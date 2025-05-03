Поход в долину Семи Озёр

Из Сочи - в горы Абхазии, к альпийским лугам и невероятным пейзажам
Абхазия — край потрясающе красивой природы.

И вы в этом убедитесь! Приглашаем вас в несложный поход к альпийским лугам: вы насладитесь видом заснеженных вершин и отыщете спрятанные высокогорные озёра. А ещё увидите несколько главных достопримечательностей республики — колоннаду в Гагре и озеро Рица.
Поход в долину Семи Озёр
Поход в долину Семи Озёр
Поход в долину Семи Озёр
Ближайшие даты:
3
мая6
мая10
мая13
мая17
мая20
мая24
мая
Время начала: 05:00

Описание экскурсии

Долина Семи Озёр

Уже по дороге вы насладитесь красотами Рицинского национального парка и первозданным самшитовым лесом. Доберёмся до перевала Пыв — и отсюда начнём наш небольшой поход. Вам откроются невероятные виды горных вершин и долина Семи Озёр — полюбуемся водоёмами с высоты, а затем спустимся к некоторым из них. И организуем пикник с чаем и пирогом возле самого большого озера!

Озеро Рица и Старая Гагра

Будет не только треккинг! Мы прогуляемся у озера Рица и оценим красоту жемчужины Абхазии. Проедем и через старую часть города — вы увидите Зимний театр и Колоннаду. А я расскажу об истории республики и обо всём, что мы увидим по пути.

Организационные детали

  • До места начала маршрута мы добираемся на комфортабельном внедорожнике УАЗ «Патриот» или минивэне Volkswagen Transporter
  • Пешая часть — 7 км в одну сторону, маршрут несложный и доступен для любого уровня подготовки
  • При необходимости мы выдаём дождевики и треккинговые палки
  • Пикник входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачивается входной билет в Рицинский национальный парк — 700 ₽ с человека
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Правила пересечения границы

Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявить один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.

во вторник и субботу в 05:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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