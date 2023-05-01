Тула - от средневековья до современности с дегустацией русской кухни XIV-XV

Индивидуальная экскурсия по Туле с дегустацией средневековой кухни XIV-XVI веков

Описание
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Тула - от средневековья до современности с дегустацией русской кухни XIV-XV
Тула - от средневековья до современности с дегустацией русской кухни XIV-XV
Тула - от средневековья до современности с дегустацией русской кухни XIV-XV
Тула - от средневековья до современности с дегустацией русской кухни XIV-XV
Тула - от средневековья до современности с дегустацией русской кухни XIV-XV
Тула - от средневековья до современности с дегустацией русской кухни XIV-XV
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
9
мая
10
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Казанская набережная
  • Улица Металлистов
  • Памятник тульскому прянику
  • Площадь Ленина
  • Тульский Кремль
  • Богоявленский собор
  • Успенский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем вас прогуляться по улочкам Тулы и познакомиться с ее насыщенной многовековой историей. В рамках экскурсии вас ожидает дегустация старинных блюд, которые местные жители ели в XIV–XVI столетиях.

Дегустация блюд средневековой кухни

Чтобы отведать традиционные блюда туляков, мы посетим увлекательную программу «Средневековая кухня Тульского края». Вы узнаете о секретах и традициях местной кулинарии, послушаете истории об ее религиозном значении, а также попробуете блюда, о которых, вероятно, даже не слышали. Вам предложат трепышки, кундюм, лепешки калабья, гречишники и валяницы и много других необычных кушаний.

Пешеходная прогулка по городу

Обзорная экскурсия по городским улочкам погрузит вас в атмосферу Тулы минувших эпох. Мы пройдемся по Казанской набережной, полюбуемся купеческими особняками на улице Металлистов, посмотрим на Успенский монастырь и памятник тульскому прянику на площади Ленина. В программу прогулки входит посещение Тульского Кремля, который был построен в XVI веке по указу князя Василия III. Вы увидите его крепостные стены, 9 сохранившихся башен, Богоявленский и Успенский соборы.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается программа «Средневековая кухня Тульского края» – 450 руб. с человека
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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