Что вас ожидает

Преимущество местечка «Гнездо совы» — на реке Мзымта, прямо под Скай парком. Местечко «Медвежий угол» — тихое, с водопадом, по дороге заедем на источник с минеральной водичкой.

Все необходимое для крутого пикника с форелью и кавказским акцентом предоставляем (кавказский свежайший лаваш, форель, овощи свежие и на гриль, шампиньоны, фрукты 🍉, соки и вода, зелень всех мастей, соусы, специи, одноразовая посуда, салфетки, скатерти, уголь и т. д. ).

Дополнительно к пикнику можно заказать:

исключительно вкусное домашнее красное/белое вино

грузинскую чачу

диких перепёлок

шашлык из домашней курочки

шашлык из домашней индюшки

шашлык из свинины

Кто готов испытать гастрономический оргазм и захлебнуться слюной? Получить головокружение от чистейшего горного воздуха? Любоваться живописнейшими местами?