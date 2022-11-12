Загадочная Осетия

Приглашаем Вас в тур «Загадочная Осетия»

4.7
3 отзыва
Приглашаем Вас в тур «Загадочная Осетия», в котором за 4 дня мы посетим множество интересных мест республики Северная Осетия: Дигорское, Мамисонское и Цейское ущелья, уникальный монумент «Ныхас Уастырджи», каньон Ахсинта и другие.

В первый день тура мы совершим пешую экскурсионную прогулку по Владикавказу с посещением мест исторической части города. В третий день отправимся с. Бирагзанг, где после интересного дня вся группа сможет насладиться купанием в теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
Загадочная Осетия
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Что вас ожидает 🤩

Галиат
Галиат
Древнее село Галиат — одно из самых загадочных поселений Кавказа, эти многоэтажные укрепления в горах поражают воображение
Каньон Ахсинта
Каньон Ахсинта
Его стены образованы известняком и с них падают вниз многочисленные ручьи, зимой превращаясь в небольшие ледяные водопады
Святилище Реком
Святилище Реком
«Место силы», наполненное положительной энергетикой, откуда искренние молитвы быстрее всего достигают «ушей» Вселенной
Мамисонское ущелье
Мамисонское ущелье
Здесь еще сохранились боевые, жилые башни и целые укрепленные комплексы средневековых поселений горцев

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель до 14:00.

После заселения, совместно с нашим гидом, Вы отправитесь в центр города в ресторан «Премьера», где в 14.40 состоится обед в национальном стиле (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Сразу после обеда запланирована пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.

Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

В программе:

  • Осетинская церковь,
  • Аллея славы,
  • площадь В. И. Ленина,
  • парк им К. Л. Хетагурова,
  • армянская апостольская церковь,
  • суннитская мечеть,
  • лютеранская кирха (филармония),
  • Осетинский национальный музей,
  • Центр развития народных Художественных промыслов.

В стоимость экскурсии включено: Гид – экскурсовод, обед в ресторане, посещение Национального Музея и Центра Художественных промыслов.

19:00 Возвращение в отель.

Ужин.

P.S. Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля: Ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня); Ресторан – кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня); Ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья); Ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек 800 руб.

Встреча группы. Экскурсия по ВладикавказуВстреча группы. Экскурсия по ВладикавказуВстреча группы. Экскурсия по ВладикавказуВстреча группы. Экскурсия по ВладикавказуВстреча группы. Экскурсия по ВладикавказуВстреча группы. Экскурсия по ВладикавказуВстреча группы. Экскурсия по ВладикавказуВстреча группы. Экскурсия по Владикавказу
2 день

Горная Дигория

В 08.00, после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в Дигорское ущелье.

Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом, на комфортабельном трансфере, на экскурсии много остановок и пеших маршрутов.

Путешествие начнется от главных ворот Горной Дигории, и первой остановкой станет каньон Ахсинта.

Вы узнаете почему мост над каньоном носит название "Чертов".

По дороге с. Донифарс, с. Задалеск (история Задалесски Нана).

Склеп нарта Сослана.

Главный интерес в Мацуте представляет склеповое захоронение, которое согласно местной легенде принадлежит легендарному Нарту Сослану, одному из главных героев Нартовского эпоса Осетин.

Чуть выше склепа можно увидеть большие ровные углубления в земле, уходящие цепочкой до самого леса.

Считается, что это следы Сослана, оставленные им во время богатырских игрищ.

Увидите одни из самых красивых построек Дигорского ущелья – Башню Абисаловых.

Камень чёрта Сагкаевых. Ручной черт Саккаевых в Осетинской мифологии.

Рассказы о чертях — это живая частица народного творчества, которая передавалась из поколения в поколение.

В ней ярко видна борьба между добром и злом, где всегда побеждает добро.

Комплекс рельефных надгробий с. Дунта – здесь мы увидим красочные цырты.

Комплекс из 7 надгробий расположенный на берегу реки Сонгутидон.

Все надгробия сохранили первоначальный красочный слой.

В 13:30 обед, который состоится обед у местного жителя в с. Галиат, который организовал в прекрасном месте полевую национальную кухню.

Вы отведаете национальные блюда, приготовленные высоко в горах, по рецептам, которые передаются из поколения в поколения.

