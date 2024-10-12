Встречаем Новый Год 2025 в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Твери, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
Пешая
23 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
«Храм Рождества Христова в Рыбаках»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Тверь - в Москву дверь
На машине
10 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Тверь - в Москву дверь: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Верхневолжской столицей: ключевые локации, нестандартные маршруты и необычные музеи. Узнайте о важнейших вехах в истории Твери
«А Городня может похвастаться сохранившимся Путевым дворцом и церковью Рождества Богородицы — это единственная уцелевшая постройка блестящей архитектуры Тверского княжества»
2 ноя в 08:30
3 ноя в 15:00
8 000 за всё до 3 чел.
Аудиопрогулка по Твери - главное за 2 часа
Пешая
2 часа
Аудиогид
Аудиопрогулка по Твери - главное за 2 часа
Познакомиться с историей и достопримечательностями любимого города Екатерины II
Начало: На Советской площади
«Церковь Рождества Христова в Рыбаках»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    12 октября 2024
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Благодарны экскурсоводу Наталье за экскурсию. Хороший маршрут экскурсии, услышали много исторических интересного, увидели красоту храмов и самого города. . И это все благодаря Наталье, отлично знающему свой предмет.
  • И
    Иван
    29 сентября 2024
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Спасибо Наталие за интересный рассказ и маршрут! Несмотря на погоду прогулка была великолепной и с приятным бонусом:) Однозначно рекомендуем!
  • С
    Сергей
    23 августа 2024
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Экскурсовод Наталья и ее экскурсия прекрасны! Очень познавательно и отлично по подготовке и тематике! Совершенно не напрягает и не утомляет Рекомендуем всем посетить этот прекрасный город Тверь и обязательно заказать себе эту экскурсию - Православная Тверь!
  • Т
    Татьяна
    2 июля 2024
    Тверь - в Москву дверь
    Марии большое спасибо. Она отличный рассказчик, влюбленный в свой край. Получили много новой интересной информации о Твери и Тверском крае.
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    Одновременно Мария уверенный и дисциплинированный водитель, при этом свой рассказ не прерывает и в дороге. Еще раз большое спасибо за прекрасный день с Марией.

  • М
    Максим
    23 июня 2024
    Тверь - в Москву дверь
    Мария - прекрасный экскурсовод! Были семьёй 2 дня в Твери, заказали у Марии экскурсию. Очень хороший, грамотный, доброжелательный и эрудированный экскурсовод. Посмотрели все интересные места, памятники, исторические здания, узнали очень много нового в интересном и содержательном рассказе! Очень понравилось! Спасибо, Мария!
    Мария - прекрасный экскурсовод!Мария - прекрасный экскурсовод!Мария - прекрасный экскурсовод!Мария - прекрасный экскурсовод!Мария - прекрасный экскурсовод!Мария - прекрасный экскурсовод!
  • В
    Валентин
    26 мая 2024
    Тверь - в Москву дверь
    Экскурсия понравилась. Мария - грамотный,эрудированный гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
  2. Тверь - в Москву дверь
  3. Аудиопрогулка по Твери - главное за 2 часа
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Памятник Михаилу Тверскому
  4. Набережная
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Трехсвятская улица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в октябре 2024
Сейчас в Твери в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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