Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Таганроге, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
На катере
1 час
6 отзывов
Водная прогулка
Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
Полюбоваться с воды городскими набережными, побывать в ⁠бухте Андреева и на острове Черепаха
Начало: На Пушкинской набережной
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
1000 ₽ за человека
Обзорная аудиоэкскурсия по Таганрогу (без гида)
Пешая
2.5 часа
-
20%
1 отзыв
Аудиогид
Обзорная аудиоэкскурсия по Таганрогу
Аудиогид станет вашим спутником в Таганроге. Узнайте о греческих переселенцах, героях Чехова и архитектуре, гуляя по историческим местам
Начало: Возле театра ИМ.А.П. Чехова
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800 ₽1000 ₽ за человека
На катере по Таганрогскому заливу с купанием в море
На катере
1 час
1 отзыв
Водная прогулка
На катере по Таганрогскому заливу
Соберите друзей для незабываемой прогулки на катере по Таганрогскому заливу. Полюбуйтесь панорамами и искупайтесь в открытом море
Начало: Пушкинская набережная
Завтра в 14:00
27 сен в 12:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    27 августа 2025
    Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
    Отличная прогулка по заливу. Освежает в жаркую погоду! Довольно увлекательный аудио рассказ про историю города, которую дополнял наш капитан своей непосредственной колоритной подачей.
  • Е
    Екатерина
    21 августа 2025
    Обзорная аудиоэкскурсия по Таганрогу (без гида)
    Прекрасная обзорная экскурсия. Здания и личности, о которых шла речь, действительно интересные. Идти можно в своем темпе.
  • Е
    Елена
    10 августа 2025
    На катере по Таганрогскому заливу с купанием в море
    Спасибо, очен хорошая тема для прогулки. Нам очень понравилось, было интересно.
    Спасибо, очен хорошая тема для прогулки. Нам очень понравилось, было интересно
  • В
    Вера
    30 июля 2025
    Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
    Отличная обзорная экскурсия для тех, кто в городе впервые, с 17:00 солнце уже терпимое, на катере натянут тент от солнца,
    читать дальше

    путешествовать комфортно. В моем случае не было 100% заполненности и это - приятный бонус к путешествию!

    Виды красивые, сочетание цена / качество приемлемы, рекомендую.

    P.s. причал может меняться в зависимости от состояния глубины в день экскурсии, поэтому уточняйте, откуда отлодит лодка заранее, так как до 5 причала, к примеру, без машины / такси никак не добраться;)

    Но оно того стоит 🌊 🌅👌🏽

    Отличная обзорная экскурсия для тех, кто в городе впервые, с 17:00 солнце уже терпимое, на катереОтличная обзорная экскурсия для тех, кто в городе впервые, с 17:00 солнце уже терпимое, на катере
  • Н
    Нежейко
    17 июля 2025
    Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
    На остров нас не повезли, сказали волна, покатали в сторону завода. Экскурсовод разговорчивый, отвечал на наши вопросы, рассказывал про город,
    читать дальше

    про порт. Сама экскурсия в записи. Катались не на этом катере 20тиместном (был занят частным заказом), а на маленьком лимонного цвета. В целом, поездка интересная.

    На остров нас не повезли, сказали волна, покатали в сторону завода. Экскурсовод разговорчивый, отвечал на нашиНа остров нас не повезли, сказали волна, покатали в сторону завода. Экскурсовод разговорчивый, отвечал на нашиНа остров нас не повезли, сказали волна, покатали в сторону завода. Экскурсовод разговорчивый, отвечал на нашиНа остров нас не повезли, сказали волна, покатали в сторону завода. Экскурсовод разговорчивый, отвечал на нашиНа остров нас не повезли, сказали волна, покатали в сторону завода. Экскурсовод разговорчивый, отвечал на наши
  • К
    Куршева
    13 июля 2025
    Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
    Выбрались на прогулку всей семьёй. Прогулка очень понравилась. Катер чистый, ухоженный. Капитан внимательный. Всем рекомендую.
  • О
    Оксана
    6 июля 2025
    Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
    Организаторам надо в рекламе обязательно написать при каких условиях будет посещение острова Черепаха.,что именно погодные условия влияют на это. Когда
    читать дальше

    подошли к причалу, узнали, что из- за прилива и волн остров отменяется, но всё равно согласились на прогулку. И не пожалели. С сыном получили столько драйва!!! огромная благодарность Капитану,он виртуоз и мастер!!! супер👍👍👍было очень весело!!!! Быстро! Захватывающе!! Столько положительных эмоций!!!! Немного подпорченное настроение из за отсутвия обещанной Черепахи,в миг улетучилось!!! Незабываемая прогулка!!! Буду рекомендовать обязательно своим друзьям!!

  • Ю
    Юлия
    9 июня 2025
    Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
    Не было экскурсии, сказали не сезон, просто покатались - в принципе тоже хорошо)

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таганроге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
  2. Обзорная аудиоэкскурсия по Таганрогу (без гида)
  3. На катере по Таганрогскому заливу с купанием в море
Какие места ещё посмотреть в Таганроге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Художественный Музей
  2. Набережная
  3. Свято-Никольский храм
  4. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в сентябре 2025
Сейчас в Таганроге в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 1500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Таганроге на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 8 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь