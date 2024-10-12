Н Наталья Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам Благодарны экскурсоводу Наталье за экскурсию. Хороший маршрут экскурсии, услышали много исторических интересного, увидели красоту храмов и самого города. . И это все благодаря Наталье, отлично знающему свой предмет.

И Иван Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам Спасибо Наталие за интересный рассказ и маршрут! Несмотря на погоду прогулка была великолепной и с приятным бонусом:) Однозначно рекомендуем!

С Сергей Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам Экскурсовод Наталья и ее экскурсия прекрасны! Очень познавательно и отлично по подготовке и тематике! Совершенно не напрягает и не утомляет Рекомендуем всем посетить этот прекрасный город Тверь и обязательно заказать себе эту экскурсию - Православная Тверь!

Т Татьяна Тверь - в Москву дверь читать дальше Одновременно Мария уверенный и дисциплинированный водитель, при этом свой рассказ не прерывает и в дороге. Еще раз большое спасибо за прекрасный день с Марией. Марии большое спасибо. Она отличный рассказчик, влюбленный в свой край. Получили много новой интересной информации о Твери и Тверском крае.

М Максим Тверь - в Москву дверь Мария - прекрасный экскурсовод! Были семьёй 2 дня в Твери, заказали у Марии экскурсию. Очень хороший, грамотный, доброжелательный и эрудированный экскурсовод. Посмотрели все интересные места, памятники, исторические здания, узнали очень много нового в интересном и содержательном рассказе! Очень понравилось! Спасибо, Мария!