметно. Видно, что Александр душой болеет за свой город, изучает детали, ответственно относится к материалу, который транслирует.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Пять звезд саратовского модерна
    О саратовском модерне нам рассказывал Руслан. И это были два часа сплошного восторга. Причем как от увиденных зданий, так и
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    от гида: его профессионализма, знаний, внимания к интересным деталям и манеры изложения: в меру академичной, без излишнего популизма, и в то же время - живой и не нудной. Максим (организатор) упомянул, что Руслан - профессиональный историк, и это сразу чувствуется. А непосредственно модерн нам нравится везде, и Саратов не стал исключением. Жаль только, что многие здания далеко не в том состоянии, которого достойны такие жемчужины… но это уж точно не вина Руслана.

  • А
    Антон
    11 мая 2024
    Главная площадь Саратова глазами исследователя
    Спасибо за увлекательную экскурсию с массой интересных деталей! Имейте ввиду, что для детей материал тяжеловат.
  • О
    Ольга
    5 апреля 2024
    Пять звезд саратовского модерна
    Вышла великолепная прогулка! Рекомендую и тем, кто впервые в Саратове, и тем, кто живет там с рождения. Очень интересно, эффектно и с большой любовью рассказано. Мои рекомендации
  • Р
    Роман
    19 марта 2024
    Пять звезд саратовского модерна
    Сразу видно, когда человек любит свой город и своё дело! Прекрасная экскурсия! Очень гибкий подход, ориентированный на клиента. Понравилось всей семье. По окончании экскурсии приобрели книгу экскурсовода - это тоже хорошее приобретение. Время и деньги потрачены не зря!

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Со скидкой»

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  2. Набережная
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  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Саратову в июле 2024
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