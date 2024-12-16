Легенды Осетии - едем в Кармадонское ущелье и Даргавс

Экспресс-тур по знаковым достопримечательностям в окружении гор
Увидеть всю Северную Осетию за несколько часов нереально. Но вы можете познакомиться с республикой, прочувствовать её атмосферу и твёрдо решить вернуться.

Мы отправимся в мини-путешествие: посетим древний некрополь, проедем по Кармадонскому ущелью и окинем взглядом просторы со смотровой площадки на леднике Колка.
5
1 отзыв
Легенды Осетии - едем в Кармадонское ущелье и Даргавс
Легенды Осетии - едем в Кармадонское ущелье и Даргавс
Легенды Осетии - едем в Кармадонское ущелье и Даргавс
Ближайшие даты:
25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар3
мар
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Кармадонское ущелье в обрамлении величественных скал простирается на несколько километров. По пути мы преодолеем высокогорный перевал, обсудим историю и культуру Осетии и остановимся у арт-объекта «Колесо Балсага».

Даргавский некрополь окутан легендами. Это место притягивает путешественников. Гид расскажет вам, как в горах возникли необычные «домики» и что о них говорят местные жители.

Обед (по желанию). На обратном пути вы сможете попробовать блюда национальной кухни. А во Владикавказ мы вернёмся по живописной горной дороге.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на подготовленном внедорожнике Nissan Pathfinder, Niva Chevrolet, Jeep Liberty
  • Дополнительные расходы: вход в Даргавский некрополь —150 ₽ за человека; обед (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елизавета
16 дек 2024
Спасибо большое за поездку) все прошло на высшем уровне
Спасибо большое за поездку) все прошло на высшем уровнеСпасибо большое за поездку) все прошло на высшем уровнеСпасибо большое за поездку) все прошло на высшем уровнеСпасибо большое за поездку) все прошло на высшем уровне

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