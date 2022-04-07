Индивидуальная экскурсия по Старой Руссе

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Максимальное количество человек в группе - 5 человек.
Индивидуальная экскурсия по Старой Руссе
Индивидуальная экскурсия по Старой Руссе
Индивидуальная экскурсия по Старой Руссе
Индивидуальная экскурсия по Старой Руссе

Что вас ожидает 🤩

  • Соборная площадь
  • Водонапорная башня
  • Набережная Достоевского
  • Церковь Георгия Победоносца
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Индивидуальные экскурсии – идеально подойдут тем, кто хочет увидеть и узнать что-то новое, но при этом не интересуется групповыми турами или не хочет подстраиваться под стандартное расписание.

Профессиональные гиды работают с небольшой группой до 6 человек, маршрут составляется с учетом Ваших пожеланий, а программа проходит в удобное для Вас время. Это может быть пешеходная прогулка, обзорная экскурсия по городу Старая Русса или поездка к святыням и знаковым достопримечательностям Новгородской области. Перемещение по маршруту можно организовать на Вашем личном транспорте или на нашем (за дополнительную плату).

Важная информация: посещение музеев и кафе возможно только при наличие QR кода.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Возможные доплаты по желанию: Входной билет на территорию санатория «Курорт Старая Русса» 50 руб/чел. (в выходные и праздничные дни). Транспортное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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