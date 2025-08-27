читать дальше

путешествовать комфортно. В моем случае не было 100% заполненности и это - приятный бонус к путешествию!



Виды красивые, сочетание цена / качество приемлемы, рекомендую.



P.s. причал может меняться в зависимости от состояния глубины в день экскурсии, поэтому уточняйте, откуда отлодит лодка заранее, так как до 5 причала, к примеру, без машины / такси никак не добраться;)



Но оно того стоит 🌊 🌅👌🏽