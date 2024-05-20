Национальные парки Владикавказа

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальные парки» во Владикавказе, цены от 11 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
«А после отправитесь к Жемчужине, расположенной в заповедной зоне национального парка»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории, Владикавказ
Откройте для себя уникальные высокогорные селения и памятники Средневековья в сердце Дигории с нашими гостеприимными гидами
«Посещение национального парка (150 руб»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990 за всё до 6 чел.
Национальный парк «Алания»: джип-тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
«А после отправитесь к жемчужине, расположенной в заповедной зоне национального парка»
Расписание: Ежедневно с 10:00 (время московское)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    20 мая 2024
    Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
    У нас был гид Георгий) Приезжали второй раз. Мы брали около 5 экскурсий из Владикавказа, но после экскурсии с Георгием пожалели,
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    что не все экскурсии взяли у него. Прекрасной души человек, потрясающий гид с замечательным чувством юмора. Без малейшего дискомфорта, легко, интересно, душевно. Нужно ли говорить о красоте природы Северной Осетии, которую не передает ни одна камера. Это просто необходимо увидеть своими глазами. Она удивительно красива😍 Нужно ли говорить об Осетинах на сколько это добрые, отзывчивые, великолепные люди. Лучшие❤️Спасибо за экскурсию🙏🏻Все было супер! Вернёмся еще ни раз❤️

    У нас был гид Георгий)У нас был гид Георгий)У нас был гид Георгий)У нас был гид Георгий)
  • А
    Анна
    4 мая 2024
    Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
    Провели прекрасный день с Георгием! Несмотря на дождливую погоду тур был составлен интересно, много удалось посмотреть! Душа осталась в горах)) и хочется обязательно вернуться! Рекомендую!
  • Р
    Роман
    4 мая 2024
    Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
    Зелимхан, прекрасный гид, любящий свой родной край, природу и культуру. Помимо основной информации по экскурсии, рассказывает много интересной дополнительной фактуры.
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    Уверенный водитель, что очень важно для индивидуальных туров на машине. Не спешит, не торопит, всегда с улыбкой и уважением. А какие у него тосты за обедом… Нам понравилась и сама экскурсия и Зелимхан как водитель, гид и хороший человек. P.S. Кстати, Зелимхан делает отличные фото. Можете смело доверить ему сделать ваши фото.

  • Е
    Екатерина
    28 апреля 2024
    Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
    Георгий произвел приятное впечатление не только во время экскурсии, но и до поездки, когда обговаривали детали. Очень вежливый, внимательный, пунктуальный
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    и обязательный. Мы остались довольны поездкой. Виды красивые, гид хороший. В машине было чисто и удобно. С пятилетним ребенком на этой экскурсии было комфортно.

  • Н
    Надежда
    25 марта 2024
    Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
    Ездили с Залимханом на экскурсию в Дигорию 24 марта. Прекрасно организовано путешествие - хороший собеседник, комфортный и надежный автомобиль, аккуратное
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    вождение, отлично проработанный маршрут. Зелимхан любит свой край и очень интересно рассказывает о местных обычаях, исторических событиях. Организовал нам очень вкусный и колоритный обед, с аракой из Рогов и мастер-классом по выпечке осетинских пирогов в горах, пироги увезли с собой ☺️разнообразные остановки по нашим просьбам, и сама экскурсия очень впечатляющая - горы, ущелья, дикие кони и яки, колорит местных селений - это стоит посмотреть и проникнуться атмосферой этого края. Мы в восторге и настоятельно рекомендуем данную команду, они профессионалы своего дела!

    Ездили с Залимханом на экскурсию в Дигорию 24 марта. Прекрасно организовано путешествие - хороший собеседник, комфортныйЕздили с Залимханом на экскурсию в Дигорию 24 марта. Прекрасно организовано путешествие - хороший собеседник, комфортныйЕздили с Залимханом на экскурсию в Дигорию 24 марта. Прекрасно организовано путешествие - хороший собеседник, комфортныйЕздили с Залимханом на экскурсию в Дигорию 24 марта. Прекрасно организовано путешествие - хороший собеседник, комфортныйЕздили с Залимханом на экскурсию в Дигорию 24 марта. Прекрасно организовано путешествие - хороший собеседник, комфортныйЕздили с Залимханом на экскурсию в Дигорию 24 марта. Прекрасно организовано путешествие - хороший собеседник, комфортныйЕздили с Залимханом на экскурсию в Дигорию 24 марта. Прекрасно организовано путешествие - хороший собеседник, комфортныйЕздили с Залимханом на экскурсию в Дигорию 24 марта. Прекрасно организовано путешествие - хороший собеседник, комфортныйЕздили с Залимханом на экскурсию в Дигорию 24 марта. Прекрасно организовано путешествие - хороший собеседник, комфортный
  • Ю
    Юрий
    23 сентября 2023
    Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
    Гидом у нас был Алан. Очень душевно прошла экскурсия. Максимум информации о родном крае: всё показал, рассказал множество местных легенд,
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    с неизменным колоритом, на все наши вопросы ответил. Отдельное спасибо за выбор кафе для обеда. Повезло нам с погодой - все вершины на маршруте были открыты. Впечатления незабываемые. Огромное спасибо!!!

    Гидом у нас был Алан. Очень душевно прошла экскурсия. Максимум информации о родном крае: всё показалГидом у нас был Алан. Очень душевно прошла экскурсия. Максимум информации о родном крае: всё показалГидом у нас был Алан. Очень душевно прошла экскурсия. Максимум информации о родном крае: всё показалГидом у нас был Алан. Очень душевно прошла экскурсия. Максимум информации о родном крае: всё показалГидом у нас был Алан. Очень душевно прошла экскурсия. Максимум информации о родном крае: всё показалГидом у нас был Алан. Очень душевно прошла экскурсия. Максимум информации о родном крае: всё показалГидом у нас был Алан. Очень душевно прошла экскурсия. Максимум информации о родном крае: всё показал
  • Я
    Яна
    3 августа 2023
    Национальный парк «Алания»: джип-тур
    Были на экскурсии с семьей. В Осетии не первый раз, но остались в восторге от поездки. Потрясающие виды. Огромная благодарность
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    гиду Георгию за экскурсию. Рассказал много интересных фактов о культуре, о традициях. Очень доброжелательный, с чувством юмора. Получили море эмоций и прекрасных впечатлений.

  • В
    Владислав
    27 июня 2023
    Национальный парк «Алания»: джип-тур
    Зелимхан, огромное спасибо за поездку, получили бурю эмоций всей семьёй, ваши знания дополнили историю о Моей Осетии, для меня осталось первобытным чувством рукопожатия с облаками, я не думал что так можно высоко подняться к небу
  • М
    Максим
    12 мая 2023
    Национальный парк «Алания»: джип-тур
    У нас был гид Таймураз, нам очень понравилось. Кроме того, что увидели красивые места, старые города, узнали осетинские обычаи. По
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    нашей просьбе Таймураз немного изменил маршрут и мы увидели еще больше красивых мест. Еще хотелось бы отметить аккуратное вождение, что немаловажно на горных дорогах. Ездили на комфортном джипе.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Национальные парки»

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Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Национальные парки" можно забронировать 3 экскурсии от 11 900 до 12 990. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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