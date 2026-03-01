Мои заказы

Перевал Улан-Бургасы (Пыхта) – экскурсии в Улан-Удэ

Найдено 4 экскурсии в категории «Перевал Улан-Бургасы (Пыхта)» в Улан-Удэ, цены от 18 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Из Улан-Удэ - к термальным источникам Байкала
На машине
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Напитаться энергией великого озера и подарить себе ощущение полного обновления
Начало: На улице Коммунистической
8 мар в 09:00
9 мар в 09:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Байкал своими глазами - из Улан-Удэ
На машине
8 часов
-
5%
1 отзыв
Водная прогулка
Послушать дыхание озера и поговорить о его истории
11 мар в 08:00
12 мар в 08:00
20 900 ₽22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Зимний Байкал: ледяная сказка
На машине
10 часов
Водная прогулка
Отправиться из Улан-Удэ к удивительным местам и бескрайним просторам озера
Начало: У площади Театральная
9 мар в 08:00
11 мар в 08:00
29 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ланч по-байкальски - из Улан-Удэ
На машине
10 часов
Водная прогулка
Невероятная природа Бурятии и свежая уха на берегу озера
9 мар в 08:00
11 мар в 08:30
от 19 999 ₽ за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в марте 2026
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Перевал Улан-Бургасы (Пыхта)" можно забронировать 4 экскурсии от 18 000 до 29 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
