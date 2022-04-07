Индивидуальные экскурсии – идеально подойдут тем, кто хочет увидеть и узнать что-то новое, но при этом не интересуется групповыми турами или не хочет подстраиваться под стандартное расписание.

Профессиональные гиды работают с небольшой группой до 6 человек, маршрут составляется с учетом Ваших пожеланий, а программа проходит в удобное для Вас время. Это может быть пешеходная прогулка, обзорная экскурсия по городу Старая Русса или поездка к святыням и знаковым достопримечательностям Новгородской области. Перемещение по маршруту можно организовать на Вашем личном транспорте или на нашем (за дополнительную плату).

Важная информация: посещение музеев и кафе возможно только при наличие QR кода.