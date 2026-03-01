Сейчас в Улан-Удэ в категории "Перевал Улан-Бургасы (Пыхта)" можно забронировать 4 экскурсии от 18 000 до 29 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5