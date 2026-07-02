Абхазия за один день: Рица, пещеры, легенды и новые впечатления

Уникальная экскурсия на автобусе из Сочи: Абхазия, Озеро Рица, Водопады и Пещеры
Этот тур для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное за один день, без спешки и с комфортом. В Абхазию приезжают за природой и историей. Мы посетим самые красивые места
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и узнаем больше об истории и местных традициях. Озеро Рица, Новый Афон… эти места притягивают туристов со всей России.

Обязательно захватите фотоаппараты и смартфоны! На этой экскурсии можно сделать тысячи невероятных снимков.

4.6
476 отзывов
Абхазия за один день: Рица, пещеры, легенды и новые впечатления
Абхазия за один день: Рица, пещеры, легенды и новые впечатления
Абхазия за один день: Рица, пещеры, легенды и новые впечатления

Описание экскурсии

За один день вы сможете увидеть исторические и самые красивые места, насладиться уникальной красотой гор и водоемов. Мы посетим одно из самых знаменитых важных православных мест в Европе 19 века — Новоафонский монастырь, величественно сияющий золотыми куполами на зеленом склоне гор. Затем вы направитесь в пещеры Нового Афона, где можно прокатиться на специальном поезде в глубину горы (там прохладно, предоставляются пледы). В Новом Афоне можно полюбоваться прибрежной красотой абхазской природы, поплавать и позагорать (летом), а также увидеть множество архитектурных памятников. Затем вы отправитесь в самые старые храмы на территории Абхазии – храм Лыхны, он был посажен в столетии и помнит много исторических периодов и войн. Наше следующее важное место — озеро Рица, которое расположено высоко в горах. По пути к озеру наша группа пересечет величественный Юпшарский каньон, водопады Девичьи и Мужские слезы и Молочные водопады. Особое внимание заслуживает Голубое озеро — ярко-голубая кристально чистая вода с павлинами и лебедями, что придает этому озеру особую тайну. Во время тура наши профессиональные гиды расскажут вам о самых известных легендах этих удивительных мест. Важная информация:
  • Пещеры посещаем, расписание рабочих дней уточнять.
  • С Красной Поляны сбор только по набору групп, уточнять заранее.
  • В Адлере забираем прямо от крупных отелей в Олимпийском парке, в остальных случаях — только от ближайших остановок на главной улице.
  • Время выездов и общая продолжительность экскурсии указаны примерно, в сезон оно зависит от светового дня, загруженности границы и вашей точки посадки, мы заботимся о своих путешественниках и едем через специальное место на границе в выделяемое для нас время, чтобы не стоять в огромной общей автомобильной очереди и не очень поздно возвращать вас назад.
  • Программа экскурсии может корректироваться. Купание в Черном море доступно в теплое время года (в Новом Афоне/Гагре).
  • При бронирования от 2 человек мы попросим вас внести предоплату на сайте.

