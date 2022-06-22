1 день

Посещение Регионального Музея Северного Приладожья

08:19 Прибытие в г. Сортавала поездом № 160 В.

Встреча группы на ж/д вокзале.

Трансфер в гостиницу «Сеурахуоне».

Вещи остаются в камере хранения.

Завтрак в кафе города.

Пешеходная экскурсия по историческому центру г. Сортавала с посещением уникального выставочного зала и мастерской резьбы по дереву художника Кронида Гоголева.

Сортавала – один из древнейших и красивейших городов Карелии, отличающийся своеобразием историко-культурного облика, сформированного тремя государствами: Швецией, Финляндией и Россией.

Город зародился во времена шведского владычества.

Его возрождение и экономическое становление связано с периодом вхождения княжества Финляндского в состав Российской империи, а своего расцвета он достиг, будучи одним из городов Финляндии – суверенного государства.

Сегодня Сортавала имеет статус исторического города, на его территории – 247 памятников культуры.

Город называют архитектурной энциклопедией Финляндии начала ХХ столетия.

Обзорная экскурсия раскроет все страницы этой энциклопедии и ознакомит с творениями финских архитекторов: Э. Сааринена, Ю. Вийсте, У. Улберга, П. Бломстедта, Я. Аренберга и других.

Посещение Регионального Музея Северного Приладожья.

Обзорная экскурсия по экспозиции музея.

В музее работает главная экспозиция «Каменные ключи Сортавала» (разделы: «Геология и ландшафты», «Горное дело и металлургия», «Этнография и археология», «Архитектура и искусство», «Коммуникации», «Война и политика»), созданная на средства Международного проекта.

В залах Музея также действуют экспозиции «Дом доктора Винтера» и «Печки-лавочки», выставки «Медвежья страна», «Где живет загадка?».

Обед в кафе города.

Пешеходный переход в гостиницу.

Размещение.

Свободное время.