Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор

Поиграть в кладоискателей, помедитировать под шум летящей воды и выбрать экскурсию по интересам
Приглашаем провести 2 дня в южной части Карелии. Вы побываете в месторождении граната и сможете найти полудрагоценную бусинку. Прогуляетесь у живописных водопадов и насладитесь северной природой края. Посетите знаменитый каньон,
читать дальше

в котором добывали мрамор для строительства соборов Санкт-Петербурга.

А ещё наш тур — это конструктор: у вас будет возможность дополнительно прокатиться на катере по ладожским шхерам и ретропоезде и поменять экскурсию в горный парк на знакомство с островом Валаам.

Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

СМС (сообщение) с данными гида и автобуса придет накануне поездки с 18:00-22:00. В случае, неполучения данной информационной рассылки, просьба, незамедлительно связаться с организатором для уточнения информации.

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.

Проживание. В отелях категории «оптима»: «Сеурахуоне»/«Сортавала»/«Golden
Rose»/«Ладога». Размещение 2-местное. За доплату возможно одноместное размещение, а также улучшение условий проживания (отели категории «хит»).

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Транспорт. Комфортный туристический автобус на 50 мест.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Посещение ГЭС и водопадов, свободное время или водная прогулка по Ладожским шхерам

Встречаемся и отправляемся к знаменитым карельским водопадам. По пути вы узнаете о городе Сортавала и послушаете рассказ о Карелии. Остановимся у Импилахтинской железной дороги, при строительстве которой появился небольшой живописный каньон — посмотрим на него с моста. Затем заедем на Кительское месторождение полудрагоценного граната, где уже около 500 лет добывают гранаты-альмандины. В руднике можно найти красивые бусины — вам выдадут специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ.

Продолжим путь и, если позволит погода, побываем у следующих достопримечательностей:

  • ГЭС в Ляскеля — одна из старейших ГЭС в России. Примечателен гремящий водопад, на котором стоит станция.
  • ГЭС Харлу. Вы увидите потоки воды, которые шумно проходят через ГЭС и вырабатывают электроэнергию.
  • Водопад Койриноя-2 (Верхний).
  • Водопада Койриноя-1 (Нижний) высотой около 5 метров.
  • Водопад Белые Мосты (Юканкоски).

В 14:00 вернёмся в Сортавала. После размещения в отеле вы можете выбрать свободное время или водную прогулку по Ладожским шхерам (за доплату).
В 15:00 катер встретит вас на причале, и вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите фантастическую природу Ладоги: остров Хавус и его высокий обрыв — Ястребиную скалу, остров Каарнетсаари, Падающую скалу. Сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало. В 17:00 — возвращение в отель.

В оставшееся время можно самостоятельно познакомиться с городом: поужинать в кафе, прогуляться по берегу Ладоги.

Посещение ГЭС и водопадов, свободное время или водная прогулка по Ладожским шхерамПосещение ГЭС и водопадов, свободное время или водная прогулка по Ладожским шхерамПосещение ГЭС и водопадов, свободное время или водная прогулка по Ладожским шхерамПосещение ГЭС и водопадов, свободное время или водная прогулка по Ладожским шхерамПосещение ГЭС и водопадов, свободное время или водная прогулка по Ладожским шхерамПосещение ГЭС и водопадов, свободное время или водная прогулка по Ладожским шхерамПосещение ГЭС и водопадов, свободное время или водная прогулка по Ладожским шхерамПосещение ГЭС и водопадов, свободное время или водная прогулка по Ладожским шхерамПосещение ГЭС и водопадов, свободное время или водная прогулка по Ладожским шхерамПосещение ГЭС и водопадов, свободное время или водная прогулка по Ладожским шхерам
2 день

Горный парк «Рускеала» и водопады Ахвенкоски или дополнительные экскурсии

Сегодня вы можете выбрать одну из трёх программ.

1. Основная программа (входит в стоимость тура, кроме билетов на ретропоезд) начнётся с поездки в горный парк «Рускеала». Можно доехать на поезде, стилизованном под старину или на автобусе. Гид познакомит вас с историей парка и посоветует, чем заняться после экскурсии время. Главная достопримечательность парка — Мраморный каньон, где когда-то добывали мрамор для отделки соборов Санкт-Петербурга. Можно прогуляться по оборудованным дорожкам вокруг каньона, посетить Итальянский карьер и озеро Монферрана. Спуститься к штольням и пещерам вглубь мраморной горы. Пройти тропами интерактивной части парка, посвящённой карельскому эпосу «Калевала». Есть и экстремальные развлечения: зиплайн, троллей над каньоном, верёвочный городок.

В 15:00 направимся к водопадам Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие…». Желающие прогуляются по экомаршруту «Аллея сказок» (за доплату) и посмотрят с высоты подвесных мостов на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов, спрятанные среди деревьев.

