Дигория — неописуемый по красоте край: ущелья, каньоны, реки, изумрудная зелень лугов, сменяющаяся темно-зелеными массивами хвойных лесов, величественные горы, устремляющиеся в бесконечный голубой океан неба. Именно здесь, в верховьях реки Ираф, находится необычайно живописное Дигорское ущелье.

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Описание экскурсии

Путешествие в Дигорское ущелье

В верховьях реки Ираф вас ожидает невероятно живописное Дигорское ущелье. Путь к нему проходит через каньон Ахсинта, который является самым узким местом и своеобразными природными воротами в Дигорию. Протяженность каньона составляет около километра, его ширина варьируется от 10 до 30 метров, а глубина достигает 80 метров. На протяжении веков этот проход служил защитой от врагов, стремившихся вторгнуться в верховья Дигории.

Задалеская котловина и ее памятники

Продвигаясь вверх по реке, горы расступаются, и вы попадаете на просторную Задалескую котловину, известную множеством памятников культурного наследия. Среди них:

Святилище «Задалески Нана», датируемое 14 веком. Легенда гласит, что во время нашествия Тамерлана старая женщина (нана) укрыла оставшихся в живых детей, сохранив таким образом Осетин от исчезновения.

Замок Фрегат в селении Ханаз, загадочный корабль 14-16 веков.

Склеп Нарта Слана в селении Мацута.

Национальный парк Алания

Здесь начинается национальный парк Алания — эталон нетронутой природы. Минимальная высота над уровнем моря составляет 1350 м, а максимальная достигает 4646 м. Это место дарит возможность насладиться великолепием окружающего мира.

Удивительные достопримечательности

Далее, вверх по течению Айгамуга, расположился Уаллагком с его удивительными средневековыми башнями. Также стоит посетить многоэтажные постройки 10 века в селении Галиат, известном как «Мачу Пикчу» Северной Осетии. Извилистые каменные улицы селения Камунта ведут вверх по склону, где низкие каменные домики с плетеными изгородями открывают неописуемый вид на ущелье.

Путешествие в бесконечность

Это путешествие создаст ощущение бесконечности мироздания и живой связи с ним, которое будет сопровождать вас на протяжении всех восьми часов нашего увлекательного маршрута.