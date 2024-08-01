Экскурсии в Светлогорске весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Светлогорске, цены от 2 100 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
В Калининград на весь день! (Из Светлогорска)
На машине
скидка
40%
10 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Калининград на весь день! (Из Светлогорска)
Увлекательное путешествие по Калининграду: Кафедральный собор, Рыбная деревня, музеи марципана, янтаря и Мирового океана. Погрузитесь в историю и легенды города
Начало: Светлогорск, Майский проезд 3. Стоянка у озера Тих...
«Музей янтаря работает: с мая по сентябрь ежедневно, с октября по апрель выходной в понедельник»
7 дек в 09:00
10 дек в 09:00
2490014 940 за всё до 3 чел.
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
На машине
9 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Светлогорску и Зеленоградску
Погрузитесь в атмосферу курортной жизни и культурного наследия Светлогорска и Зеленоградска в увлекательной однодневной экскурсии
«На променаде с весны до осени работают летние кафе, бары, крытые и открытые рестораны, где можно отведать блюда из свежей рыбы»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 13 334 за всё до 3 чел.
Из Светлогорска - в Калининград. Тайны подземного Кёнигсберга
На автобусе
6.5 часов
Групповая
Из Светлогорска - в Калининград. Тайны подземного Кёнигсберга
Прикоснуться к мистической стороне Калининграда и легендам о подземном Кёнигсберге
Начало: На улице Ленина 8а
«Знаменитый подземный бункер Отто фон Ляша, который вошёл в учебники истории актом о капитуляции Кёнигсберга советским войскам в апреле 1945 года»
Расписание: в понедельник в 08:00
9 дек в 08:00
16 дек в 08:00
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Весенние»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Из Светлогорска - в Калининград. Тайны подземного Кёнигсберга
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
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  3. Набережная
  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Озеро Тихое
  8. Высота Мюллера
  9. Охотничий домик
  10. Крепость Пиллау
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в декабре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 2 100 до 14 940 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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