«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка

«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка

Что вас ожидает 🤩

  • Тульский кремль
  • Казанская набережная
  • Кремлевский сад
  • Улица Металлистов
  • Площадь Ленина
  • Памятник тульскому прянику
  • Успенский собор
  • Спасо-Преображенский собор
  • Музей Станка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В рамках обзорной экскурсии по Туле вы сможете погрузиться в атмосферу минувших эпох и познакомиться с развитием города от его основания до нашего времени. Мы пройдемся по историческим городским улочкам, прогуляемся по Казанской набережной, осмотрим памятники на площади Ленина. Изюминкой прогулки станет посещением Музея станка, который расскажет о тульских изобретателях и промышленниках.

Прогулка по историческим улочкам Тулы

Экскурсия начнется с осмотра Тульского кремля, который был построен в начале XVI столетия по повелению князя Василия III. Сразу за кремлевскими стенами находится Казанская набережная, которая тесно связана с историей Императорского оружейного завода. Вы пройдетесь вдоль Кремлевского сада, посмотрите на памятник Петру и Февронии, а затем выйдете к улице Металлистов. Она является самой старой в городе и привлекает внимание своими купеческими усадьбами, построенными в стиле позднего классицизма.

Посещение площади Ленина

В ходе прогулки вас ожидает посещение главной городской площади Тулы – имени Ленина. Ее центральную часть украшает монумент Владимира Ульянова, рядом находится памятник знаменитому тульскому прянику. Одним из главных украшений площади является Успенский монастырь, который был упразднен еще в 1921 году. В его архитектурный ансамбль входят Спасо-Преображенский собор постройки XIX столетия и Успенский собор, выполненный в роскошном неорусском стиле.

Музей станка

Чтобы познакомиться с индустриальным прошлым Тулы, мы посетим Музей станка, который предлагает посетителям совершить увлекательную мультимедийную экскурсию в историю города. Вы познакомитесь с выдающимися тульскими изобретателями, выясните, как Тула стала важным промышленным центром России, а также узнаете много нового о современных инновациях и проектах.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в Музей станка оплачиваются дополнительно:
  • Билет для детей от 6 до 18 лет — 200 руб.
  • Билет для студентов и пенсионеров — 250 руб.
  • Билет для взрослых — 350 руб.
  • Семейный билет (2 взрослых и ребенок до 18 лет) — 750 руб
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🖼Музеи🔭Обзорные

Похожие туры в Туле

Автобусная обзорная экскурсия «Тула - мастерская России»
2.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
5
14 отзывов
Автобусная обзорная экскурсия «Тула - мастерская России»
Блоха в стиле стимпанк, коллекция оружия в самом большом тематическом музее
ул. Менделеевская, д. 8
2 янв
3 янв
4 янв
5 янв
1 000 за 1 человека
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
5
120 отзывов
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
На нашей экскурсии в сборной группе вы узнаете, чем же так особенна Тула
ул. Советская, д. 16
24 дек
2 янв
3 янв
4 янв
500 за 1 человека
Тула за один день: Кремль, Музей Оружия, Ясная Поляна
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
3.5
2 отзыва
Тула за один день: Кремль, Музей Оружия, Ясная Поляна
«Со своим самоваром в Тулу не ездят». А с чем ездят в Тулу
ул. Менделеевская, Тула
21 дек
22 дек
23 дек
24 дек
8 000 за всё до 5 чел.
Тула Деревянная. Уходящая
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
5
12 отзывов
Тула Деревянная. Уходящая
Экскурсия по нетуристической Туле. Эта Тула постепенно уходит, отправляется в небытие
ул. Советская, 68
6 500 за всё до 6 чел.
Тула - оружейная столица
5 часов
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Карпеева
Карпеева
Нет отзывов
Тула - оружейная столица
Отправляйтесь на обзорную экскурсию по историческому центру Тулы
пл. Ленина, Тула
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
4 690 за 1 человека
Тула со всех сторон
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
5
5 отзывов
Тула со всех сторон
На пешеходной экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями Тулы
Ул. Октябрьская, 2
4 500 за всё до 5 чел.
Ночная Тула
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
1 отзыв
Ночная Тула
Вечерняя авторская обзорная экскурсия по Туле с посещением Кремля
По договорённости
4 000 за всё до 5 чел.
Тула - первое знакомство | индивидуальная экскурсия
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
5
23 отзыва
Тула - первое знакомство | индивидуальная экскурсия
Что вы знаете о Туле
Площадь Ленина
4 000 за всё до 8 чел.
По святым местам Тулы
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
Нет отзывов
По святым местам Тулы
Авторская историческая экскурсия познакомит вас с сохранившимися православными святынями Тулы
По договорённости
5 700 за всё до 10 чел.
Выходные в Туле
2 дня
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Выходные в Туле
Экскурсионный тур выходного дня в Туле
г. Тула
14 мая
21 мая
28 мая
4 июня
от 9 900 за 1 человека
Обзорная экскурсия в Туле
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
4.9
18 отзывов
Обзорная экскурсия в Туле
Вы знаете, как пряник и самовар связаны друг с другом
По договорённости
2 янв
3 700 за всё до 5 чел.
Тула - город героев и мастеров
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
4.9
243 отзыва
Тула - город героев и мастеров
Обзорная экскурсия по городу, где каждый путешественник найдет что-то себе по душе
в исторической части города
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
3 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Туле
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