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Обзорная аудиоэкскурсия с приложением: Древний город Суздаль

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Обзорная аудиоэкскурсия с приложением: Древний город Суздаль
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 890 ₽ за экскурсию

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Обзорная аудиоэкскурсия с приложением: Древний город Суздаль
Обзорная аудиоэкскурсия с приложением: Древний город Суздаль

Что вы увидите

  • Суздальский кремль, где находятся церковь Рождества Христова, Архиерейские палаты, церковь Успения Пресвятой Богородицы
  • Успенская церковь, выполненная в редком для Суздаля стиле «нарышкинского барокко»
  • Самый древний в городе Ризоположенский монастырь
  • Торговые ряды — лучшее место для покупки сувениров
  • Спасо-Евфимиевский монастырь
  • Самая древняя из сохранившихся улиц Суздаля
  • Покровский женский монастырь
  • Места из фильмов «Царь», «Метель», «Женитьба Бальзаминова», «Андрей Рублев»
Познакомьтесь с городом за 2 часа через истории 📖 о городе и его жителях, посетив древние монастыри и храмы, места из известных фильмов и многое другое.
Отправляйтесь в один из древнейших городов на Русской земле — Суздаль! Сегодня этот сохранившийся уголок старины не только гордо носит название музея под открытым небом, но и включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ваше путешествие в прошлое начнется у Суздальского кремля. Оттуда мы проведем вас старинным улочкам, осмотрим старинные храмы, монастыри и колокольни. Жемчужиной нашей прогулки станет посещение Спасо-Евфимиевского монастыря и Покровского женского монастыря, где вы полюбуетесь древними постройками, а также сможете отведать монастырской пищи.
Суздаль послужил съемочной площадкой для многих отечественных фильмов, поэтому вполне вероятно, что многие места вам будут уже знакомы. На прогулке 👣 мы покажем вам, где купить оригинальные сувениры 🎁 и откуда открываются лучшие виды на город 🏙️ внимание, что Спасо-Евфимиевский монастырь работает по расписанию:
    Вс-пт: с 10:00 до 18:00
    Сб: с 10:00 до 19:00
    Стоимость билета: 400 руб.
    Если вы хотите посетить Монастырскую трапезную, то выбирайте первую половину дня для прогулки — заведение работает каждый день с 11:00 до 16:30.
    Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.
    Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
    Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
    • Вы не зависите от гида или группы;
    • Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
    • Не забудьте взять с собой наушники
    Что входит
    • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
    • Викторины
    • Захватывающие истории от местного жителя.
    Что не входит
    • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
    Начало
    🚩 Архиерейские палаты, Суздальский кремль
    Место завершения
    🏁 Суздаль, Покровский собор
    Обзорная аудиоэкскурсия с приложением: Древний город Суздаль
    Обзорная аудиоэкскурсия с приложением: Древний город Суздаль
    Обзорная аудиоэкскурсия с приложением: Древний город Суздаль
    Обзорная аудиоэкскурсия с приложением: Древний город Суздаль
    Обзорная аудиоэкскурсия с приложением: Древний город Суздаль

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
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