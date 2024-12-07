Найдено 3 экскурсии в категории « Зимние » в Светлогорске, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа Групповая до 15 чел. Рождество в Светлогорске Прогуляться по праздничному городу и зайти в музей «Колесо истории» Начало: У озера Тихое «Вы увидите основные достопримечательности города и окунётесь в атмосферу новогодней сказки» 1 000 ₽ за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Зимние забавы Раушена и окрестностей Полюбоваться праздничной иллюминацией и погрузиться в прошлое Светлогорска Начало: У озера Тихое «Поймёте, почему морские курорты не пустели зимой» 7 500 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 1 час Квест до 6 чел. Мобильный квест «Сказки Раушена: 7 загадок Светлогорска» Отправиться в необычное интерактивное путешествие и раскрыть секреты из прошлого Начало: В переулке Гофмана «Гофманом в Раушене, это вовсе не добрая рождественская история» 890 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Светлогорска

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Зимние»

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