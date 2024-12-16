Увидеть всю Северную Осетию за несколько часов нереально. Но вы можете познакомиться с республикой, прочувствовать её атмосферу и твёрдо решить вернуться. Мы отправимся в мини-путешествие: посетим древний некрополь, проедем по Кармадонскому ущелью и окинем взглядом просторы со смотровой площадки на леднике Колка.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Кармадонское ущелье в обрамлении величественных скал простирается на несколько километров. По пути мы преодолеем высокогорный перевал, обсудим историю и культуру Осетии и остановимся у арт-объекта «Колесо Балсага».

Даргавский некрополь окутан легендами. Это место притягивает путешественников. Гид расскажет вам, как в горах возникли необычные «домики» и что о них говорят местные жители.

Обед (по желанию). На обратном пути вы сможете попробовать блюда национальной кухни. А во Владикавказ мы вернёмся по живописной горной дороге.

Организационные детали