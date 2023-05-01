Приглашаем вас прогуляться по улочкам Тулы и познакомиться с ее насыщенной многовековой историей. В рамках экскурсии вас ожидает дегустация старинных блюд, которые местные жители ели в XIV–XVI столетиях.

Дегустация блюд средневековой кухни

Чтобы отведать традиционные блюда туляков, мы посетим увлекательную программу «Средневековая кухня Тульского края». Вы узнаете о секретах и традициях местной кулинарии, послушаете истории об ее религиозном значении, а также попробуете блюда, о которых, вероятно, даже не слышали. Вам предложат трепышки, кундюм, лепешки калабья, гречишники и валяницы и много других необычных кушаний.

Пешеходная прогулка по городу

Обзорная экскурсия по городским улочкам погрузит вас в атмосферу Тулы минувших эпох. Мы пройдемся по Казанской набережной, полюбуемся купеческими особняками на улице Металлистов, посмотрим на Успенский монастырь и памятник тульскому прянику на площади Ленина. В программу прогулки входит посещение Тульского Кремля, который был построен в XVI веке по указу князя Василия III. Вы увидите его крепостные стены, 9 сохранившихся башен, Богоявленский и Успенский соборы.