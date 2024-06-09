На экскурсии мы отправимся в долину реки Шахе, чтобы своими глазами увидеть чудо природы — каскад «33 водопада».
Вы насладитесь живописными пейзажами заповедной зоны Краснодарского края, познакомитесь с обиходом адыгов, шапсугов, а также поучаствуете в вечерней шоу-программе с весельем, музыкой и традиционными танцами горцев.
Вы насладитесь живописными пейзажами заповедной зоны Краснодарского края, познакомитесь с обиходом адыгов, шапсугов, а также поучаствуете в вечерней шоу-программе с весельем, музыкой и традиционными танцами горцев.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Экскурсия «33 водопада» даст вам возможность:
- совершить увлекательную прогулку на комфортабельном автобусе по Батумскому шоссе (Сочи) в сторону Кичмая;
- ощутить прилив адреналина при пересечении горной реки Шахе на ГАЗ 66;
- насладиться живописными пейзажами заповедной зоны Краснодарского края, отдохнуть в тени самшитов, иглицы, дубов;
- познакомиться с обиходом адыгов, шапсугов — первых обитателей Черноморского побережья;
посмотреть вечернее шоу, отведать шашлык или форель, адыгейский сыр, мед. Главной ценностью, ради которой сюда едут туристы, являются сами водопады. Вы посетите завораживающий каскад «33 водопада», расположенный в долине реки Шахе. Здесь же в реку впадает ручей Джегош — он проходит долгий тернистый путь, спускаясь с разных высот по каменным плитам и образует 33 водопада. Также будет гастрономическая остановка — дегустация адыгейского сыра, местного меда, вина и чачи. А настоящий драв в ваше путешествие добавит переправа через реку на военных внедорожниках ГАЗ-66! Вечер будет наполнен яркими моментами — вас ждет кавказское гостеприимное застолье с весельем, музыкой и традиционными танцами горцев. Важная информация:.
посмотреть вечернее шоу, отведать шашлык или форель, адыгейский сыр, мед. Главной ценностью, ради которой сюда едут туристы, являются сами водопады. Вы посетите завораживающий каскад «33 водопада», расположенный в долине реки Шахе. Здесь же в реку впадает ручей Джегош — он проходит долгий тернистый путь, спускаясь с разных высот по каменным плитам и образует 33 водопада. Также будет гастрономическая остановка — дегустация адыгейского сыра, местного меда, вина и чачи. А настоящий драв в ваше путешествие добавит переправа через реку на военных внедорожниках ГАЗ-66! Вечер будет наполнен яркими моментами — вас ждет кавказское гостеприимное застолье с весельем, музыкой и традиционными танцами горцев. Важная информация:.
• посмотреть вечернее шоу, отведать шашлык или форель, адыгейский сыр, мед. Главной ценностью, ради которой сюда едут туристы, являются сами водопады. Вы посетите завораживающий каскад «33 водопада», расположенный в долине реки Шахе. Здесь же в реку впадает ручей Джегош — он проходит долгий тернистый путь, спускаясь с разных высот по каменным плитам и образует 33 водопада. Также будет гастрономическая остановка — дегустация адыгейского сыра, местного меда, вина и чачи. А настоящий драв в ваше путешествие добавит переправа через реку на военных внедорожниках ГАЗ-66! Вечер будет наполнен яркими моментами — вас ждет кавказское гостеприимное застолье с весельем, музыкой и традиционными танцами горцев. Важная информация:
- Внимание! Программу экскурсии уточняйте заранее у менеджера.
- В летнее время программа экскурсии ежедневно с застольем (шоу-программа). В осеннее, зимнее и весеннее время года: среда, суббота, воскресенье — с кавказским застольем, вторник, четверг — без застолья.
- Ориентировочное время отправления: из Адлера/Сириуса — 11:00, из Сочи — 12:00. Точное время зависит от места вашего проживания.
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
- Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время.
- Длительность экскурсии указана ориентировочно, может занять до 12 часов, зависит от времени года и пробок на дороге.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|700 ₽
|Дети (5-17 лет)
|600 ₽
|Дети (0-4 года, без предоставления места в автобусе)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное сопровождение профессионального гида-экскурсовода
- Трансфер от КПП отеля или ближайшей остановки в Адлере, Сириусе, Сочи
Что не входит в цену
- Обед/ужин (средний чек на человека 500 руб.)
- Переправа на ГАЗ-66/Урал/Зил - 500 руб. /чел.
- Концерт на застолье - 500 руб. /чел.
- Экосбор в Сочинский Национальный парк - 200 руб/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
Завершение: Сочи, Адлер, Сириус от КПП отеля или ближайшая остановки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Внимание
- Программу экскурсии уточняйте заранее у менеджера
- В летнее время программа экскурсии ежедневно с застольем (шоу программа)
- В осеннее, зимнее и весеннее время года:
- Среда, Суббота, Воскресенье - с кавказским застольем
- Вторник, Четверг - без кавказского застолья
- Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания
- Экскурсию для Вас проведет один из гидов нашей команды. Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует Вас и подскажет, как провести свободное время
- Длительность экскурсии указана ориентировочно, может занять до 12 часов, зависит от времени года и пробок на дороге
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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