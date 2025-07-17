Е Елена Тобольск: пешком по Верхнему посаду Дата посещения: 14 июля 2025 Экскурсия очень понравилась. Людмила Александровна интересно и с душой рассказала нам о городе. Спасибо ей большое.

М Марина Тобольск: пешком по Верхнему посаду Спасибо Людмиле, экскурсия очень понравилась. По материалу насыщенная и интересная! Рекомендую для первого (и не только) знакомства с городом.

Т Татьяна Тобольск: пешком по Верхнему посаду Экскурсия очень понравилась, много интересной информации узнали. Огромное спасибо, Людмила Александровна!

Л Лариса Тобольск: пешком по Верхнему посаду Спасибо большое. Все было просто замечательно. Экскурсия познавательная, объемная по содержанию и очень интересная.

О Оксана Тобольск: пешком по Верхнему посаду читать дальше неспешный, Тобольск - приветливый. С удивлением узнали, что о Тобольске писал даже Даниель Дефо. Финальная точка- на Красной площади, у Кремля. Познавательно! Начали знакомство с Тобольском с экскурсии по Верхнему посаду. Несмотря на прохладную погоду, получилась отличная прогулка! Гид -эрудированный, темп экскурсии-

С Светлана Тобольск: пешком по Верхнему посаду Людмила, профи своего дела. Молодец Людмила.

Л Людмила Тобольск: пешком по Верхнему посаду Спасибо большое!!!! Очень интересно, живо и познавательно!!!!

Ю Юлия Тобольск: пешком по Верхнему посаду Все прошло хорошо, знания гида на высоте. Только не много долго длился рассказ про декабристов, но они внесли большой вклад в Тобольск. Экскурсия понравилась, в другом вопросов нет.

Е Екатерина Тобольск: пешком по Верхнему посаду Ездили семьёй в Тобольск, очень понравилось, особенно повезло с погодой, до этого были в октябре-тогда не повезло. Гид интересный,грамотный, корректный, любит свою работу и свой город, много интересных фактов из истории

Е Елена Тобольск: пешком по Верхнему посаду Экскурсия очень понравилась, спасибо

М Марина Тобольск: пешком по Верхнему посаду Экскурсия выпала на дождливый день! Но мы этого и не заметили. Так интересно было все услышать. Очень советую.

А Александра Тобольск: пешком по Верхнему посаду Рекомендую, очень интересная экскурсия. Экскурсовод большая молодец!!!

Т Татьяна Тобольск: пешком по Верхнему посаду Было очень интересно))) Людмила Александровна заинтересовала так, что хочется приезжать снова и снова в этот удивительный город 😊

Т Татьяна Тобольск: пешком по Верхнему посаду Прекрасный гид!!! Преподнесла все интересно, отвечала на все-все вопросы очень корректно, была внимательна к каждому. Отработала больше положенного времени, при этом время с ней пролетело незаметно - хотелось все просто питать в себя.

О Ольга Тобольск: пешком по Верхнему посаду читать дальше взрослую аудиторию, но и 15-летнего подростка! За что ей отдельное спасибо!!! Несмотря на то, что экскурсия проходила в дождливую погоду (периодически под проливным дождём), мы остались очень довольны этой экскурсией и рады знакомству с замечательным душевным экскурсоводом! Спасибо огромное Людмиле Александровне за очень познавательную и интересную экскурсию по Верхнему посаду. Она смогла увлечь своим рассказом не только

А Анна Тобольск: пешком по Верхнему посаду Спасибо Людмиле за увлекательную экскурсию, были рассказаны малознакомые факты из жизни Тобольска. После экскурсии хочется как можно больше погрузиться в изучение интереснейшей истории города.

Л Лариса Тобольск: пешком по Верхнему посаду Интересно, познавательно

М Марина Тобольск: пешком по Верхнему посаду Большое спасибо за экскурсию, гид влюбляет в свой город!

Экскурсия длилась больше заявленного времени-это огромный плюс, что гид не гонит по программе, а вкладывает душу в каждую группу 🌸

Рекомендую однозначно!!!

С Светлана Тобольск: пешком по Верхнему посаду читать дальше но интересный. Ведь Тобольск это не только Кремль, но и декабристы, и природа и промышленность. Рекомендую всем, кто хочет знать и увидеть больше, чем предлагают классические экскурсии по Тобольску. Очень довольны, что посетили эту экскурсию. Экскурсовод Людмила - приятная милая женщина с обширными знаниями истории и архитектуры. Маршрут нетривиальный,