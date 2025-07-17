Индивидуальная
до 8 чел.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его главные достопримечательности, включая Кремль и аллею декабристов. Узнайте о знаменитых жителях города
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
Начало: Кафе «У Ершова»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе Тобольского кремля
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
1520 ₽ за всё до 8 чел.
Аудиогид
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 июля 2025Тобольск: пешком по Верхнему посадуДата посещения: 14 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Людмила Александровна интересно и с душой рассказала нам о городе. Спасибо ей большое.
- ММарина30 ноября 2025Спасибо Людмиле, экскурсия очень понравилась. По материалу насыщенная и интересная! Рекомендую для первого (и не только) знакомства с городом.
- ТТатьяна9 ноября 2025Экскурсия очень понравилась, много интересной информации узнали. Огромное спасибо, Людмила Александровна!
- ЛЛариса7 октября 2025Спасибо большое. Все было просто замечательно. Экскурсия познавательная, объемная по содержанию и очень интересная.
- ООксана1 октября 2025Начали знакомство с Тобольском с экскурсии по Верхнему посаду. Несмотря на прохладную погоду, получилась отличная прогулка! Гид -эрудированный, темп экскурсии-
- ССветлана23 сентября 2025Людмила, профи своего дела. Молодец Людмила.
- ЛЛюдмила18 сентября 2025Спасибо большое!!!! Очень интересно, живо и познавательно!!!!
- ЮЮлия14 сентября 2025Все прошло хорошо, знания гида на высоте. Только не много долго длился рассказ про декабристов, но они внесли большой вклад в Тобольск. Экскурсия понравилась, в другом вопросов нет.
- ЕЕкатерина27 августа 2025Ездили семьёй в Тобольск, очень понравилось, особенно повезло с погодой, до этого были в октябре-тогда не повезло. Гид интересный,грамотный, корректный, любит свою работу и свой город, много интересных фактов из истории
- ЕЕлена18 августа 2025Экскурсия очень понравилась, спасибо
- ММарина5 августа 2025Экскурсия выпала на дождливый день! Но мы этого и не заметили. Так интересно было все услышать. Очень советую.
- ААлександра2 августа 2025Рекомендую, очень интересная экскурсия. Экскурсовод большая молодец!!!
- ТТатьяна27 июля 2025Было очень интересно))) Людмила Александровна заинтересовала так, что хочется приезжать снова и снова в этот удивительный город 😊
- ТТатьяна23 июля 2025Прекрасный гид!!! Преподнесла все интересно, отвечала на все-все вопросы очень корректно, была внимательна к каждому. Отработала больше положенного времени, при этом время с ней пролетело незаметно - хотелось все просто питать в себя.
- ООльга21 июля 2025Спасибо огромное Людмиле Александровне за очень познавательную и интересную экскурсию по Верхнему посаду. Она смогла увлечь своим рассказом не только
- ААнна10 июля 2025Спасибо Людмиле за увлекательную экскурсию, были рассказаны малознакомые факты из жизни Тобольска. После экскурсии хочется как можно больше погрузиться в изучение интереснейшей истории города.
- ЛЛариса10 июля 2025Интересно, познавательно
- ММарина9 июля 2025Большое спасибо за экскурсию, гид влюбляет в свой город!
Экскурсия длилась больше заявленного времени-это огромный плюс, что гид не гонит по программе, а вкладывает душу в каждую группу 🌸
Рекомендую однозначно!!!
- ССветлана7 июля 2025Очень довольны, что посетили эту экскурсию. Экскурсовод Людмила - приятная милая женщина с обширными знаниями истории и архитектуры. Маршрут нетривиальный,
- РРенат29 июня 2025Замечательный экскурсовод Людмила Александровна провела нам такую интересную экскурсию. . Спасибо Вам большое! Надеюсь мы были благодарными слушателями.
С уважением, Ренат и Татьяна из Нижнекамска
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Площадь Победы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в декабре 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Площадь Победы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1200 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 646 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Тобольске на 2025 год по теме «Площадь Победы», 646 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль