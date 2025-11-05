Лариса — ваш гид в Торжке

Меня зовут Лариса, я профессиональный гид с большим опытом работы. Пишу стихи, печаталась в поэтических и научных сборниках. Всю свою любовь отдаю родному городу. С удовольствием встречаю здесь гостей. Приезжайте в Торжок с открытым сердцем — и он встретит вас с теплотой как старый добрый друг.