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час шарахались по пустынной улице. Спасибо водителю что взял трубку в такую рань, извинился и попросил дождаться, иначе мы бы просто вернулись в отель спать дальше)

2. В программе заявлен Мандариновый сад, мы его не посещали совсем.

Из плюсов: была прекрасная солнечная погода, чудесная организованная группа, много всяких дегустаций, входил также травяной чай и здоровенная свежая сладкая булка.

Понравилось, что времени давалось достаточно для посещения всех объектов, галопом не бежали, успевали прогуляться, пофоткаться, посидеть перекусить, прикупить у местных чего-нибудь. На рице покатались на катамаране, пообедали, обошли озеро там где были дорожки, времени было предостаточно.

Не стоило ехать в Лыхны за отдельную плату, на мой взгляд делать там нечего, один сплошной рынок.

В целом экскурсией довольны, спасибо гиду Виктории и водителю Самвелу.