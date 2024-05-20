1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
«А после отправитесь к Жемчужине, расположенной в заповедной зоне национального парка»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории, Владикавказ
Откройте для себя уникальные высокогорные селения и памятники Средневековья в сердце Дигории с нашими гостеприимными гидами
«Посещение национального парка (150 руб»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
«А после отправитесь к жемчужине, расположенной в заповедной зоне национального парка»
Расписание: Ежедневно с 10:00 (время московское)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна20 мая 2024У нас был гид Георгий) Приезжали второй раз. Мы брали около 5 экскурсий из Владикавказа, но после экскурсии с Георгием пожалели,
- ААнна4 мая 2024Провели прекрасный день с Георгием! Несмотря на дождливую погоду тур был составлен интересно, много удалось посмотреть! Душа осталась в горах)) и хочется обязательно вернуться! Рекомендую!
- РРоман4 мая 2024Зелимхан, прекрасный гид, любящий свой родной край, природу и культуру. Помимо основной информации по экскурсии, рассказывает много интересной дополнительной фактуры.
- ЕЕкатерина28 апреля 2024Георгий произвел приятное впечатление не только во время экскурсии, но и до поездки, когда обговаривали детали. Очень вежливый, внимательный, пунктуальный
- ННадежда25 марта 2024Ездили с Залимханом на экскурсию в Дигорию 24 марта. Прекрасно организовано путешествие - хороший собеседник, комфортный и надежный автомобиль, аккуратное
- ЮЮрий23 сентября 2023Гидом у нас был Алан. Очень душевно прошла экскурсия. Максимум информации о родном крае: всё показал, рассказал множество местных легенд,
- ЯЯна3 августа 2023Были на экскурсии с семьей. В Осетии не первый раз, но остались в восторге от поездки. Потрясающие виды. Огромная благодарность
- ВВладислав27 июня 2023Зелимхан, огромное спасибо за поездку, получили бурю эмоций всей семьёй, ваши знания дополнили историю о Моей Осетии, для меня осталось первобытным чувством рукопожатия с облаками, я не думал что так можно высоко подняться к небу
- ММаксим12 мая 2023У нас был гид Таймураз, нам очень понравилось. Кроме того, что увидели красивые места, старые города, узнали осетинские обычаи. По
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Национальные парки»
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