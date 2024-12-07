2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Рождество в Светлогорске
Прогуляться по праздничному городу и зайти в музей «Колесо истории»
Начало: У озера Тихое
«Вы увидите основные достопримечательности города и окунётесь в атмосферу новогодней сказки»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
1 000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимние забавы Раушена и окрестностей
Полюбоваться праздничной иллюминацией и погрузиться в прошлое Светлогорска
Начало: У озера Тихое
«Поймёте, почему морские курорты не пустели зимой»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
1 час
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Сказки Раушена: 7 загадок Светлогорска»
Отправиться в необычное интерактивное путешествие и раскрыть секреты из прошлого
Начало: В переулке Гофмана
«Гофманом в Раушене, это вовсе не добрая рождественская история»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
890₽ за всё до 6 чел.
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