В 16:15 посетим комплекс «Бастион» — музей истории викингов. Вы прогуляетесь по воссозданному поселению древних мореходов: увидите их походный лагерь, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и монетный двор. Вас пригласят в культовое место — капище — и покажут первую в России реконструкцию дома викингов с крышей в виде перевёрнутого драккара. Угостят «хмельным мёдом» или сбитнем — старинным безалкогольным напитком из мёда.

В 17:45 заглянем в магазин форелевого хозяйства — рыбные карельские деликатесы станут отличным подарком для вас ваших близких. В 18:20 сбор группы и отправление к вокзалу г. Сортавала.

2. Экскурсия на остров Валаам (за доплату).
Вы узнаете историю монастыря, подниметесь по святой лестнице на гору Фавор. Увидите мраморную Знаменскую часовню и пройдёте под сводами Святых врат, над которыми располагается Петропавловская церковь. Прогуляетесь до келейных корпусов, где живут монахи. Посмотрите на старинную Успенскую трапезную церковь и церковь Валаамской иконы Божией Матери. В Свято-Преображенском соборе сможете поклониться мощам валаамских чудотворцев, основателей обители Сергия и Германа. Также будет возможность послушать концерт певчих Валаамского монастыря.
После обеда (включён в стоимость) вас ждёт пешеходная экскурсия по острову (1,5 часа). В 16:00 – возвращение в Сортавала, свободное время. В 18:20 сбор группы и отправление к вокзалу г. Сортавала.

3. Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер (за доплату).
По пути (около часа) гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера, а на Валааме у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с островом. В 13:00 — отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам. Вы прокатитесь вдоль изрезанных берегов Ладоги и полюбуетесь видами. В 15:00 — возвращение в г. Сортавала, свободное время. В 18:20 сбор группы и отправление к вокзалу г. Сортавала.

Горный парк «Рускеала» и водопады Ахвенкоски или дополнительные экскурсииГорный парк «Рускеала» и водопады Ахвенкоски или дополнительные экскурсииГорный парк «Рускеала» и водопады Ахвенкоски или дополнительные экскурсииГорный парк «Рускеала» и водопады Ахвенкоски или дополнительные экскурсииГорный парк «Рускеала» и водопады Ахвенкоски или дополнительные экскурсииГорный парк «Рускеала» и водопады Ахвенкоски или дополнительные экскурсииГорный парк «Рускеала» и водопады Ахвенкоски или дополнительные экскурсииГорный парк «Рускеала» и водопады Ахвенкоски или дополнительные экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 925 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Экскурсии и посещение достопримечательностей по программе
  • Проживание в отеле категории «оптима»
  • Завтраки
  • Скидки и льготы:
  • Детям до 7 лет - 1300 руб
  • Школьникам - руб. 700 р
  • Студентам - 550 руб
  • Людям, старше 60 лет - 550 руб
Что не входит в цену
  • Проезд до г. Сортавала из вашего города и обратно
  • Обеды и ужины. Комплексные обеды - 500-700 руб. с человека
  • Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 3190 руб
  • Билеты на ретропоезд до парка «Рускеала» (по желанию)
  • Экскурсия на о. Валаам: 5900 руб. - взрослые, 2650 руб. - дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет. По субботам в летний период - 6500 руб. - взрослые, 3250 руб. - дети до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно
  • Водная прогулка с посещением Валаама и Ладожских шхер: 5900 руб. - взрослые, 2650 руб. - дети до 9 лет
  • Экскурсия по Ладожским шхерам на катере - 2500 руб. с человека
  • Развлечения в горном парке «Рускеала» - по ценам парка
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
  • Посещение природного парка «Валаамский архипелаг» (Сортавальский район) - 100 руб
  • Посещение гидрологического памятника природы регионального значения «Белые мосты» - 100 руб
  • Посещение природного парка «Ладожские шхеры» - 200р
  • Стоимость тура при проживании в отеле категории «хит» составит: при 2-местном размещении - 14 245 руб. с человека, при одноместном размещении - 18 260 руб
  • Внимание: в июле и августе проведение тура возможно ежедневно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала, ж-д. вокзал, 08:30
Завершение: Сортавала, ж-д. вокзал, 18:45
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сортавалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхНа выходные2-дневные турыВсе турыОбзорныеБелые мостыПерезагрузкаПрирода и пейзажиГорыВодопадыПаркиРускеалаВыездныеПопулярные местаОт ж/д вокзала

Похожие туры из Сортавалы

Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
На автобусе
На метеоре
5 отзывов
2 дня
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Начало: Санкт-Петербург, метро площадь Восстания, 7:30
13 июля в 07:30
14 июля в 07:30
21 395 за человека
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
На автобусе
10 отзывов
2 дня
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
13 июля в 06:15
14 июля в 06:15
12 375 за человека
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
На автобусе
2 отзыва
4 дня
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
22 июля в 08:30
29 июля в 08:30
39 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сортавале
Все туры из Сортавалы
ХорошоТам