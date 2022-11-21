Об экскурсии

Начнём наше путешествие с Верхнего Згида, который находится на высоте больше 2000 метров. В советское время Верхний Згид был шахтёрским посёлком, добывающим свинцово-цинковые руды. Здесь вы увидите знаменитый арт-объект «Танец с кинжалами».

Далее отправимся через захватывающе красивый Згидский перевал в селение Камунта, где прогуляемся по старинным улочкам и рассмотрим древнюю архитектуру, там же поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается невероятно красивый горный пейзаж.

После отправимся в Древнее село Галиат – удивительный средневековый архитектурный комплекс, где дома строились ярусами. Здесь находятся самые высокие в Осетии родовые башни. Галиат слыл богатым городом. Археологи утверждают, уже в X веке он имел водопровод и канализационную систему. Здесь были сосредоточены крупные ремесленные мастерские. Местная знать торговала скотом. Через Уаллагкомкое ущелье, где расположен Галиат, пролегал знаменитый Шелковый путь.

Также пунктами нашего маршрута станут арт-объект «Хъисын Фандыр», «Стрелы нарта Сослана», водопад «Къуымалдон», Качели над пропастью и древние склепы «Фаснала».

Закончим наш мини-тур местом под названием Каньон Ахсинта. Это самое узкое место Дигорского ущелья, своеобразные природные ворота в Дигорию. Протяженность каньона около километра. Многие века тут закрывался проход для врагов, пытавшихся проникнуть в верховья Дигории. Река Ираф (Урух) прорыла узкий каньон глубиной свыше 100 метров.

По дороге нам встретится ещё пара красивых локаций, которые мы оставим в тайне.