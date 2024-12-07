Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Светлогорску

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Светлогорске, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Рождество в Светлогорске
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Рождество в Светлогорске
Прогуляться по праздничному городу и зайти в музей «Колесо истории»
Начало: У озера Тихое
«Вы увидите основные достопримечательности города и окунётесь в атмосферу новогодней сказки»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
1 000 за человека
Зимние забавы Раушена и окрестностей
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимние забавы Раушена и окрестностей
Полюбоваться праздничной иллюминацией и погрузиться в прошлое Светлогорска
Начало: У озера Тихое
«Поймёте, почему морские курорты не пустели зимой»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Мобильный квест «Сказки Раушена: 7 загадок Светлогорска»
Пешая
1 час
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Сказки Раушена: 7 загадок Светлогорска»
Отправиться в необычное интерактивное путешествие и раскрыть секреты из прошлого
Начало: В переулке Гофмана
«Гофманом в Раушене, это вовсе не добрая рождественская история»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
890 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рождество в Светлогорске
  2. Зимние забавы Раушена и окрестностей
  3. Мобильный квест «Сказки Раушена: 7 загадок Светлогорска»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Набережная
  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Танцующий лес
  6. Озеро Тихое
  7. Высота Эфа
  8. Высота Мюллера
  9. Охотничий домик
  10. Крепость Пиллау
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в декабре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 7 500.
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