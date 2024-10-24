Описание экскурсии
Путешествие в Дигорское ущелье
В верховьях реки Ираф вас ожидает невероятно живописное Дигорское ущелье. Путь к нему проходит через каньон Ахсинта, который является самым узким местом и своеобразными природными воротами в Дигорию. Протяженность каньона составляет около километра, его ширина варьируется от 10 до 30 метров, а глубина достигает 80 метров. На протяжении веков этот проход служил защитой от врагов, стремившихся вторгнуться в верховья Дигории.
Задалеская котловина и ее памятники
Продвигаясь вверх по реке, горы расступаются, и вы попадаете на просторную Задалескую котловину, известную множеством памятников культурного наследия. Среди них:
- Святилище «Задалески Нана», датируемое 14 веком. Легенда гласит, что во время нашествия Тамерлана старая женщина (нана) укрыла оставшихся в живых детей, сохранив таким образом Осетин от исчезновения.
- Замок Фрегат в селении Ханаз, загадочный корабль 14-16 веков.
- Склеп Нарта Слана в селении Мацута.
Национальный парк Алания
Здесь начинается национальный парк Алания — эталон нетронутой природы. Минимальная высота над уровнем моря составляет 1350 м, а максимальная достигает 4646 м. Это место дарит возможность насладиться великолепием окружающего мира.
Удивительные достопримечательности
Далее, вверх по течению Айгамуга, расположился Уаллагком с его удивительными средневековыми башнями. Также стоит посетить многоэтажные постройки 10 века в селении Галиат, известном как «Мачу Пикчу» Северной Осетии. Извилистые каменные улицы селения Камунта ведут вверх по склону, где низкие каменные домики с плетеными изгородями открывают неописуемый вид на ущелье.
Путешествие в бесконечность
Это путешествие создаст ощущение бесконечности мироздания и живой связи с ним, которое будет сопровождать вас на протяжении всех восьми часов нашего увлекательного маршрута.
Ежедневно в 08.00, 09.00, 10.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Ахсинта
- Памятник Уастырджи
- Музей Задалески Нана
- Замок Фрегат
- Склеп Нарта Сослана
- Стрелы Нарта Сослана
- Водопад Къумбулта
- Хъисфӕндыр (арфа)
- Камунта
- Галиат (Мачу-Пикчу)
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Въезд в национальный парк Алания - 170 руб.
- Обед (средний чек - 350 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы остались в полном восторге и очень -очень ему благодарны 🫶🏻
Открывайте Осетию вместе с Сосланом, вы не пожалеете!
рассказчик, но и потрясающий водитель, с которым не страшны никакие горные дороги. Обязательно вернемся еще раз!