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Романтический пикник у горной речки

ШиК А.
ШиК А. – Гид из Сочи
Готовы предложить романтические развлечения на двоих в формате VIP.

Пикник с форелью у горной речки.

Мега харизматичный повар прилагается! На Ваш выбор 2 места — Гнездо совы и Медвежий угол.

Утром заберем Вас из отеля.

Прокатимся по старой краснополянской дороге.

Заедем на форелевое хозяйство и купим живую рыбку.

Остановимся в комфортном местечке у бурлящих вод горной реки.

Пикник, крутые фотографии 📸, кавказские байки!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • ☀️Однодневная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 15 000 ₽ за экскурсию

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Романтический пикник у горной речки
Романтический пикник у горной речки

Что вы увидите

  • Старую краснополянскую дорогу
  • вид снизу на Скай-парк
  • местечко "Гнездо совы" или "Медвежий угол"
  • форелевое хозяйство
  • водопады
  • нарзанный источник "Чвижепсе"
Что вас ожидает
Преимущество местечка «Гнездо совы» — на реке Мзымта, прямо под Скай парком. Местечко «Медвежий угол» — тихое, с водопадом, по дороге заедем на источник с минеральной водичкой.
Все необходимое для крутого пикника с форелью и кавказским акцентом предоставляем (кавказский свежайший лаваш, форель, овощи свежие и на гриль, шампиньоны, фрукты 🍉, соки и вода, зелень всех мастей, соусы, специи, одноразовая посуда, салфетки, скатерти, уголь и т. д. ).

Дополнительно к пикнику можно заказать:

  • исключительно вкусное домашнее красное/белое вино
  • грузинскую чачу
  • диких перепёлок
  • шашлык из домашней курочки
  • шашлык из домашней индюшки
  • шашлык из свинины
Кто готов испытать гастрономический оргазм и захлебнуться слюной? Получить головокружение от чистейшего горного воздуха? Любоваться живописнейшими местами?
Что входит
  • В стоимость тура включено все для крутого пикника.
Что не входит
  • Дополнительно к пикнику можно заказать:
  • исключительно вкусное домашнее красное/белое вино
  • грузинскую чачу
  • диких перепёлок
  • шашлык из домашней курочки
  • шашлык из домашней индюшки
  • шашлык из свинины
Начало
🚩 КПП любого отеля
Место завершения
🏁 Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия
Романтический пикник у горной речки
Романтический пикник у горной речки
Романтический пикник у горной речки
Романтический пикник у горной речки
Романтический пикник у горной речки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ШиК А.
ШиК А.
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ШиК А. проводит ещё 1 экскурсию

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