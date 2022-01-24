Наш путь будет пролегать через черкесский аул Большой Кичмай, где вы познакомитесь с шапсугами - коренным населением
В группе
до 50 чел.
Наш путь будет пролегать через черкесский аул Большой Кичмай, где вы познакомитесь с шапсугами — коренным населением этих мест. Увидите тюльпанное дерево, которое посадил Раевский.
Вас ожидает посещение сыроварни, винодельни и пасеки.
Конечно же с дегустацией! Прокатитесь на военных внедорожниках ГАЗ-66 по течении реки Шахе. Искупаетесь (по желанию) в прохладной воде.
Посетите музей Адыгов.
Вас ожидает посещение сыроварни, винодельни и пасеки.
Конечно же с дегустацией! Прокатитесь на военных внедорожниках ГАЗ-66 по течении реки Шахе. Искупаетесь (по желанию) в прохладной воде.
Посетите музей Адыгов.
Что вы можете увидеть 🤩
- Долину реки Шахе
- аул Большой Кичмай
- пасеку
- водопады на ручье Джегош
- тюльпанное дерево
- музей Адыгов.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
На пути к водопадам
33 водопада расположены в долине реки Шахе, которая уходит в горы от посёлка Головинка. По пути экскурсовод расскажет об истории освоения Черноморского побережья. Цель путешествия находится в Лазаревском районе, поэтому будем проезжать поселки Дагомыс, Уч-Дере, Вардане, Лоо. Будет остановка на пасеке, где вы сможете продегустировать уникальный кавказский мёд, прослушать интересную информацию о продукции пчеловодства, затем последует остановка в ауле Кичмай, где будет устроена дегустация вин и сыра. Расскажут и покажут секреты их изготовления.
От аула Кичмай вас с ветерком повезут на вездеходах ГАЗ-66 по долине реки Шахе до урочища Джегош, где и низвергаются со скальных уступов великолепные водопады.
Водопады на ручье Джегош
Это один из самых интересных и популярных экскурсионных объектов у гостей, приезжающих в город Сочи. Это природное явление носит названия «33 водопада» или «Долина легенд и водопадов». По деревянным лестницам вы будете подниматься вверх, осматривая водопад за водопадом — и так до 13. Есть возможность искупаться в каменных чашах, образованных падающей водой. По легенде она обладает целебными свойствами.
Ручей Джегош, правый приток реки Шахэ, имеет длину менее 2 км. Берет начало на склонах хребта Тюпюпх на горе Колокольня, высотой 872 м над уровнем моря и питается подземными водами, а также открытыми притоками, которые пересыхают в летнее засушливое время. Водопады не пересыхают круглый год. Но в летнее время воды в них меньше, а в межсезонье и период дождей — больше.
Удивительный мир растений ущелья
По обеим сторонам ущелья произрастают широколиственные растения. Ближе к воде можно встретить самшит колхидский. Это реликтовый эндемик, который занесен в Красную книгу. Также здесь можно увидеть немало редких и исчезающих растений. Например, подснежник Воронова, цикламен, иглица колхидская, безвременник и другие. Особенно ценна роща лапины крылоплодной. Отдельные ее деревья в устье ручья Джегош достигают в высоту 30 метров.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- транспорт.
- Что не входит
- Расходы на маршруте:
- Экологический сбор + переправа на автомобиле Газ 66 (650 руб. взрослый, 450 руб. дети с 7-10 лет 250 руб. дети до 7 лет)
- личные расходы.
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: Курортный проспект, Сочи
- Когда и сколько длится
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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