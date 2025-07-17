Мои заказы

Площадь Победы – экскурсии в Тобольске

Найдено 7 экскурсий в категории «Площадь Победы» в Тобольске, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его главные достопримечательности, включая Кремль и аллею декабристов. Узнайте о знаменитых жителях города
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Пешая
2 часа
286 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
Начало: Кафе «У Ершова»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Пешая
1 час
28 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Пешая
2 часа
6 отзывов
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе Тобольского кремля
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
1520 ₽ за всё до 8 чел.
О чем расскажут ангелы Тобольска
Пешая
3 часа
218 отзывов
Аудиогид
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Пешая
2 часа
41 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 июля 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Дата посещения: 14 июля 2025
    Экскурсия очень понравилась. Людмила Александровна интересно и с душой рассказала нам о городе. Спасибо ей большое.
  • М
    Марина
    30 ноября 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Спасибо Людмиле, экскурсия очень понравилась. По материалу насыщенная и интересная! Рекомендую для первого (и не только) знакомства с городом.
  • Т
    Татьяна
    9 ноября 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Экскурсия очень понравилась, много интересной информации узнали. Огромное спасибо, Людмила Александровна!
  • Л
    Лариса
    7 октября 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Спасибо большое. Все было просто замечательно. Экскурсия познавательная, объемная по содержанию и очень интересная.
  • О
    Оксана
    1 октября 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Начали знакомство с Тобольском с экскурсии по Верхнему посаду. Несмотря на прохладную погоду, получилась отличная прогулка! Гид -эрудированный, темп экскурсии-
    читать дальше

    неспешный, Тобольск - приветливый. С удивлением узнали, что о Тобольске писал даже Даниель Дефо. Финальная точка- на Красной площади, у Кремля. Познавательно!

  • С
    Светлана
    23 сентября 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Людмила, профи своего дела. Молодец Людмила.
  • Л
    Людмила
    18 сентября 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Спасибо большое!!!! Очень интересно, живо и познавательно!!!!
  • Ю
    Юлия
    14 сентября 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Все прошло хорошо, знания гида на высоте. Только не много долго длился рассказ про декабристов, но они внесли большой вклад в Тобольск. Экскурсия понравилась, в другом вопросов нет.
    Все прошло хорошо, знания гида на высоте. Только не много долго длился рассказ про декабристов, но
  • Е
    Екатерина
    27 августа 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Ездили семьёй в Тобольск, очень понравилось, особенно повезло с погодой, до этого были в октябре-тогда не повезло. Гид интересный,грамотный, корректный, любит свою работу и свой город, много интересных фактов из истории
    Ездили семьёй в Тобольск, очень понравилось, особенно повезло с погодой, до этого были в октябре-тогда не повезло. Гид интересный,грамотный, корректный, любит свою работу и свой город, много интересных фактов из истории
  • Е
    Елена
    18 августа 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Экскурсия очень понравилась, спасибо
  • М
    Марина
    5 августа 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Экскурсия выпала на дождливый день! Но мы этого и не заметили. Так интересно было все услышать. Очень советую.
  • А
    Александра
    2 августа 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Рекомендую, очень интересная экскурсия. Экскурсовод большая молодец!!!
  • Т
    Татьяна
    27 июля 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Было очень интересно))) Людмила Александровна заинтересовала так, что хочется приезжать снова и снова в этот удивительный город 😊
  • Т
    Татьяна
    23 июля 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Прекрасный гид!!! Преподнесла все интересно, отвечала на все-все вопросы очень корректно, была внимательна к каждому. Отработала больше положенного времени, при этом время с ней пролетело незаметно - хотелось все просто питать в себя.
  • О
    Ольга
    21 июля 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Спасибо огромное Людмиле Александровне за очень познавательную и интересную экскурсию по Верхнему посаду. Она смогла увлечь своим рассказом не только
    читать дальше

    взрослую аудиторию, но и 15-летнего подростка! За что ей отдельное спасибо!!! Несмотря на то, что экскурсия проходила в дождливую погоду (периодически под проливным дождём), мы остались очень довольны этой экскурсией и рады знакомству с замечательным душевным экскурсоводом!

  • А
    Анна
    10 июля 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Спасибо Людмиле за увлекательную экскурсию, были рассказаны малознакомые факты из жизни Тобольска. После экскурсии хочется как можно больше погрузиться в изучение интереснейшей истории города.
    Спасибо Людмиле за увлекательную экскурсию, были рассказаны малознакомые факты из жизни Тобольска. После экскурсии хочется как можно больше погрузиться в изучение интереснейшей истории города.
  • Л
    Лариса
    10 июля 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Интересно, познавательно
  • М
    Марина
    9 июля 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Большое спасибо за экскурсию, гид влюбляет в свой город!
    Экскурсия длилась больше заявленного времени-это огромный плюс, что гид не гонит по программе, а вкладывает душу в каждую группу 🌸
    Рекомендую однозначно!!!
  • С
    Светлана
    7 июля 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Очень довольны, что посетили эту экскурсию. Экскурсовод Людмила - приятная милая женщина с обширными знаниями истории и архитектуры. Маршрут нетривиальный,
    читать дальше

    но интересный. Ведь Тобольск это не только Кремль, но и декабристы, и природа и промышленность. Рекомендую всем, кто хочет знать и увидеть больше, чем предлагают классические экскурсии по Тобольску.

  • Р
    Ренат
    29 июня 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Замечательный экскурсовод Людмила Александровна провела нам такую интересную экскурсию. . Спасибо Вам большое! Надеюсь мы были благодарными слушателями.
    С уважением, Ренат и Татьяна из Нижнекамска

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Площадь Победы»

Какие места ещё посмотреть в Тобольске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Тобольский кремль
  2. Сад Ермака
  3. Базарная площадь
  4. Самое главное
  5. Дворец наместника
  6. Знаменский монастырь
  7. Здание мужской гимназии
  8. Сквер Ершова
  9. Софийский собор
  10. Гостиный Двор
