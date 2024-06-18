1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по немецкому Саратову: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в уникальный мир немецкого Саратова: от готических церквей до историй знаменитых промышленников и авантюристов
Начало: На ул. Волжская
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от 52004 680₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Главная площадь Саратова: путешествие сквозь века и архитектуру
Погрузитесь в историю Саратова через его сердце - Театральную площадь. От дореволюционных времен до современности - каждый уголок расскажет свою историю
Начало: У музея Радищева
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
35002 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Пять звезд саратовского модерна
Прогулка по Саратову, раскрывающая скрытые реликвии модерна. Узнайте о знаменитых архитекторах и владельцах зданий, почувствуйте атмосферу прошлых веков
Начало: улица Волжская, 27а, около трамвайчика «Семена»
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
от 45004 050₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Два города, две судьбы: Саратов и Энгельс за один день
Хотите увидеть сразу два города за один день? Пересеките мост и узнайте, что общего у Саратова и Энгельса, а также чем они отличаются
Завтра в 08:00
9 июля в 11:00
65006 175₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Саратовская рулетка: индивидуальная экскурсия с неожиданным финалом
Экскурсия для любителей авантюризма и веселья. Исследуйте исторический центр Саратова, узнайте городские легенды и завершите день неожиданным сюрпризом
Завтра в 09:30
9 июля в 12:30
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай18 июня 2024Экскурсия интересная и познавательная, но не вполне соответствует заявленному. Вот что было на сайте. (1)"А в действующем католическом храме Саратова
- ААлексей11 июня 2024Гид молодец!
- ЕЕкатерина27 мая 2024Если хотите улышать и поговорить с образованным, знающим свой город и интеллигентным гидом, то это на экскурсию к Максиму! Благодарим за интересную встречу.
- ООльга15 мая 2024Спасибо Александру за экскурсию. Очень интересный формат, не просто посмотрели здания, а заглянули во дворы, подъезды, посмотрели на фото, как
- ННаталья12 мая 2024О саратовском модерне нам рассказывал Руслан. И это были два часа сплошного восторга. Причем как от увиденных зданий, так и
- ААнтон11 мая 2024Спасибо за увлекательную экскурсию с массой интересных деталей! Имейте ввиду, что для детей материал тяжеловат.
- ООльга5 апреля 2024Вышла великолепная прогулка! Рекомендую и тем, кто впервые в Саратове, и тем, кто живет там с рождения. Очень интересно, эффектно и с большой любовью рассказано. Мои рекомендации
- РРоман19 марта 2024Сразу видно, когда человек любит свой город и своё дело! Прекрасная экскурсия! Очень гибкий подход, ориентированный на клиента. Понравилось всей семье. По окончании экскурсии приобрели книгу экскурсовода - это тоже хорошее приобретение. Время и деньги потрачены не зря!
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Со скидкой»
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