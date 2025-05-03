Абхазия — край потрясающе красивой природы. И вы в этом убедитесь! Приглашаем вас в несложный поход к альпийским лугам: вы насладитесь видом заснеженных вершин и отыщете спрятанные высокогорные озёра. А ещё увидите несколько главных достопримечательностей республики — колоннаду в Гагре и озеро Рица.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Долина Семи Озёр

Уже по дороге вы насладитесь красотами Рицинского национального парка и первозданным самшитовым лесом. Доберёмся до перевала Пыв — и отсюда начнём наш небольшой поход. Вам откроются невероятные виды горных вершин и долина Семи Озёр — полюбуемся водоёмами с высоты, а затем спустимся к некоторым из них. И организуем пикник с чаем и пирогом возле самого большого озера!

Озеро Рица и Старая Гагра

Будет не только треккинг! Мы прогуляемся у озера Рица и оценим красоту жемчужины Абхазии. Проедем и через старую часть города — вы увидите Зимний театр и Колоннаду. А я расскажу об истории республики и обо всём, что мы увидим по пути.

Организационные детали

До места начала маршрута мы добираемся на комфортабельном внедорожнике УАЗ «Патриот» или минивэне Volkswagen Transporter

Пешая часть — 7 км в одну сторону, маршрут несложный и доступен для любого уровня подготовки

При необходимости мы выдаём дождевики и треккинговые палки

Пикник входит в стоимость экскурсии

Дополнительно оплачивается входной билет в Рицинский национальный парк — 700 ₽ с человека

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Правила пересечения границы

Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявить один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.