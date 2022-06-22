Тур проводится с 10 января по 30 апреля в любой день под запрос для групп от 2-х человек.
08:19 Прибытие в г. Сортавала поездом № 160 В.
Встреча группы на ж/д вокзале.
Трансфер в гостиницу «Сеурахуоне».
Вещи остаются в камере хранения.
Завтрак в кафе города.
Пешеходная экскурсия по историческому центру г. Сортавала с посещением уникального выставочного зала и мастерской резьбы по дереву художника Кронида Гоголева.
Сортавала – один из древнейших и красивейших городов Карелии, отличающийся своеобразием историко-культурного облика, сформированного тремя государствами: Швецией, Финляндией и Россией.
Город зародился во времена шведского владычества.
Его возрождение и экономическое становление связано с периодом вхождения княжества Финляндского в состав Российской империи, а своего расцвета он достиг, будучи одним из городов Финляндии – суверенного государства.
Сегодня Сортавала имеет статус исторического города, на его территории – 247 памятников культуры.
Город называют архитектурной энциклопедией Финляндии начала ХХ столетия.
Обзорная экскурсия раскроет все страницы этой энциклопедии и ознакомит с творениями финских архитекторов: Э. Сааринена, Ю. Вийсте, У. Улберга, П. Бломстедта, Я. Аренберга и других.
Посещение Регионального Музея Северного Приладожья.
Обзорная экскурсия по экспозиции музея.
В музее работает главная экспозиция «Каменные ключи Сортавала» (разделы: «Геология и ландшафты», «Горное дело и металлургия», «Этнография и археология», «Архитектура и искусство», «Коммуникации», «Война и политика»), созданная на средства Международного проекта.
В залах Музея также действуют экспозиции «Дом доктора Винтера» и «Печки-лавочки», выставки «Медвежья страна», «Где живет загадка?».
Обед в кафе города.
Пешеходный переход в гостиницу.
Размещение.
Свободное время.
Завтрак в ресторане гостиницы, свободное время, отдых.
Возможен заказ экскурсия на ваше усмотрение.
В зависимости от времени года катание на снегоходах или квадроциклах.
Завтрак в ресторане гостиницы, свободное время, отдых.
Возможен заказ экскурсия на ваше усмотрение.
В зависимости от времени года катание на снегоходах или квадроциклах.
Завтрак в ресторане гостиницы, свободное время, отдых.
Возможен заказ экскурсия на ваше усмотрение.
В зависимости от времени года катание на снегоходах или квадроциклах.
Завтрак в ресторане гостиницы, свободное время.
Освобождение номеров.
Трансфер в Горный парк «Рускеала» (30 км.).
По дороге остановка у водопада Тохмайоки.
Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.
Экскурсия по мраморному каньону.
В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.
Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.
Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из Рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.
За доп. плату возможность посетить экскурсию «Подземная Рускеала».
Настоящей жемчужиной Карелии в Год экологии стал новый маршрут Горного парка – «Подземное озеро».
Маршрут создан на пересечении тем: географии, геологии, гидрологии, экологии, истории горного дела.
Его длина – около 800 метров.
Состоит он из системы загадочных штолен и большого колонного мраморного зала с таинственным озером.
Это искусственные подземелья, но в них есть и яркая природная составляющая.
Рускеальские штольни и шахты были созданы более ста лет назад финскими мастерами.
Общая длина горных выработок составляла несколько километров (пока исследована лишь малая часть).
Образовавшиеся в результате интенсивной добычи мрамора пустоты напоминают по своим масштабам и эстетике древний храмовый комплекс.
Причём, наполовину он заполнен водой.
С июля по декабрь – это подземное «озеро грёз» (в отвесных мраморных стенах с туманной дымкой и зыбкой поверхностью), а зимой и весной – это «Дворец Снежной Королевы» (с прозрачным ледяным полом и морозными украшениями).
Зимой вода благодаря особому микроклимату превращается в толстый прозрачный лёд, который не тает до июля.
Природа создаёт здесь причудливые сочетания ледяных сталактитов и сталагмитов, прозрачных драпировок.
Возвращение в г. Сортавала.
Обед в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал, отправление домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Сортавала.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и количества человек в группе, руб:
|2-хместное
размещение
|Основное место
(дети до 14 лет)
Доп. место
(дети до 14 лет)
|1-номестное
размещение
Гостиница «Сеурахуоне»
при группе 2 человека
|26 400
|25 400
|–
|–
Гостиница «Сеурахуоне»
при группе 3 человека
|23 400
|22 450
|18 500
|26 400
Отель «Seurahuone» расположен в городе Сортавала. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля оснащены телевизором.
В отеле Seurahuone сервируется континентальный завтрак.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки