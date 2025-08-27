Водная прогулка
Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
Полюбоваться с воды городскими набережными, побывать в бухте Андреева и на острове Черепаха
Начало: На Пушкинской набережной
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
1000 ₽ за человека
-
20%
Аудиогид
Обзорная аудиоэкскурсия по Таганрогу
Аудиогид станет вашим спутником в Таганроге. Узнайте о греческих переселенцах, героях Чехова и архитектуре, гуляя по историческим местам
Начало: Возле театра ИМ.А.П. Чехова
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800 ₽
1000 ₽ за человека
Водная прогулка
На катере по Таганрогскому заливу
Соберите друзей для незабываемой прогулки на катере по Таганрогскому заливу. Полюбуйтесь панорамами и искупайтесь в открытом море
Начало: Пушкинская набережная
Завтра в 14:00
27 сен в 12:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита27 августа 2025Отличная прогулка по заливу. Освежает в жаркую погоду! Довольно увлекательный аудио рассказ про историю города, которую дополнял наш капитан своей непосредственной колоритной подачей.
- ЕЕкатерина21 августа 2025Прекрасная обзорная экскурсия. Здания и личности, о которых шла речь, действительно интересные. Идти можно в своем темпе.
- ЕЕлена10 августа 2025Спасибо, очен хорошая тема для прогулки. Нам очень понравилось, было интересно.
- ВВера30 июля 2025Отличная обзорная экскурсия для тех, кто в городе впервые, с 17:00 солнце уже терпимое, на катере натянут тент от солнца,
- ННежейко17 июля 2025На остров нас не повезли, сказали волна, покатали в сторону завода. Экскурсовод разговорчивый, отвечал на наши вопросы, рассказывал про город,
- ККуршева13 июля 2025Выбрались на прогулку всей семьёй. Прогулка очень понравилась. Катер чистый, ухоженный. Капитан внимательный. Всем рекомендую.
- ООксана6 июля 2025Организаторам надо в рекламе обязательно написать при каких условиях будет посещение острова Черепаха.,что именно погодные условия влияют на это. Когда
- ЮЮлия9 июня 2025Не было экскурсии, сказали не сезон, просто покатались - в принципе тоже хорошо)
