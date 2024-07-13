Описание тура
Организационные детали
СМС (сообщение) с данными гида и автобуса придет накануне поездки с 18:00-22:00. В случае, неполучения данной информационной рассылки, просьба, незамедлительно связаться с организатором для уточнения информации.
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.
Проживание. В отелях категории «оптима»: «Сеурахуоне»/«Сортавала»/«Golden
Rose»/«Ладога». Размещение 2-местное. За доплату возможно одноместное размещение, а также улучшение условий проживания (отели категории «хит»).
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Транспорт. Комфортный туристический автобус на 50 мест.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Посещение ГЭС и водопадов, свободное время или водная прогулка по Ладожским шхерам
Встречаемся и отправляемся к знаменитым карельским водопадам. По пути вы узнаете о городе Сортавала и послушаете рассказ о Карелии. Остановимся у Импилахтинской железной дороги, при строительстве которой появился небольшой живописный каньон — посмотрим на него с моста. Затем заедем на Кительское месторождение полудрагоценного граната, где уже около 500 лет добывают гранаты-альмандины. В руднике можно найти красивые бусины — вам выдадут специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ.
Продолжим путь и, если позволит погода, побываем у следующих достопримечательностей:
- ГЭС в Ляскеля — одна из старейших ГЭС в России. Примечателен гремящий водопад, на котором стоит станция.
- ГЭС Харлу. Вы увидите потоки воды, которые шумно проходят через ГЭС и вырабатывают электроэнергию.
- Водопад Койриноя-2 (Верхний).
- Водопада Койриноя-1 (Нижний) высотой около 5 метров.
- Водопад Белые Мосты (Юканкоски).
В 14:00 вернёмся в Сортавала. После размещения в отеле вы можете выбрать свободное время или водную прогулку по Ладожским шхерам (за доплату).
В 15:00 катер встретит вас на причале, и вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите фантастическую природу Ладоги: остров Хавус и его высокий обрыв — Ястребиную скалу, остров Каарнетсаари, Падающую скалу. Сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало. В 17:00 — возвращение в отель.
В оставшееся время можно самостоятельно познакомиться с городом: поужинать в кафе, прогуляться по берегу Ладоги.
Горный парк «Рускеала» и водопады Ахвенкоски или дополнительные экскурсии
Сегодня вы можете выбрать одну из трёх программ.
1. Основная программа (входит в стоимость тура, кроме билетов на ретропоезд) начнётся с поездки в горный парк «Рускеала». Можно доехать на поезде, стилизованном под старину или на автобусе. Гид познакомит вас с историей парка и посоветует, чем заняться после экскурсии время. Главная достопримечательность парка — Мраморный каньон, где когда-то добывали мрамор для отделки соборов Санкт-Петербурга. Можно прогуляться по оборудованным дорожкам вокруг каньона, посетить Итальянский карьер и озеро Монферрана. Спуститься к штольням и пещерам вглубь мраморной горы. Пройти тропами интерактивной части парка, посвящённой карельскому эпосу «Калевала». Есть и экстремальные развлечения: зиплайн, троллей над каньоном, верёвочный городок.
В 15:00 направимся к водопадам Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие…». Желающие прогуляются по экомаршруту «Аллея сказок» (за доплату) и посмотрят с высоты подвесных мостов на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов, спрятанные среди деревьев.
В 16:15 посетим комплекс «Бастион» — музей истории викингов. Вы прогуляетесь по воссозданному поселению древних мореходов: увидите их походный лагерь, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и монетный двор. Вас пригласят в культовое место — капище — и покажут первую в России реконструкцию дома викингов с крышей в виде перевёрнутого драккара. Угостят «хмельным мёдом» или сбитнем — старинным безалкогольным напитком из мёда.
В 17:45 заглянем в магазин форелевого хозяйства — рыбные карельские деликатесы станут отличным подарком для вас ваших близких. В 18:20 сбор группы и отправление к вокзалу г. Сортавала.
2. Экскурсия на остров Валаам (за доплату).
Вы узнаете историю монастыря, подниметесь по святой лестнице на гору Фавор. Увидите мраморную Знаменскую часовню и пройдёте под сводами Святых врат, над которыми располагается Петропавловская церковь. Прогуляетесь до келейных корпусов, где живут монахи. Посмотрите на старинную Успенскую трапезную церковь и церковь Валаамской иконы Божией Матери. В Свято-Преображенском соборе сможете поклониться мощам валаамских чудотворцев, основателей обители Сергия и Германа. Также будет возможность послушать концерт певчих Валаамского монастыря.
После обеда (включён в стоимость) вас ждёт пешеходная экскурсия по острову (1,5 часа). В 16:00 – возвращение в Сортавала, свободное время. В 18:20 сбор группы и отправление к вокзалу г. Сортавала.
3. Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер (за доплату).
По пути (около часа) гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера, а на Валааме у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с островом. В 13:00 — отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам. Вы прокатитесь вдоль изрезанных берегов Ладоги и полюбуетесь видами. В 15:00 — возвращение в г. Сортавала, свободное время. В 18:20 сбор группы и отправление к вокзалу г. Сортавала.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 925 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Экскурсии и посещение достопримечательностей по программе
- Проживание в отеле категории «оптима»
- Завтраки
- Скидки и льготы:
- Детям до 7 лет - 1300 руб
- Школьникам - руб. 700 р
- Студентам - 550 руб
- Людям, старше 60 лет - 550 руб
Что не входит в цену
- Проезд до г. Сортавала из вашего города и обратно
- Обеды и ужины. Комплексные обеды - 500-700 руб. с человека
- Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 3190 руб
- Билеты на ретропоезд до парка «Рускеала» (по желанию)
- Экскурсия на о. Валаам: 5900 руб. - взрослые, 2650 руб. - дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет. По субботам в летний период - 6500 руб. - взрослые, 3250 руб. - дети до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно
- Водная прогулка с посещением Валаама и Ладожских шхер: 5900 руб. - взрослые, 2650 руб. - дети до 9 лет
- Экскурсия по Ладожским шхерам на катере - 2500 руб. с человека
- Развлечения в горном парке «Рускеала» - по ценам парка
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
- Посещение природного парка «Валаамский архипелаг» (Сортавальский район) - 100 руб
- Посещение гидрологического памятника природы регионального значения «Белые мосты» - 100 руб
- Посещение природного парка «Ладожские шхеры» - 200р
- Стоимость тура при проживании в отеле категории «хит» составит: при 2-местном размещении - 14 245 руб. с человека, при одноместном размещении - 18 260 руб
- Внимание: в июле и августе проведение тура возможно ежедневно