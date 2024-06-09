Экскурсия «33 водопада» даст вам возможность:

совершить увлекательную прогулку на комфортабельном автобусе по Батумскому шоссе (Сочи) в сторону Кичмая;

ощутить прилив адреналина при пересечении горной реки Шахе на ГАЗ 66;

насладиться живописными пейзажами заповедной зоны Краснодарского края, отдохнуть в тени самшитов, иглицы, дубов;

познакомиться с обиходом адыгов, шапсугов — первых обитателей Черноморского побережья;

посмотреть вечернее шоу, отведать шашлык или форель, адыгейский сыр, мед. Главной ценностью, ради которой сюда едут туристы, являются сами водопады. Вы посетите завораживающий каскад «33 водопада», расположенный в долине реки Шахе. Здесь же в реку впадает ручей Джегош — он проходит долгий тернистый путь, спускаясь с разных высот по каменным плитам и образует 33 водопада. Также будет гастрономическая остановка — дегустация адыгейского сыра, местного меда, вина и чачи. А настоящий драв в ваше путешествие добавит переправа через реку на военных внедорожниках ГАЗ-66! Вечер будет наполнен яркими моментами — вас ждет кавказское гостеприимное застолье с весельем, музыкой и традиционными танцами горцев. Важная информация:.

посмотреть вечернее шоу, отведать шашлык или форель, адыгейский сыр, мед. Главной ценностью, ради которой сюда едут туристы, являются сами водопады. Вы посетите завораживающий каскад «33 водопада», расположенный в долине реки Шахе. Здесь же в реку впадает ручей Джегош — он проходит долгий тернистый путь, спускаясь с разных высот по каменным плитам и образует 33 водопада. Также будет гастрономическая остановка — дегустация адыгейского сыра, местного меда, вина и чачи. А настоящий драв в ваше путешествие добавит переправа через реку на военных внедорожниках ГАЗ-66! Вечер будет наполнен яркими моментами — вас ждет кавказское гостеприимное застолье с весельем, музыкой и традиционными танцами горцев. Важная информация:.

• посмотреть вечернее шоу, отведать шашлык или форель, адыгейский сыр, мед. Главной ценностью, ради которой сюда едут туристы, являются сами водопады. Вы посетите завораживающий каскад «33 водопада», расположенный в долине реки Шахе. Здесь же в реку впадает ручей Джегош — он проходит долгий тернистый путь, спускаясь с разных высот по каменным плитам и образует 33 водопада. Также будет гастрономическая остановка — дегустация адыгейского сыра, местного меда, вина и чачи. А настоящий драв в ваше путешествие добавит переправа через реку на военных внедорожниках ГАЗ-66! Вечер будет наполнен яркими моментами — вас ждет кавказское гостеприимное застолье с весельем, музыкой и традиционными танцами горцев. Важная информация: