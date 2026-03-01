Водная прогулка
Из Улан-Удэ - к термальным источникам Байкала
Напитаться энергией великого озера и подарить себе ощущение полного обновления
Начало: На улице Коммунистической
8 мар в 09:00
9 мар в 09:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Водная прогулка
Байкал своими глазами - из Улан-Удэ
Послушать дыхание озера и поговорить о его истории
11 мар в 08:00
12 мар в 08:00
20 900 ₽
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Зимний Байкал: ледяная сказка
Отправиться из Улан-Удэ к удивительным местам и бескрайним просторам озера
Начало: У площади Театральная
9 мар в 08:00
11 мар в 08:00
29 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Ланч по-байкальски - из Улан-Удэ
Невероятная природа Бурятии и свежая уха на берегу озера
9 мар в 08:00
11 мар в 08:30
от 19 999 ₽ за всё до 4 чел.
