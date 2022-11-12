2 день

Горная Дигория

В 08.00, после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в Дигорское ущелье.

Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом, на комфортабельном трансфере, на экскурсии много остановок и пеших маршрутов.

Путешествие начнется от главных ворот Горной Дигории, и первой остановкой станет каньон Ахсинта.

Вы узнаете почему мост над каньоном носит название "Чертов".

По дороге с. Донифарс, с. Задалеск (история Задалесски Нана).

Склеп нарта Сослана.

Главный интерес в Мацуте представляет склеповое захоронение, которое согласно местной легенде принадлежит легендарному Нарту Сослану, одному из главных героев Нартовского эпоса Осетин.

Чуть выше склепа можно увидеть большие ровные углубления в земле, уходящие цепочкой до самого леса.

Считается, что это следы Сослана, оставленные им во время богатырских игрищ.

Увидите одни из самых красивых построек Дигорского ущелья – Башню Абисаловых.

Камень чёрта Сагкаевых. Ручной черт Саккаевых в Осетинской мифологии.

Рассказы о чертях — это живая частица народного творчества, которая передавалась из поколения в поколение.

В ней ярко видна борьба между добром и злом, где всегда побеждает добро.

Комплекс рельефных надгробий с. Дунта – здесь мы увидим красочные цырты.

Комплекс из 7 надгробий расположенный на берегу реки Сонгутидон.

Все надгробия сохранили первоначальный красочный слой.

В 13:30 обед, который состоится обед у местного жителя в с. Галиат, который организовал в прекрасном месте полевую национальную кухню.

Вы отведаете национальные блюда, приготовленные высоко в горах, по рецептам, которые передаются из поколения в поколения.

Далее мы отправимся на смотровую площадку в с. Галиат и увидим Куыдзаппаран – «собачья скала» – одиноко стоящий на самом краю обрывистого хребта скальный останец.

Говорят, что в далёкие времена отсюда сбрасывали преступника (паршивая собака, отродье), которого осудили на смерть.

Это считалось более гуманным актом, чем казнь.

Вас ждут секреты Дигорских сел с. Фаснал, с. Камунта.

Посетите удивительный средневековой архитектурный комплекс в с. Галиат, узнаете чем было знаменито ныне пустующее село.

К 18:00 Вы прибудете в отель, где у Вас будет время переодеться и к 19:00 Вы пребудете в один из ресторанов г. Владикавказ, где состоится гастрономический ужин в национальном стиле.

Ведущий и алкогольные напитки включены (оплачивается дополнительно 3500 р. /чел.).

В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в Этно доме в с. Галиат (место может быть заменено на равнозначное в зависимости от непредвиденных обстоятельств).