Познакомиться с архитектурными памятниками города и почувствовать себя участником Куликовской битвы
Увидите интересные памятники, например, самый известный — тульскому Левше, сумевшему подковать блоху.
Во второй день вас ждёт поездка на Куликово поле — символ воинской славы русского народа — и посещение музея и мемориала, посвящённых этому событию.
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 950 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Проживание. В отеле 2* в центре города, размещение 2-местное. По желанию устанавливается дополнительное место. За дополнительную плату возможно проживание в отелях 3*, 4*, 5* в центре города.
Питание. В стоимость включены завтрак в отеле и обед во 2-й день. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Приезд, размещение в отеле, экскурсия по городу
По приезде в Тулу вы самостоятельно заселитесь в отель и встретитесь с гидом, чтобы отправиться на пешеходную экскурсию. Вы рассмотрите архитектуру кремля, прогуляетесь по Кремлёвскому скверу, самому старому в городе, увидите дворянские и купеческие дома 18-19 веков: дом аптекаря Белявского, где сейчас расположен музей «Старая тульская аптека», дом купца Белобородова, внук которого изобрёл хроматическую гармонь — прообраз современного баяна; здание бывшей Казённой палаты, которой управлял М. Е. Салтыков-Щедрин, здание бывшего Дворянского собрания.
Посмотрите на памятник Пушкину и драматический театр и узнаете, какие знаменитые русские актёры начинали свою карьеру на его подмостках. Пройдётесь по Старому Посаду — заповедной улице Пятницкой — со старинными зданиями, гид расскажет истории из жизни их обитателей.
Побываете у Благовещенской церкви 17-го века, познакомитесь с памятниками С. И. Мосину, Левше — символу рабочего мастерства, Петру I и Никите Демидову. Полюбуетесь живописными видами с набережной Упы.
Куликово поле: Музей Куликовской битвы, мемориал на Красном холме
Сегодня отправляемся на Куликово поле (~120 км). По прибытии посетим Музей Куликовской битвы, со времён которой прошло уже семь столетий. Вы не только узнаете множество подробностей об этом событии, но и сможете почувствовать себя его участником. Как по полю двигались войска? Где прятался знаменитый Засадный полк, решивший исход сражения? Какой тактики придерживался Мамай? — Интерактивный макет поможет проследить за ходом битвы.
Экспонаты музея также познакомят вас с русскими княжествами 14-го века, с тем, как выглядела столица Золотой Орды — город Сарай, какие силы столкнулись на Поле. Вместе с князем московским Дмитрием Ивановичем вы сможете пройти ратный путь от Москвы до Куликова поля и узнать, как великий князь получил почётное имя Донской.
После обеда вас ждёт экскурсия по мемориалу на Красном холме Куликова поля, где, по преданию, перед сражением располагалась ставка Мамая и откуда начали движение силы Орды. Осмотрим и главный символ Куликовской битвы и великой победы — памятник Дмитрию Донскому авторства архитектора А. П. Брюллова — чугунную колонну высотой 30 метров, воздвигнутую в 1850 году.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 2* в центре города
- Завтрак в отеле и обед во 2-й день
- Обзорная пешеходная экскурсия по городу
- Транспортное обслуживание во 2-й день
- Экскурсия в музее Куликовской битвы и входные билеты
- Экскурсия по мемориалу на Красном холме
- Сопровождение гидом-экскурсоводом
Что не входит в цену
- Проезд до места старта тура из вашего города и обратно
- Питание вне программы
- Мастер-класс по изготовлению пряника с чаепитием - 800 руб. /чел
- Экскурсия по Тульскому Кремлю - 450 руб. с человека
- Экскурсия в музее оружия. Входные билеты: 500 руб. - взрослые, 300 - реб. - дети 14 лет и старше экскурсионное обслуживание - 1400 руб. за группу
- Проживание в отелях 3*, 4*, 5* в центре города (по желанию)
- Тур состоится при наборе группы от 2 человек
- В феврале и марте возможно проведение тура ежедневно, кроме 25-26.02 и 24-25.03