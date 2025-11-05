Мои заказы

В уездном городе Торжке - моей столице…

Торжок пленяет своей самобытностью и историей. Прогуляйтесь по его улицам, посетите монастыри и узнайте тайны, скрытые в стихах
Торжок, город с уникальной атмосферой, приглашает на индивидуальную экскурсию. Погрузитесь в его историю, любуясь Борисоглебским монастырем и деревянной церковью Вознесения. Прогуляйтесь по Тверецкой набережной и откройте для себя купеческое прошлое. Узнайте о знаменитых Пожарских котлетах и тайнах, скрытых в стихах. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и желание вернуться вновь
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические места
  • 📜 Богатая культурная программа
  • 🌉 Живописные виды на город
  • 🍽️ Легендарные Пожарские котлеты
  • 🕍 Величественные монастыри
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Старовознесенская Тихвинская деревянная церковь
  • Борисоглебский мужской монастырь
  • Тверецкая набережная
  • Гостиница Пожарских

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Старовознесенскую Тихвинскую деревянную церковь
  • Православный Борисоглебский мужской монастырь 11 века
  • Тверецкую набережную с подлинной купеческой застройкой
  • Фрагмент Государевой дороги с сохранившимися домами ямщиков
  • Гостиницу Пожарских, где бывали многие известные путешественники
  • Живописную панораму Торжка со смотровой площадки

Вы узнаете:

  • О нашем земляке Львове — энциклопедически образованном человеке и «гении вкуса»
  • Историю Торжка, которому нет подобия среди городов земли русской
  • Как Торжок оказался на третьем месте по количеству берестяных грамот
  • Торжковцы, торжокцы или новоторы — как правильно называть местных жителей
  • Что можно было купить на монетку «новоторочку»
  • Пожарские котлеты — это миф или реальность

Организационные детали

По желанию можно подняться на смотровую площадку Борисоглебского монастыря — 200 ₽ за человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Торжке
Меня зовут Лариса, я профессиональный гид с большим опытом работы. Пишу стихи, печаталась в поэтических и научных сборниках. Всю свою любовь отдаю родному городу. С удовольствием встречаю здесь гостей. Приезжайте в Торжок с открытым сердцем — и он встретит вас с теплотой как старый добрый друг.
Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
виктор
виктор
5 ноя 2025
Интересная и познавательная экскурсия по Торжку от гостиницы Пожарских и путевого дворца императоров,который очень ждёт восстановления и далее по почтовой лестнице подвесному мосту через р. Тверца гостиные ряды центральную площадь
читать дальше

города и до древнего монастыря. спосещением очень интересной древней деревянной церкви на холме над р. Тверца с смотрой площадкой с которой видна панорама древнего города Новый торг -Торжок. Рекомендуем экскурсия интересная и познавательно. Экскурсовод хорошо владеет материалом.

