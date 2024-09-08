На Рождество – экскурсии в Старой Руссе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Старой Руссе, цены от 2 920 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
День в Старой Руссе
Пешая
43 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
3 300 за человека
Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старая Русса на вашем автомобиле: достопримечательности и музеи
Путешествие по Старой Руссе на вашем авто: история города, Дом-музей Достоевского, Музей Северо-Западного фронта. Узнайте больше за короткое время
Начало: По договоренности
11 сен в 10:00
12 сен в 10:00
6 540 за всё до 5 чел.
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Пешая
34 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
Сегодня в 16:00
12 сен в 10:00
2 920 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    8 сентября 2024
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Сегодня посетили экскурсию «Старая Русса: любовь с первого взгляда». Нина экскурсовод с глубокими знаниями, большим опытом работы, влюбленная в свой город. Рекомендуем.
  • А
    Александр
    6 сентября 2024
    День в Старой Руссе
    Всё понравилось.
  • М
    Марианна
    30 августа 2024
    День в Старой Руссе
    Большое спасибо экскурсоводу Татьяне за увлекательную и познавательную прогулку! День выдался насыщенным, богатым на впечатления и новую информацию, а это
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    самое главное. Татьяна очень любит город, отвечает на все вопросы в рамках экскурсии и вне заданной темы. Было очень приятно провести с ней время! Очень жаль, что не удалось попасть с Спасо-Преображенский монастырь, но зато зашли в музей Достоевского, как мне того захотелось:) К сожалению, временные рамки ограничены, но мне приятно, что моё пожелание было услышано. Татьяна чутко выстраивает и маршрут, и свой рассказ, исходя из собеседника, это чувствуется. Рекомендую и надеюсь, что когда-нибудь ещё посещу этот милый городок) Спасибо!

    Большое спасибо экскурсоводу Татьяне за увлекательную и познавательную прогулку! День выдался насыщенным, богатым на впечатления иБольшое спасибо экскурсоводу Татьяне за увлекательную и познавательную прогулку! День выдался насыщенным, богатым на впечатления иБольшое спасибо экскурсоводу Татьяне за увлекательную и познавательную прогулку! День выдался насыщенным, богатым на впечатления и
  • А
    Андрей
    26 августа 2024
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Экскурсия прошла великолепно. Нина Сергеевна - профессионал и патриот Старой Руссы. Все её рассказы пропитаны любовью к своему городу и
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    своей работе, потрясающее знание материала и индивидуально построенный маршрут сделали экскурсию яркой. Отдельное спасибо за посещение Спасо-Преображенского мужского монастыря и интереснейший рассказ.

    Экскурсия прошла великолепно. Нина Сергеевна - профессионал и патриот Старой Руссы. Все её рассказы пропитаны любовьюЭкскурсия прошла великолепно. Нина Сергеевна - профессионал и патриот Старой Руссы. Все её рассказы пропитаны любовьюЭкскурсия прошла великолепно. Нина Сергеевна - профессионал и патриот Старой Руссы. Все её рассказы пропитаны любовьюЭкскурсия прошла великолепно. Нина Сергеевна - профессионал и патриот Старой Руссы. Все её рассказы пропитаны любовьюЭкскурсия прошла великолепно. Нина Сергеевна - профессионал и патриот Старой Руссы. Все её рассказы пропитаны любовьюЭкскурсия прошла великолепно. Нина Сергеевна - профессионал и патриот Старой Руссы. Все её рассказы пропитаны любовьюЭкскурсия прошла великолепно. Нина Сергеевна - профессионал и патриот Старой Руссы. Все её рассказы пропитаны любовьюЭкскурсия прошла великолепно. Нина Сергеевна - профессионал и патриот Старой Руссы. Все её рассказы пропитаны любовьюЭкскурсия прошла великолепно. Нина Сергеевна - профессионал и патриот Старой Руссы. Все её рассказы пропитаны любовьюЭкскурсия прошла великолепно. Нина Сергеевна - профессионал и патриот Старой Руссы. Все её рассказы пропитаны любовью
  • Н
    Наталья
    12 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
    Добрый день! Очень впечатлила экскурсия в Музее им Достоевского. Хочется отметить экскурсовода Жанну (извините, запомнили только имя)-профессионала своего дела, ее культуру речи и любовь к Достоевскому и всей той эпохи.
  • И
    Ирина
    11 августа 2024
    День в Старой Руссе
    Выражаю благодарность экскурсоводу Ольге за индивидуальную экскурсию по чудесному городу Старая Русса! Огромный багаж знаний Ольги, легкая подача информации и
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    интересный, много охватывающий маршрут, заставили время пролететь не заметно! Отдельная благодарность за чуткий подход к моей персоне. Я забыла,что меня ждёт еще обед в конце прогулки и это было очень приятным бонусом😂 Желаю процветания в работе и заинтересованных экскурсантов! Приезжайте в гости в Волгоград!

    Выражаю благодарность экскурсоводу Ольге за индивидуальную экскурсию по чудесному городу Старая Русса! Огромный багаж знаний ОльгиВыражаю благодарность экскурсоводу Ольге за индивидуальную экскурсию по чудесному городу Старая Русса! Огромный багаж знаний Ольги
  • Е
    Елизавета
    3 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
    Экскурсия по Старой Руссе' очевидно' совсем новая. Есть небольшие несогласованности в описании и на самом деле' но решаемые по ходу.
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    На наш взгляд' эту экскурсию лучше разделить на две: в дом- музей Ф. М. Достоевского и обзорную по городу и посещение музея Северо- Западного фронта. Первая часть заняла по времени 3' 5 часа' вторая ее часть - 2 часа. То' есть' экскурсия на самом деле рассчитана на 5' 5 часов' что очень трудно выдержать в силу физической усталости. По этому' очень советую организатору разделить ее на две части. Экскурсия по дому- музею Ф. М. Достоевского прошла интересно и неутомительно' на среднем уровне для школьника. Может быть' так и задумано. Музей очень понравился. Экскурсия по городу не структурированна' немного обрывистая' но представление о городе сложить позволяет. После 3' 5 часов этой части экскурсии чувствуется усталость' хочется уже на этом и закончить. Время ' кстати' было заявлено 3- 3' 5 часа за всю экскурсию. Особо хочется остановиться на экскурсию в музей Северо- Западного фронта. Она- превосходная. Очень интересно подается материал' музей богат подлинными экспонатами армий воюющих сторон. Экскурсовод увлечен своим делом' материал излагается понятно' как взрослым' так и детям 11 и 13 лет. На все вопросы у гида имеются ответы. Единственный большой недостаток- наша усталость после первой 3'5 часовой части экскурсии' что очень нас огорчило. Очень хочется продолжать экскурсию' но физических сил нет совсем. Советуем заранее рассчитывать на 5' 5 часов постоянного движения' вероятно' брать с собой какой- то перекус и на ходу жевать' иначе' наступит гипогликемия. В целом' экскурсией довольны' особенно' второй ее частью.

  • М
    Михаил
    24 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
    Добротно организованная экскурсия. Так же трансфер от организатора. Все четко и слаженно. Ориентировано на запросы туристов. Замечательный водитель.

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «На Рождество»

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  3. Старая Русса: любовь с первого взгляда
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  2. Соборная площадь
  3. Самое главное
  4. Набережная Достоевского
  5. Водонапорная башня
  6. Набережная
  7. Воскресенский собор
  8. Спасо-Преображенский мужской монастырь
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в сентябре 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 920 до 6 540. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.53 из 5
Забронируйте экскурсию в Старой Руссе на 2024 год на рождество, 81 ⭐ отзыв, цены от 2920₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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