Познакомьтесь с городом за 2 часа через истории 📖 о городе и его жителях, посетив древние монастыри и храмы, места из известных фильмов и многое другое.
Отправляйтесь в один из древнейших городов на Русской земле — Суздаль! Сегодня этот сохранившийся уголок старины не только гордо носит название музея под открытым небом, но и включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ваше путешествие в прошлое начнется у Суздальского кремля. Оттуда мы проведем вас старинным улочкам, осмотрим старинные храмы, монастыри и колокольни. Жемчужиной нашей прогулки станет посещение Спасо-Евфимиевского монастыря и Покровского женского монастыря, где вы полюбуетесь древними постройками, а также сможете отведать монастырской пищи.
Суздаль послужил съемочной площадкой для многих отечественных фильмов, поэтому вполне вероятно, что многие места вам будут уже знакомы. На прогулке 👣 мы покажем вам, где купить оригинальные сувениры 🎁 и откуда открываются лучшие виды на город 🏙️ внимание, что Спасо-Евфимиевский монастырь работает по расписанию:
Вс-пт: с 10:00 до 18:00
Сб: с 10:00 до 19:00
Стоимость билета: 400 руб.
Если вы хотите посетить Монастырскую трапезную, то выбирайте первую половину дня для прогулки — заведение работает каждый день с 11:00 до 16:30.
Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.
Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
- Вы не зависите от гида или группы;
- Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
- Не забудьте взять с собой наушники