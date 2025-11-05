Торжок, город с уникальной атмосферой, приглашает на индивидуальную экскурсию. Погрузитесь в его историю, любуясь Борисоглебским монастырем и деревянной церковью Вознесения. Прогуляйтесь по Тверецкой набережной и откройте для себя купеческое прошлое. Узнайте о знаменитых Пожарских котлетах и тайнах, скрытых в стихах. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и желание вернуться вновь
- 🏛️ Уникальные исторические места
- 📜 Богатая культурная программа
- 🌉 Живописные виды на город
- 🍽️ Легендарные Пожарские котлеты
- 🕍 Величественные монастыри
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Старовознесенская Тихвинская деревянная церковь
- Борисоглебский мужской монастырь
- Тверецкая набережная
- Гостиница Пожарских
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Старовознесенскую Тихвинскую деревянную церковь
- Православный Борисоглебский мужской монастырь 11 века
- Тверецкую набережную с подлинной купеческой застройкой
- Фрагмент Государевой дороги с сохранившимися домами ямщиков
- Гостиницу Пожарских, где бывали многие известные путешественники
- Живописную панораму Торжка со смотровой площадки
Вы узнаете:
- О нашем земляке Львове — энциклопедически образованном человеке и «гении вкуса»
- Историю Торжка, которому нет подобия среди городов земли русской
- Как Торжок оказался на третьем месте по количеству берестяных грамот
- Торжковцы, торжокцы или новоторы — как правильно называть местных жителей
- Что можно было купить на монетку «новоторочку»
- Пожарские котлеты — это миф или реальность
Организационные детали
По желанию можно подняться на смотровую площадку Борисоглебского монастыря — 200 ₽ за человека.
Лариса — ваш гид в Торжке
Меня зовут Лариса, я профессиональный гид с большим опытом работы. Пишу стихи, печаталась в поэтических и научных сборниках. Всю свою любовь отдаю родному городу. С удовольствием встречаю здесь гостей. Приезжайте в Торжок с открытым сердцем — и он встретит вас с теплотой как старый добрый друг.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
виктор
5 ноя 2025
Интересная и познавательная экскурсия по Торжку от гостиницы Пожарских и путевого дворца императоров,который очень ждёт восстановления и далее по почтовой лестнице подвесному мосту через р. Тверца гостиные ряды центральную площадь
