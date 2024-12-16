Увидеть всю Северную Осетию за несколько часов нереально. Но вы можете познакомиться с республикой, прочувствовать её атмосферу и твёрдо решить вернуться.
Мы отправимся в мини-путешествие: посетим древний некрополь, проедем по Кармадонскому ущелью и окинем взглядом просторы со смотровой площадки на леднике Колка.
Мы отправимся в мини-путешествие: посетим древний некрополь, проедем по Кармадонскому ущелью и окинем взглядом просторы со смотровой площадки на леднике Колка.
Описание экскурсии
Кармадонское ущелье в обрамлении величественных скал простирается на несколько километров. По пути мы преодолеем высокогорный перевал, обсудим историю и культуру Осетии и остановимся у арт-объекта «Колесо Балсага».
Даргавский некрополь окутан легендами. Это место притягивает путешественников. Гид расскажет вам, как в горах возникли необычные «домики» и что о них говорят местные жители.
Обед (по желанию). На обратном пути вы сможете попробовать блюда национальной кухни. А во Владикавказ мы вернёмся по живописной горной дороге.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на подготовленном внедорожнике Nissan Pathfinder, Niva Chevrolet, Jeep Liberty
- Дополнительные расходы: вход в Даргавский некрополь —150 ₽ за человека; обед (по желанию)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 172 туристов
Привет! Меня зовут Анна, и я представляю команду гидов во Владикавказе. Мы все родились и выросли в Северной Осетии, работаем в сфере туризма более 4 лет. С большим удовольствием познакомимЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елизавета
16 дек 2024
Спасибо большое за поездку) все прошло на высшем уровне
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