Отдых в Северном Приладожье

Красота северной природы, дикие места, чистейший воздух Карелии

5
3 отзыва
Красота северной природы, дикие места, чистейший воздух Карелии – все это не может не притягивать в край хвойных лесов и голубых озер.

Вы увидите достопримечательности города Сортавала, познакомитесь с тайгой, почувствуете прелесть дикой природы, при желании проведете отдых активно.
Отдых в Северном Приладожье
Отдых в Северном Приладожье
Отдых в Северном Приладожье
Отдых в Северном Приладожье
Отдых в Северном Приладожье
Отдых в Северном Приладожье
Отдых в Северном Приладожье
Отдых в Северном Приладожье
Отдых в Северном Приладожье
Отдых в Северном Приладожье
Отдых в Северном Приладожье
Отдых в Северном Приладожье
Отдых в Северном Приладожье
Отдых в Северном Приладожье
Отдых в Северном Приладожье
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Что вас ожидает 🤩

Сортавала
Сортавала
Прогуляемся по историческому центру и познакомимся с историко-культурным обликом города, сформированным Швецией, Финляндией и Россией
Отдых на природе
Отдых на природе
У нас будет три дня, чтобы организовать досуг на свой вкус и усмотрение
Рускеала
Рускеала
Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в зимнем обличье
Мастерская К. Гоголева
Мастерская К. Гоголева
Посетим уникальный выставочный зал и мастерскую резьбы по дереву художника Кронида Гоголева

Описание

Тур проводится с 10 января по 30 апреля в любой день под запрос для групп от 2-х человек.

Программа тура по дням

1 день

Посещение Регионального Музея Северного Приладожья

08:19 Прибытие в г. Сортавала поездом № 160 В.

Встреча группы на ж/д вокзале.

Трансфер в гостиницу «Сеурахуоне».

Вещи остаются в камере хранения.

Завтрак в кафе города.

Пешеходная экскурсия по историческому центру г. Сортавала с посещением уникального выставочного зала и мастерской резьбы по дереву художника Кронида Гоголева.

Сортавала – один из древнейших и красивейших городов Карелии, отличающийся своеобразием историко-культурного облика, сформированного тремя государствами: Швецией, Финляндией и Россией.

Город зародился во времена шведского владычества.

Его возрождение и экономическое становление связано с периодом вхождения княжества Финляндского в состав Российской империи, а своего расцвета он достиг, будучи одним из городов Финляндии – суверенного государства.

Сегодня Сортавала имеет статус исторического города, на его территории – 247 памятников культуры.

Город называют архитектурной энциклопедией Финляндии начала ХХ столетия.

Обзорная экскурсия раскроет все страницы этой энциклопедии и ознакомит с творениями финских архитекторов: Э. Сааринена, Ю. Вийсте, У. Улберга, П. Бломстедта, Я. Аренберга и других.

Посещение Регионального Музея Северного Приладожья.

Обзорная экскурсия по экспозиции музея.

В музее работает главная экспозиция «Каменные ключи Сортавала» (разделы: «Геология и ландшафты», «Горное дело и металлургия», «Этнография и археология», «Архитектура и искусство», «Коммуникации», «Война и политика»), созданная на средства Международного проекта.

В залах Музея также действуют экспозиции «Дом доктора Винтера» и «Печки-лавочки», выставки «Медвежья страна», «Где живет загадка?».

Обед в кафе города.

Пешеходный переход в гостиницу.

Размещение.

Свободное время.

2 день

Экскурсии по желанию

Завтрак в ресторане гостиницы, свободное время, отдых.

Возможен заказ экскурсия на ваше усмотрение.

В зависимости от времени года катание на снегоходах или квадроциклах.

3 день

Экскурсии по желанию

Завтрак в ресторане гостиницы, свободное время, отдых.

Возможен заказ экскурсия на ваше усмотрение.

В зависимости от времени года катание на снегоходах или квадроциклах.

4 день

Экскурсии по желанию

Завтрак в ресторане гостиницы, свободное время, отдых.

Возможен заказ экскурсия на ваше усмотрение.

В зависимости от времени года катание на снегоходах или квадроциклах.

5 день

Горный парк «Рускеала», отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы, свободное время.

Освобождение номеров.

Трансфер в Горный парк «Рускеала» (30 км.).

По дороге остановка у водопада Тохмайоки.

Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.

Экскурсия по мраморному каньону.

В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.

Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.

Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из Рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.

За доп. плату возможность посетить экскурсию «Подземная Рускеала».

Настоящей жемчужиной Карелии в Год экологии стал новый маршрут Горного парка – «Подземное озеро».

Маршрут создан на пересечении тем: географии, геологии, гидрологии, экологии, истории горного дела.

Его длина – около 800 метров.

Состоит он из системы загадочных штолен и большого колонного мраморного зала с таинственным озером.

Это искусственные подземелья, но в них есть и яркая природная составляющая.

Рускеальские штольни и шахты были созданы более ста лет назад финскими мастерами.

Общая длина горных выработок составляла несколько километров (пока исследована лишь малая часть).

Образовавшиеся в результате интенсивной добычи мрамора пустоты напоминают по своим масштабам и эстетике древний храмовый комплекс.

Причём, наполовину он заполнен водой.

С июля по декабрь – это подземное «озеро грёз» (в отвесных мраморных стенах с туманной дымкой и зыбкой поверхностью), а зимой и весной – это «Дворец Снежной Королевы» (с прозрачным ледяным полом и морозными украшениями).

Зимой вода благодаря особому микроклимату превращается в толстый прозрачный лёд, который не тает до июля.

Природа создаёт здесь причудливые сочетания ледяных сталактитов и сталагмитов, прозрачных драпировок.

Возвращение в г. Сортавала.

Обед в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал, отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Сортавала.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и количества человек в группе, руб:

2-хместное
размещение		Основное место
(дети до 14 лет)

Доп. место

(дети до 14 лет)

1-номестное
размещение

Гостиница «Сеурахуоне»

при группе 2 человека

26 40025 400

Гостиница «Сеурахуоне»

при группе 3 человека

23 40022 45018 50026 400

Варианты проживания

Отель «Seurahuone»

4 ночи

Отель «Seurahuone» расположен в городе Сортавала. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi.

Номера отеля оснащены телевизором.

В отеле Seurahuone сервируется континентальный завтрак.

Отель «Seurahuone»Отель «Seurahuone»Отель «Seurahuone»Отель «Seurahuone»Отель «Seurahuone»Отель «Seurahuone»Отель «Seurahuone»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание – 5 завтраков и 2 обеда
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входная плата в музеи
  • Сопровождение гида-экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Сортавала и обратно
  • Катание на снегоходах или квадроциклах
  • Экскурсионный маршрут «Подземная Рускеала»
  • Трансферы вне программы
Место начала и завершения?
г. Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная походная одежда, в зависимости от времени года.
  • документы;
  • предметы личной гигиены;
  • фотоаппарат.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
22 июня 2022
Все было организовано хорошо.
Ф
22 июня 2022
Огромная благодарность за высокий уровень организации, начиная с момента выхода из вагона поезда и до отправления обратно в Москву. Много путешествуя по разным странам и городам, была приятно удивлена чёткой организации, экскурсии, питание- всё на 5 с плюсом. Сотрудничаем дальше!!!!
Е
21 июня 2022
Отлично все организовано

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