Горная Дигория — самая удалённая и изолированная часть региона.
Здесь вы прикоснётесь к аутентичной Осетии, откроете заповедные пейзажи, познакомитесь с исконными традициями и древней архитектурой. Посетите дом-музей, посвящённый женщине, которая спасла аланский род. Узнаете, почему Галиат называют осетинским Мачу-Пикчу.
Здесь вы прикоснётесь к аутентичной Осетии, откроете заповедные пейзажи, познакомитесь с исконными традициями и древней архитектурой. Посетите дом-музей, посвящённый женщине, которая спасла аланский род. Узнаете, почему Галиат называют осетинским Мачу-Пикчу.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Чёртов мост над пропастью с завораживающим видом
- Качели в горах
- Музей Задалески Нана, созданный в память об удивительной женщине, которая спасла аланских детей от монгольских завоевателей и тем самым не дала исчезнуть аланскому роду.
- Арт-объект Фæндыр — национальный музыкальный инструмент
- Смотровая площадка в Камунте, маленьком селении больших рекордов!
- Древнее поселение Галиат. Считается, что в позднее Средневековье оно было довольно крупным для горной местности, через него пролегала одна из ветвей Шёлкового пути
- Качели на перевале
- Наскальная скульптура Уастырджи. Этот герой осетинского пантеона — наиболее почитаемый местным населением небожитель, посему именно он первым встречает гостей республики, проезжающих по Транскавказской магистрали.
Кому подойдёт экскурсия
Группам друзей, семьям, также путешествие будет отличным вариантом для проведения тимбилдинга.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер, питьевая вода и сопровождение гида. Домашнее вино (1,5 л) и горный чай (2 л) от нас в виде комплимента.
- Экскурсия проводится на комфортабельных джипах
- По предварительной договорённости в программу можно добавить услуги профессионального фотографа, который будет сопровождать нас на всём маршруте
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 76 туристов
Привет! Меня зовут Анна, и я представляю команду гидов во Владикавказе. Мы все родились и выросли в Северной Осетии, работаем в сфере туризма более 4 лет. С большим удовольствием познакомимЗадать вопрос
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