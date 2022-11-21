Жемчужины Северной Осетии: Дигорское ущелье и Верхний Згид

Не упустите возможность побывать в двух самых высокогорных селах Северной Осетии за один день

Не упустите возможность побывать в двух самых высокогорных селах Северной Осетии за один день!
Жемчужины Северной Осетии: Дигорское ущелье и Верхний Згид
Жемчужины Северной Осетии: Дигорское ущелье и Верхний Згид
Жемчужины Северной Осетии: Дигорское ущелье и Верхний Згид
Жемчужины Северной Осетии: Дигорское ущелье и Верхний Згид
Жемчужины Северной Осетии: Дигорское ущелье и Верхний Згид
Жемчужины Северной Осетии: Дигорское ущелье и Верхний Згид
Жемчужины Северной Осетии: Дигорское ущелье и Верхний Згид
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Что вас ожидает 🤩

  • Дигорское ущелье
  • Верхний Згид
  • Наскальный памятник Уастырджи
  • Серные источники (Тамиск)
  • П. Садон
  • Арт-объект Танцующий джигит с кинжалами
  • Каньон Ахсинта (Чертов мост)
  • Бронзовый Памятник Уастырджи
  • Мацута, склеп нарта Сослана
  • Водопад Къумалдон
  • Качели над пропастью
  • Древние склепы Фаснала
  • Заброшенная Бельгийская фабрика
  • Хъисын фандыр
  • Смотровая площадка в селении Камунта 2000 м над уровнем моря
  • Архитектурный комплекс Галиат
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Начнём наше путешествие с Верхнего Згида, который находится на высоте больше 2000 метров. В советское время Верхний Згид был шахтёрским посёлком, добывающим свинцово-цинковые руды. Здесь вы увидите знаменитый арт-объект «Танец с кинжалами».
Далее отправимся через захватывающе красивый Згидский перевал в селение Камунта, где прогуляемся по старинным улочкам и рассмотрим древнюю архитектуру, там же поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается невероятно красивый горный пейзаж.
После отправимся в Древнее село Галиат – удивительный средневековый архитектурный комплекс, где дома строились ярусами. Здесь находятся самые высокие в Осетии родовые башни. Галиат слыл богатым городом. Археологи утверждают, уже в X веке он имел водопровод и канализационную систему. Здесь были сосредоточены крупные ремесленные мастерские. Местная знать торговала скотом. Через Уаллагкомкое ущелье, где расположен Галиат, пролегал знаменитый Шелковый путь.
Также пунктами нашего маршрута станут арт-объект «Хъисын Фандыр», «Стрелы нарта Сослана», водопад «Къуымалдон», Качели над пропастью и древние склепы «Фаснала».
Закончим наш мини-тур местом под названием Каньон Ахсинта. Это самое узкое место Дигорского ущелья, своеобразные природные ворота в Дигорию. Протяженность каньона около километра. Многие века тут закрывался проход для врагов, пытавшихся проникнуть в верховья Дигории. Река Ираф (Урух) прорыла узкий каньон глубиной свыше 100 метров.
По дороге нам встретится ещё пара красивых локаций, которые мы оставим в тайне.

Ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Владикавказ, место пребывания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Обязательно взять с собой хорошее настроение
  • Удобную теплую одежду и спортивную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🍀Природа и пейзажиГоры🏡Выездные☀️На весь день📜История и культураСеверная ОсетияДигория

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