Познакомьтесь с городом за 2 часа через истории 📖 о городе и его жителях, посетив древние монастыри и храмы, места из известных фильмов и многое другое.

Отправляйтесь в один из древнейших городов на Русской земле — Суздаль! Сегодня этот сохранившийся уголок старины не только гордо носит название музея под открытым небом, но и включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ваше путешествие в прошлое начнется у Суздальского кремля. Оттуда мы проведем вас старинным улочкам, осмотрим старинные храмы, монастыри и колокольни. Жемчужиной нашей прогулки станет посещение Спасо-Евфимиевского монастыря и Покровского женского монастыря, где вы полюбуетесь древними постройками, а также сможете отведать монастырской пищи.