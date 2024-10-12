3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
«Храм Рождества Христова в Рыбаках»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Тверь - в Москву дверь: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Верхневолжской столицей: ключевые локации, нестандартные маршруты и необычные музеи. Узнайте о важнейших вехах в истории Твери
«А Городня может похвастаться сохранившимся Путевым дворцом и церковью Рождества Богородицы — это единственная уцелевшая постройка блестящей архитектуры Тверского княжества»
2 ноя в 08:30
3 ноя в 15:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Аудиогид
Аудиопрогулка по Твери - главное за 2 часа
Познакомиться с историей и достопримечательностями любимого города Екатерины II
Начало: На Советской площади
«Церковь Рождества Христова в Рыбаках»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья12 октября 2024Благодарны экскурсоводу Наталье за экскурсию. Хороший маршрут экскурсии, услышали много исторических интересного, увидели красоту храмов и самого города. . И это все благодаря Наталье, отлично знающему свой предмет.
- ИИван29 сентября 2024Спасибо Наталие за интересный рассказ и маршрут! Несмотря на погоду прогулка была великолепной и с приятным бонусом:) Однозначно рекомендуем!
- ССергей23 августа 2024Экскурсовод Наталья и ее экскурсия прекрасны! Очень познавательно и отлично по подготовке и тематике! Совершенно не напрягает и не утомляет Рекомендуем всем посетить этот прекрасный город Тверь и обязательно заказать себе эту экскурсию - Православная Тверь!
- ТТатьяна2 июля 2024Марии большое спасибо. Она отличный рассказчик, влюбленный в свой край. Получили много новой интересной информации о Твери и Тверском крае.
- ММаксим23 июня 2024Мария - прекрасный экскурсовод! Были семьёй 2 дня в Твери, заказали у Марии экскурсию. Очень хороший, грамотный, доброжелательный и эрудированный экскурсовод. Посмотрели все интересные места, памятники, исторические здания, узнали очень много нового в интересном и содержательном рассказе! Очень понравилось! Спасибо, Мария!
- ВВалентин26 мая 2024Экскурсия понравилась. Мария - грамотный,эрудированный гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит экскурсия по Твери в октябре 2024
Сейчас в Твери в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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