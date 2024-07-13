Сегодня вы можете выбрать одну из трёх программ.

1. Основная программа (входит в стоимость тура, кроме билетов на ретропоезд) начнётся с поездки в горный парк «Рускеала». Можно доехать на поезде, стилизованном под старину или на автобусе. Гид познакомит вас с историей парка и посоветует, чем заняться после экскурсии время. Главная достопримечательность парка — Мраморный каньон, где когда-то добывали мрамор для отделки соборов Санкт-Петербурга. Можно прогуляться по оборудованным дорожкам вокруг каньона, посетить Итальянский карьер и озеро Монферрана. Спуститься к штольням и пещерам вглубь мраморной горы. Пройти тропами интерактивной части парка, посвящённой карельскому эпосу «Калевала». Есть и экстремальные развлечения: зиплайн, троллей над каньоном, верёвочный городок.

В 15:00 направимся к водопадам Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие…». Желающие прогуляются по экомаршруту «Аллея сказок» (за доплату) и посмотрят с высоты подвесных мостов на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов, спрятанные среди деревьев.

В 16:15 посетим комплекс «Бастион» — музей истории викингов. Вы прогуляетесь по воссозданному поселению древних мореходов: увидите их походный лагерь, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и монетный двор. Вас пригласят в культовое место — капище — и покажут первую в России реконструкцию дома викингов с крышей в виде перевёрнутого драккара. Угостят «хмельным мёдом» или сбитнем — старинным безалкогольным напитком из мёда.

В 17:45 заглянем в магазин форелевого хозяйства — рыбные карельские деликатесы станут отличным подарком для вас ваших близких. В 18:20 сбор группы и отправление к вокзалу г. Сортавала.

2. Экскурсия на остров Валаам (за доплату).

Вы узнаете историю монастыря, подниметесь по святой лестнице на гору Фавор. Увидите мраморную Знаменскую часовню и пройдёте под сводами Святых врат, над которыми располагается Петропавловская церковь. Прогуляетесь до келейных корпусов, где живут монахи. Посмотрите на старинную Успенскую трапезную церковь и церковь Валаамской иконы Божией Матери. В Свято-Преображенском соборе сможете поклониться мощам валаамских чудотворцев, основателей обители Сергия и Германа. Также будет возможность послушать концерт певчих Валаамского монастыря.

После обеда (включён в стоимость) вас ждёт пешеходная экскурсия по острову (1,5 часа). В 16:00 – возвращение в Сортавала, свободное время. В 18:20 сбор группы и отправление к вокзалу г. Сортавала.

3. Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер (за доплату).

По пути (около часа) гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера, а на Валааме у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с островом. В 13:00 — отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам. Вы прокатитесь вдоль изрезанных берегов Ладоги и полюбуетесь видами. В 15:00 — возвращение в г. Сортавала, свободное время. В 18:20 сбор группы и отправление к вокзалу г. Сортавала.