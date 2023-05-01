Индивидуальная экскурсия по Туле с дегустацией средневековой кухни XIV-XVI веков
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Что вас ожидает:
- Казанская набережная
- Улица Металлистов
- Памятник тульскому прянику
- Площадь Ленина
- Тульский Кремль
- Богоявленский собор
- Успенский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем вас прогуляться по улочкам Тулы и познакомиться с ее насыщенной многовековой историей. В рамках экскурсии вас ожидает дегустация старинных блюд, которые местные жители ели в XIV–XVI столетиях.
Дегустация блюд средневековой кухни
Чтобы отведать традиционные блюда туляков, мы посетим увлекательную программу «Средневековая кухня Тульского края». Вы узнаете о секретах и традициях местной кулинарии, послушаете истории об ее религиозном значении, а также попробуете блюда, о которых, вероятно, даже не слышали. Вам предложат трепышки, кундюм, лепешки калабья, гречишники и валяницы и много других необычных кушаний.
Пешеходная прогулка по городу
Обзорная экскурсия по городским улочкам погрузит вас в атмосферу Тулы минувших эпох. Мы пройдемся по Казанской набережной, полюбуемся купеческими особняками на улице Металлистов, посмотрим на Успенский монастырь и памятник тульскому прянику на площади Ленина. В программу прогулки входит посещение Тульского Кремля, который был построен в XVI веке по указу князя Василия III. Вы увидите его крепостные стены, 9 сохранившихся башен, Богоявленский и Успенский соборы.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Дополнительно оплачивается программа «Средневековая кухня Тульского края» – 450 руб. с человека
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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