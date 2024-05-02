Возможно участие с детьми от 6 лет.

Проживание. В отеле 2* в центре города, размещение 2-местное. По желанию устанавливается дополнительное место. За дополнительную плату возможно проживание в отелях 3*, 4*, 5* в центре города.

Питание. В стоимость включены завтрак в отеле и обед во 2-й день. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.