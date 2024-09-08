3.5 часа
Индивидуальная
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
3 300₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старая Русса на вашем автомобиле: достопримечательности и музеи
Путешествие по Старой Руссе на вашем авто: история города, Дом-музей Достоевского, Музей Северо-Западного фронта. Узнайте больше за короткое время
Начало: По договоренности
11 сен в 10:00
12 сен в 10:00
6 540₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
Сегодня в 16:00
12 сен в 10:00
2 920₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина8 сентября 2024Сегодня посетили экскурсию «Старая Русса: любовь с первого взгляда». Нина экскурсовод с глубокими знаниями, большим опытом работы, влюбленная в свой город. Рекомендуем.
- ААлександр6 сентября 2024Всё понравилось.
- ММарианна30 августа 2024Большое спасибо экскурсоводу Татьяне за увлекательную и познавательную прогулку! День выдался насыщенным, богатым на впечатления и новую информацию, а это
- ААндрей26 августа 2024Экскурсия прошла великолепно. Нина Сергеевна - профессионал и патриот Старой Руссы. Все её рассказы пропитаны любовью к своему городу и
- ННаталья12 августа 2024Добрый день! Очень впечатлила экскурсия в Музее им Достоевского. Хочется отметить экскурсовода Жанну (извините, запомнили только имя)-профессионала своего дела, ее культуру речи и любовь к Достоевскому и всей той эпохи.
- ИИрина11 августа 2024Выражаю благодарность экскурсоводу Ольге за индивидуальную экскурсию по чудесному городу Старая Русса! Огромный багаж знаний Ольги, легкая подача информации и
- ЕЕлизавета3 августа 2024Экскурсия по Старой Руссе' очевидно' совсем новая. Есть небольшие несогласованности в описании и на самом деле' но решаемые по ходу.
- ММихаил24 июля 2024Добротно организованная экскурсия. Так же трансфер от организатора. Все четко и слаженно. Ориентировано на запросы туристов. Замечательный водитель.
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «На Рождество»
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