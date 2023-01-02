В рамках обзорной экскурсии по Туле вы сможете погрузиться в атмосферу минувших эпох и познакомиться с развитием города от его основания до нашего времени. Мы пройдемся по историческим городским улочкам, прогуляемся по Казанской набережной, осмотрим памятники на площади Ленина. Изюминкой прогулки станет посещением Музея станка, который расскажет о тульских изобретателях и промышленниках.

Прогулка по историческим улочкам Тулы

Экскурсия начнется с осмотра Тульского кремля, который был построен в начале XVI столетия по повелению князя Василия III. Сразу за кремлевскими стенами находится Казанская набережная, которая тесно связана с историей Императорского оружейного завода. Вы пройдетесь вдоль Кремлевского сада, посмотрите на памятник Петру и Февронии, а затем выйдете к улице Металлистов. Она является самой старой в городе и привлекает внимание своими купеческими усадьбами, построенными в стиле позднего классицизма.

Посещение площади Ленина

В ходе прогулки вас ожидает посещение главной городской площади Тулы – имени Ленина. Ее центральную часть украшает монумент Владимира Ульянова, рядом находится памятник знаменитому тульскому прянику. Одним из главных украшений площади является Успенский монастырь, который был упразднен еще в 1921 году. В его архитектурный ансамбль входят Спасо-Преображенский собор постройки XIX столетия и Успенский собор, выполненный в роскошном неорусском стиле.

Музей станка

Чтобы познакомиться с индустриальным прошлым Тулы, мы посетим Музей станка, который предлагает посетителям совершить увлекательную мультимедийную экскурсию в историю города. Вы познакомитесь с выдающимися тульскими изобретателями, выясните, как Тула стала важным промышленным центром России, а также узнаете много нового о современных инновациях и проектах.