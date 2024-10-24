Дигория: путешествие в средневековье

Дигория — неописуемый по красоте край: ущелья, каньоны, реки, изумрудная зелень лугов, сменяющаяся темно-зелеными массивами хвойных лесов, величественные горы, устремляющиеся в бесконечный голубой океан неба. Именно здесь, в верховьях реки Ираф, находится необычайно живописное Дигорское ущелье.
5
4 отзыва
Дигория: путешествие в средневековье
Дигория: путешествие в средневековье
Дигория: путешествие в средневековье
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Путешествие в Дигорское ущелье

В верховьях реки Ираф вас ожидает невероятно живописное Дигорское ущелье. Путь к нему проходит через каньон Ахсинта, который является самым узким местом и своеобразными природными воротами в Дигорию. Протяженность каньона составляет около километра, его ширина варьируется от 10 до 30 метров, а глубина достигает 80 метров. На протяжении веков этот проход служил защитой от врагов, стремившихся вторгнуться в верховья Дигории.

Задалеская котловина и ее памятники

Продвигаясь вверх по реке, горы расступаются, и вы попадаете на просторную Задалескую котловину, известную множеством памятников культурного наследия. Среди них:

  • Святилище «Задалески Нана», датируемое 14 веком. Легенда гласит, что во время нашествия Тамерлана старая женщина (нана) укрыла оставшихся в живых детей, сохранив таким образом Осетин от исчезновения.
  • Замок Фрегат в селении Ханаз, загадочный корабль 14-16 веков.
  • Склеп Нарта Слана в селении Мацута.

Национальный парк Алания

Здесь начинается национальный парк Алания — эталон нетронутой природы. Минимальная высота над уровнем моря составляет 1350 м, а максимальная достигает 4646 м. Это место дарит возможность насладиться великолепием окружающего мира.

Удивительные достопримечательности

Далее, вверх по течению Айгамуга, расположился Уаллагком с его удивительными средневековыми башнями. Также стоит посетить многоэтажные постройки 10 века в селении Галиат, известном как «Мачу Пикчу» Северной Осетии. Извилистые каменные улицы селения Камунта ведут вверх по склону, где низкие каменные домики с плетеными изгородями открывают неописуемый вид на ущелье.

Путешествие в бесконечность

Это путешествие создаст ощущение бесконечности мироздания и живой связи с ним, которое будет сопровождать вас на протяжении всех восьми часов нашего увлекательного маршрута.

Ежедневно в 08.00, 09.00, 10.00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон Ахсинта
  • Памятник Уастырджи
  • Музей Задалески Нана
  • Замок Фрегат
  • Склеп Нарта Сослана
  • Стрелы Нарта Сослана
  • Водопад Къумбулта
  • Хъисфӕндыр (арфа)
  • Камунта
  • Галиат (Мачу-Пикчу)
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Въезд в национальный парк Алания - 170 руб.
  • Обед (средний чек - 350 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания или в любом месте по вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08.00, 09.00, 10.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
В
24 окт 2024
Невероятное путешествие! Сослан прекрасный гид, который показал нам очень красивую интересную Дигорию. Он рассказал очень много интересного об Осетии, людях, местах, в которых мы были.
Мы остались в полном восторге и очень -очень ему благодарны 🫶🏻
Открывайте Осетию вместе с Сосланом, вы не пожалеете!
А
23 окт 2024
Мы в восторге! нашим гидом был Феликс, он не только интересный и эрудированный
рассказчик, но и потрясающий водитель, с которым не страшны никакие горные дороги. Обязательно вернемся еще раз!
А
1 июл 2024
Нам очень понравилась экскурсия в Дигорское ущелье вместе с Сосланом! Провез по самым красивым местам, всю дорогу рассказывал очень интересные истории про культуру и традиции Северной Осетии. Мы остались очень довольны экскурсией и с большим количеством шикарных фотографий!)
Е
19 июн 2024
Экскурсия очень понравилась. Спасибо за этот день. Время посещения локаций не ограничивалось. Гид рассказывал о каждой локации. Очень классно провели время. Спасибо

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