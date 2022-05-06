Джип-тур на озеро Рица и Гегский водопад (с выездом из Сочи)

Драйвовая поездка на Мицубиши / Патриоте к главным природным объектам Абхазии! Озеро Рица, Гегский водопад, купание

4.9
26 отзывов
Групповая
Драйвовая поездка на Мицубиши/Патриоте к главным природным объектам Абхазии! Озеро Рица, Гегский водопад, купание в Черном море, дегустации и радушие наших гидов — все это вам гарантируем!
Джип-тур на озеро Рица и Гегский водопад (с выездом из Сочи)
Джип-тур на озеро Рица и Гегский водопад (с выездом из Сочи)
Джип-тур на озеро Рица и Гегский водопад (с выездом из Сочи)
Джип-тур на озеро Рица и Гегский водопад (с выездом из Сочи)
Джип-тур на озеро Рица и Гегский водопад (с выездом из Сочи)
Джип-тур на озеро Рица и Гегский водопад (с выездом из Сочи)
Джип-тур на озеро Рица и Гегский водопад (с выездом из Сочи)

Что вас ожидает 🤩

  • Гагра
  • Юпшарский каньон
  • Голубое озеро
  • Озеро Рица
  • Гегский водопад
  • Стеклянный мост
  • Белые скалы
Друзья, эта драйвовая поездка навсегда останется в вашей памяти! 8-ми местный Патриот прокатит вас по самым крутым местам Абхазии!

вот такой маршрут нас ожидает в данном туре:

    • Заезд в Гагру на смотровую площадку,
    • Ресторан Гагрипш (для фото)
    • Колоннада Гагрская
    • Голубое озеро
    • Юпшарский каньон
    • Деустации местных вкусняшек
    • Купание в море(в теплое время года)
    • Озеро Рица
    • Тарзанка по желанию через горную речку
    • Водопад Гегский 70 метров
    • Белые скалы
    • Стклянный мост
    • Стклянный мост
    -Стклянный мост

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер до границы и обратно
    • Дегустации
    Что не входит
    • Экологичский сбор на озеро Рица -700 р.
    • Обед
    • Тарзанка
    Место начала и завершения?
    ваш отель или ближайшая остановка
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
    Важная информация
    • После брони вам позвонит наш диспетчер, и даст всю информацию по выезду: номер трансфера и точное время выезда!
    • С собой нужно взять:
    • Паспорт РФ или загран
    • Свидетельство на детей в оригинале
    • Наличные средства (банкоматов и терминалов в Абхазии почти нет)
    • Воду
    • Теплые вещи
    • Купальные принадлежности (в летнее время года)
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов

    Отзывы от туристов

    Показать все отзывы

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

    👥Групповые🛣Джиппинг⚙️Необычные🏆Активный отдыхЭкстрим🏡Выездные☀️На весь день🏞Абхазия🐠Озеро Рица🗽Достопримечательности💧ВодопадыДжиппинг в Абхазию🍀Природа и пейзажи

    Еще несколько похожих предложений в Сочи

    Джип-тур на озеро Рица и Гегский водопад
    10 часов
    🛣 Джиппинг
    Мини-группа
    Николай
    Нет отзывов
    Очень популярно сейчас
    Джип-тур на озеро Рица и Гегский водопад
    Всем известны невероятные природные красоты Абхазии, однако не всегда к ним можно добраться пешком
    2 600 за 1 человека
    Джип-тур на Land Cruiser: Озеро Рица, Гегский водопад, перевал Пыв
    10 часов
    🛣 Джиппинг
    Индивидуальная
    Мария
    Нет отзывов
    Джип-тур на Land Cruiser: Озеро Рица, Гегский водопад, перевал Пыв
    Посетим самые потрясающие и труднодоступные места Абхазии, такие как Гегский водопад, перевал Пыв
    18 000 за 1-5 чел.
    Джип-тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
    10 часов
    🛣 Джиппинг
    🚗 На машине
    🐴 Конные прогулки
    Индивидуальная
    Maks
    4.9
    37 отзывов
    Джип-тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
    Перезагрузиться на природе без толп туристов - на озере Рица, у Гегского водопада и в горных долинах
    20 000 за 1-4 чел.
    Джип-тур «Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
    11 часов
    🚗 На машине
    🛣 Джиппинг
    Групповая
    Александр
    5
    2 отзыва
    Джип-тур «Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
    Ощутить дух свободы и приключений в горных ущельях, на каменистых дорогах и у водоемов Абхазии
    2 100 за 1 человека
    Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
    12 часов
    🛣 Джиппинг
    Мини-группа
    Юлия
    4.7
    128 отзывов
    Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
    Приглашаем вас туда, где природа до сих пор хранит свой первозданный облик! Джип-тур подарит вам возможность оценить
    2 900 за 1 человека
    На джипах в Абхазию: Гегский водопад, озера и каньоны
    10 часов
    🛣 Джиппинг
    🚗 На машине
    Мини-группа
    4.9
    11 отзывов
    На джипах в Абхазию: Гегский водопад, озера и каньоны
    Такой Абхазии вы еще не видели! Приглашаем вас в путешествие по самым гостеприимным
    2 500 за 1 человека
    Джип-тур на Land Cruiser - Золотое кольцо Абхазии
    10 часов
    🛣 Джиппинг
    Индивидуальная
    Мария
    Нет отзывов
    Джип-тур на Land Cruiser - Золотое кольцо Абхазии
    От Сочи до Абхазии всего ничего
    18 000 за 1-5 чел.
    Индивидуальный тур на джипах в Абхазию
    12 часов
    🛣 Джиппинг
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Дмитрий
    Нет отзывов
    Индивидуальный тур на джипах в Абхазию
    За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
    15 000 за 1-7 чел.
    Гагра и озеро Рица - первое знакомство с Абхазией
    9 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Максим
    5
    36 отзывов
    Гагра и озеро Рица - первое знакомство с Абхазией
    Отправиться из Сочи к знаменитому озеру, остановиться у водопадов и осмотреть памятники Гагры
    9 900 за 1-4 чел.
    Озеро Рица - жемчужина Абхазии с посещением дачи Сталина
    14 часов
    🚌 На автобусе
    Групповая
    Артэкс
    4
    1 отзыв
    Озеро Рица - жемчужина Абхазии с посещением дачи Сталина
    Сменить обстановку и добраться из Сочи до Абхазии с ее природными красотами еще проще, чем кажется
    1 200 за 1 человека
    На джипах - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
    12 часов
    🛣 Джиппинг
    🚗 На машине
    Групповая
    Юлия
    4.4
    18 отзывов
    На джипах - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
    Совершить крутой джиппинг к главным достопримечательностям Страны души и искупаться в море
    2 500 за 1 человека
    Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье: по нетронутым местам Абхазии
    12 часов
    🛣 Джиппинг
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Дмитрий
    Нет отзывов
    Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье: по нетронутым местам Абхазии
    За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
    15 000 за 1-7 чел.
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Сочи
    ХОРОШО
    🇷🇺
    ТАМ