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"Золотое кольцо Абхазии" популярный маршрут

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Сочи
"Золотое кольцо Абхазии" популярный маршрут
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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"Золотое кольцо Абхазии" популярный маршрут
"Золотое кольцо Абхазии" популярный маршрут

Что вы увидите

  • Смотровая площадка в г. Гагры
  • Знаменитый на весь мир ресторан Гагрипш
  • Колоннада в Гагре
  • Город Гагра
  • Пицунда
  • Абхазский национальный парк
  • Пасека с мёдом
  • Дегустация напитков и сыра
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Водопады Девичьи и Мужские слезы
  • Водопад влюблённых
  • Юпшарский каньон (знаменитый каменный мешок)
  • Популярное озеро Рица
  • Дача Сталина
  • Новоафонский монастырь (по желанию)
  • Новоафонская пещера (по желанию)
  • Парк в Новом Афоне
  • Храм Симона Кананита или Храм Лыхны храм (VIII – X вв) (зависит от ситуации) по желанию
  • Рукотворный водопад
Рекомендуем посетить самый яркий тур по самой шикарной стране рядом с РФ - Абхазии!
За один день Вы сможете увидеть самые исторические и красивые 🤩 места, насладиться уникальной красотой гор ⛰️ и водоемов.
Можно посетить одно из самых знаменитых важных православных мест в Европе - 19 века.
Новоафонский монастырь, великолепный памятник архитектуры века и величественно сияющий золотыми куполами на зеленом склоне гор.
Затем вы направляетесь в пещеры Нового Афона, комплекс из 9 древних пещер в глубине горы, где вы прокатитесь на специальном поезде 🚂 вглубины горы (там прохладно, предоставляются пледы), но вам все равно нужно одеваться теплее, потому что внутри пещер температура составляет около 10 градусов, а время пребывания там составляет более часа.
После Нового Афона тур перенесется в курорт Пицунда, где можно полюбоваться прибрежной красотой абхазской природы, поплавать и позагорать (не зимой только), а также увидеть множество архитектурных памятников. Затем вы отправитесь в самые старые храмы на территории Абхазии – храм Лахны, он был посажен в столетии и помнит много исторических периодов и войн.
Затем группа движется к следующему важному месту-озеру Рица, которое высоко в горах, но весь путь к нему настолько увлекателен, что вы даже будете кайфовать под шум горных рек, вы увидите обилие растительности и красивые заснеженные вершины гор.
По пути к озеру наша группа пересечет величественный Юпшарский каньон - знаменитый каменный мешок, выодопады Девичьи слезы, Мужские слезы и Молочные водопады. Особое внимание заслуживает Голубое озеро-ярко-голубая кристально чистая вода с павлинами и лебедями, что придает этому озеру особую тайну.
Во время тура наши профессиональные гиды расскажут вам о самых известных легендах этих удивительных мест, о наших гидах туристы часто оставляют восторженные отзывы, а кто ранее ездил на другие экскурсии 🧭 дает отличную оценку качества именно нашей компании, как говорится все познается в сравнении.
Вообщем такая увлекательная поездка никого не оставит равнодушным и останется в памяти каждого туриста на долгие годы!

Немного интересных фактов:

    На языке местного населения « Абхазия» звучит как «Апсни " - в переводе означает "Страна Души»
    В районе Старой Гагры стоит ресторан «Гагрипш", построенный без единого гвоздя
    Репруа (длина 18 метров) - самая короткая река в мире Город 🏙️ Новый Афон считается самым маленьким городом в мире и имеет метро 🚇 (если его можно назвать), есть железная дорога, проходящая через пещеры.
    В абхазских горах находятся две самые глубокие пещеры в мире-Пещера Крубера (2197 метров) и пещера им. Веревкина (2212 метров)
    Абхазское побережье-самое чистое в Черном море
    Абхазские знаменитые мандарины не такие абхазские привезли их сюда из Японии
    В Абхазии насчитывается 3500 видов растений, в том числе 100 эндемичных видов, которых больше нигде в мире нет
    Финальная сцена битвы Шерлока и Мориарти была снята в горах Абхазии возле водопада Гегский
    И в 70-х годах появился первый в мире памятник обезьяне
    Что входит
    • Услуги экскурсовода
    • трансфер по Адлеру
    • экологический сбор (350 руб. с человека)
    • дегустации напитков
    • сыра
    • копченостей
    Что не входит
    • По желанию:
    • Дача Сталина 200 руб.
    • Ново-Афонская Пещера 500 руб. (ср. чт. сб. вс. )
    • Храм Лыхны храм (VIII – X вв) 100 руб.
    • Обед 250-400 руб.
    • Тарзанка - 500 руб.
    Начало
    🚩 Забираем с Адлера от отеля или остановки рядом
    Место завершения
    🏁 Привозим в Адлер к отелю или ближайшая остановка
    "Золотое кольцо Абхазии" популярный маршрут
    "Золотое кольцо Абхазии" популярный маршрут
    "Золотое кольцо Абхазии" популярный маршрут
    "Золотое кольцо Абхазии" популярный маршрут
    "Золотое кольцо Абхазии" популярный маршрут

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Юлия П.
    Юлия П.
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