Ежедневно, без выходных и перерывов, центр Сочи 5 утра +- Адлер 5:40+-

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Колоннада в Гагре
  • Парк принца Ольденбургского
  • Город Гагра
  • Абхазский национальный парк
  • Пасека с вкусным мёдом - мёд, сыр, копчёное мясо
  • Голубое озеро
  • Водопады Девичьи, Мужские слезы (остановки запрещены - камнепады)
  • Водопад Молочный и смотровая Птичий клюв (по желанию, если погода плохая не посещаются, посещаются только в теплое время года)
  • Водопад влюблённых (остановки запрещены - камнепады)
  • Юпшарский каньон (каньон каменный мешок, остановки запрещены - камнепады)
  • Чистейшее заповедное горное озеро Рица
  • Заброшенная Жд Станция Псцырха
  • Дача Сталина (по желанию)
  • Новоафонский монастырь (по желанию)
  • Новоафонская пещера (по желанию)
  • Сухум по желанию и при наборе группы (кто не идет в пещеры)
  • Парк с лебедями в Новом Афоне
  • Новоафонский действующий мужской монастырь, храм Симона Канонита внутри монастыря - летом
  • Храм Лыхны (VIII - X вв) - зимой
  • Рукотворный водопад в Новом Афоне
  • Кто выделяет время на посещение пещер не успеют посетить парк и пляж, кто не посещает пещеры гуляет по парку и на пляже
Что включено
  • Профессиональный экскурсовод историк из Абхазии
  • Трансфер из Сочи/Адлера/Сириуса/Поляны согласно выбранному билету
  • Угощения от местных жителей
Что не входит в цену
  • Экологический сбор в Рицинский национальный парк: /n взрослые - 1000 рублей/n дети от 8 до 12 лет - 500 рублей
  • По желанию:/n дача Сталина - 300 руб. /чел. /n Ново-Афонская Пещера: взрослый (с 8 лет) - 1000 руб., дети до 8 лет - бесплатно/n водопад Молочный и смотровая Птичий клюв - по 300 руб. /чел. каждая точка
  • Обед - средний чек от 1000 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ближайшая остановка у вашего адреса
Завершение: Довозим к месту сбора
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, без выходных и перерывов, центр Сочи 5 утра +- Адлер 5:40+-
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Пещеры посещаем, расписание рабочих дней уточнять
  • С Красной Поляны сбор только по набору групп, уточнять заранее
  • В Адлере забираем прямо от крупных отелей в Олимпийском парке, в остальных случаях - только от ближайших остановок на главной улице
  • Время выездов и общая продолжительность экскурсии указаны примерно, в сезон оно зависит от светового дня, загруженности границы и вашей точки посадки, мы заботимся о своих путешественниках и едем через специальное место на границе в выделяемое для нас время, чтобы не стоять в огромной общей автомобильной очереди и не очень поздно возвращать вас назад
  • Программа экскурсии может корректироваться. Купание в Черном море доступно в теплое время года (в Новом Афоне/Гагре)
  • При бронирования от 2 человек мы попросим вас внести предоплату на сайте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 476 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
382
4
55
3
30
2
5
1
4
Л
Замечательная поездка! Очень познавательная и интересная! За один день увидели много мест прекрасной Абхазии: водопады Женские слезы и Мужкие слезы, Молочный водопад, Голубое озеро, проехали по горным потрясающим ущельям, великолепное
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озеро Рица и проехали вокруг него, даже покатались на катамаранах по озеру с потрясающим видом на озеро и вокруг него природу, горы с зеснеженными вершинами, прокатились на тарзанке по воздуху над горной рекой, продегустировали Абхазкое вино и продукты местного производства копченое мясо, сыры, чай, мед, позавтракали вкусной булочкой с чаем, посетили в Новом Афоне мужской действующий монастырь и пещеры с 9 залами и прекрасной экскурсией по ним, сначала на поезде под землю и потом пешком с замечательным рассззом экскурсовода, кто н пожелал пойти в пещеры остались на плчже купались и отдыхали! Всем советую эту экскурсию!!! Прекрасный, внимательный водитель нашего автобуса и наш очаровательный гид Линда, помогли увидеть красоты Абхазии! Большая благодарность организаторам этого потрясающего тура!!! С уважением Людмила

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D
В таких поездках очень важен гид, который умеет красиво говорить, соблюдать баланс информации, без напруженных текстов цифрами, датами, лишними подробностями. ФаДима потрясающей гид, теплая энергетика, грамотная речь, тонкое умение соблюдать информационно-исторический баланс. Отдельное спасибо водителю за грамотное вождение. Рекомендую всем!
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М
Из минусов в организации: 1. логисты что-то напутали и прислали смс со временем отправления в 5:25, а по факту отправление было в 6:10, мы как ответственные подошли заранее и почти
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час шарахались по пустынной улице. Спасибо водителю что взял трубку в такую рань, извинился и попросил дождаться, иначе мы бы просто вернулись в отель спать дальше)
2. В программе заявлен Мандариновый сад, мы его не посещали совсем.
Из плюсов: была прекрасная солнечная погода, чудесная организованная группа, много всяких дегустаций, входил также травяной чай и здоровенная свежая сладкая булка.
Понравилось, что времени давалось достаточно для посещения всех объектов, галопом не бежали, успевали прогуляться, пофоткаться, посидеть перекусить, прикупить у местных чего-нибудь. На рице покатались на катамаране, пообедали, обошли озеро там где были дорожки, времени было предостаточно.
Не стоило ехать в Лыхны за отдельную плату, на мой взгляд делать там нечего, один сплошной рынок.
В целом экскурсией довольны, спасибо гиду Виктории и водителю Самвелу.

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В
Очень классная, подробная экскурсия!!! Мы с мамой остались очень довольны! Наш гид был просто великолепный! Дами зовут) Если он вам попадется, вам повезет) Спасибо большое 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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С
Экскурсия очень понравилась! За один день посетили достаточно много локаций, много красивых фото, общее представление об Абхазии теперь есть!
Хочется отметить отличную организацию экскурсии, начиная с посадки в автобус. Водитель Самвел
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доброжелательно отнесся ко всем пассажирам, терпеливо всех ждал, помогал на границе на кпп!
Гид Вика просто потрясающая! Очень спокойная, приятная, хорошо поставлена речь! Провела экскурсию очень непринужденно, легко и интересно!!! Таких профессионалов мало сейчас!
Рекомендую однозначно!

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Е
Насыщенная программа, все очень организовано, экскурсию рекомендую
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