И вы в этом убедитесь! Приглашаем вас в несложный поход к альпийским лугам: вы насладитесь видом заснеженных вершин и отыщете спрятанные высокогорные озёра. А ещё увидите несколько главных достопримечательностей республики — колоннаду в Гагре и озеро Рица.
Описание экскурсии
Долина Семи Озёр
Уже по дороге вы насладитесь красотами Рицинского национального парка и первозданным самшитовым лесом. Доберёмся до перевала Пыв — и отсюда начнём наш небольшой поход. Вам откроются невероятные виды горных вершин и долина Семи Озёр — полюбуемся водоёмами с высоты, а затем спустимся к некоторым из них. И организуем пикник с чаем и пирогом возле самого большого озера!
Озеро Рица и Старая Гагра
Будет не только треккинг! Мы прогуляемся у озера Рица и оценим красоту жемчужины Абхазии. Проедем и через старую часть города — вы увидите Зимний театр и Колоннаду. А я расскажу об истории республики и обо всём, что мы увидим по пути.
Организационные детали
- До места начала маршрута мы добираемся на комфортабельном внедорожнике УАЗ «Патриот» или минивэне Volkswagen Transporter
- Пешая часть — 7 км в одну сторону, маршрут несложный и доступен для любого уровня подготовки
- При необходимости мы выдаём дождевики и треккинговые палки
- Пикник входит в стоимость экскурсии
- Дополнительно оплачивается входной билет в Рицинский национальный парк — 700 ₽ с человека
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Правила пересечения границы
Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявить один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.
во вторник и субботу в 05:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9400 ₽