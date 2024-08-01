скидка
40%
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Калининград на весь день! (Из Светлогорска)
Увлекательное путешествие по Калининграду: Кафедральный собор, Рыбная деревня, музеи марципана, янтаря и Мирового океана. Погрузитесь в историю и легенды города
Начало: Светлогорск, Майский проезд 3. Стоянка у озера Тих...
«Музей янтаря работает: с мая по сентябрь ежедневно, с октября по апрель выходной в понедельник»
7 дек в 09:00
10 дек в 09:00
2490014 940₽ за всё до 3 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Светлогорску и Зеленоградску
Погрузитесь в атмосферу курортной жизни и культурного наследия Светлогорска и Зеленоградска в увлекательной однодневной экскурсии
«На променаде с весны до осени работают летние кафе, бары, крытые и открытые рестораны, где можно отведать блюда из свежей рыбы»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 13 334₽ за всё до 3 чел.
6.5 часов
Групповая
Из Светлогорска - в Калининград. Тайны подземного Кёнигсберга
Прикоснуться к мистической стороне Калининграда и легендам о подземном Кёнигсберге
Начало: На улице Ленина 8а
«Знаменитый подземный бункер Отто фон Ляша, который вошёл в учебники истории актом о капитуляции Кёнигсберга советским войскам в апреле 1945 года»
Расписание: в понедельник в 08:00
9 дек в 08:00
16 дек в 08:00
2 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 августа 2024Спасибо Игорю за интересную, полную неожиданных деталей экскурсию! Игорь очень эрудированный гид, прекрасный собеседник. Рекомендуем!
- ООлег9 мая 2023Очень интересная экскурсия. Познавательные легенды и рассказы. Спасибо большое.
- ААлексей16 сентября 2022Прекрасная экскурсия! Всём рекомендую Игоря как отличного гида, знающего и любящего свой город.
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Весенние»
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