Далее мы отправимся на смотровую площадку в с. Галиат и увидим Куыдзаппаран «собачья скала» – одиноко стоящий на самом краю обрывистого хребта скальный останец.

Говорят, что в далёкие времена отсюда сбрасывали преступника (паршивая собака, отродье), которого осудили на смерть.

Это считалось более гуманным актом, чем казнь.

Вас ждут секреты Дигорских сел с. Фаснал, с. Камунта.

Посетите удивительный средневековой архитектурный комплекс в с. Галиат, узнаете чем было знаменито ныне пустующее село.

К 18:00 Вы прибудете в отель, где у Вас будет время переодеться и к 19:00 Вы пребудете в один из ресторанов г. Владикавказ, где состоится гастрономический ужин в национальном стиле.

Ведущий и алкогольные напитки включены (оплачивается дополнительно 3500 р. /чел.).

В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в Этно доме в с. Галиат (место может быть заменено на равнозначное в зависимости от непредвиденных обстоятельств).

Горная ДигорияГорная ДигорияГорная ДигорияГорная ДигорияГорная ДигорияГорная ДигорияГорная Дигория
3 день

Мамисонское и Цейское ущелья

В 09:00, после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в самое загадочное ущелье Северной Осетии-Алании – Мамисонское.

Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом, на комфортабельном трансфере.

Вы будете путешествовать по живописной горной Транскавказской магистрали (историческое название Военно-Осетинская дорога), которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочному Алагирскому ущелью.

Вас ждет посещение Собора Вознесения Господня в г. Алагир.

Любуясь завораживающими красотами, вы увидите уникальный монумент «Ныхас Уастырджи»,который в народе называют "Святой Георгий Победоносец возвышается над скалами".

28-ми тонный мощный монумент скачущего на серебряном коне Святого Уастырджи, так искусно прикреплен к скале, что как будто парит над дорогой!

В осетинской традиции Уастырджи, небожитель, является одним из главных героев Осетинского Нартского эпоса, покровителем путников и воинов.

Монумент Уастырджи считается одним из самых больших конных памятников в мире.

Далее въезд в Мамисонское ущелье, Вы побываете в средневековом замковом поселении Лисри, где увидите архитектурные памятники древнего зодчества, боевые и жилые башенные комплексы.

Вы попробуете разнообразные минеральные источники, которыми славится ущелье, посмотрите и узнаете много интересного о селениях Мамисонского ущелья: Тиб, Сатат, Тли, Калак, Згил.

Гид расскажет много интересных легенд и преданий, которыми окутаны эти места.

Обед в 14.00 в кафе «Барс» (национальная кухня).

Далее переезд в Цейское ущелье и подьем на канатной дороге на высоту более 2 500 м. н.у. м.

Вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.

Далее держим курс в с. Бирагзанг, где после интересного дня вся группа сможет насладиться купанием в теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м. (Важно, купальные принадлежности необходимо взять с собой).

В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в кафе «Барс», подъем на канатной дороге (оплачивается дополнительно 400 р. /чел. По желанию), купание в теплых источниках с Бирагзанг (оплачивается дополнительно 400 р. /чел/час).

Вечером вы вернетесь в отель.

Ужин (опция).

Мамисонское и Цейское ущельяМамисонское и Цейское ущельяМамисонское и Цейское ущельяМамисонское и Цейское ущельяМамисонское и Цейское ущельяМамисонское и Цейское ущельяМамисонское и Цейское ущельяМамисонское и Цейское ущелья
4 день

Отъезд

В 12.00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги и т. д.

Трансфер в Аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях «Интурист – Владикавказ» 3* и/или других отеля РСО-Алания, одно/двух местное размещение с завтраками (при заявке на бронирование в случае отсутствия мест в отеле, компания может предложить другие отели г. Владикавказ с равнозначными условиями проживания).

Стоимость зависит от проживания:

Размещение КатегорияTwin*Double*SinglTripleDBL+CHBreakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 3*Стандарт24 08324 08331 58367 74967 749Шведский стол
Отель Кадгарон 3*Стандарт20 18320 18323 48359 34959 349Шведский стол
Отель Планета Люкс 3*Стандарт22 13322 13323 18364 14964 149Шведский стол
DoubleTree by Hilton 4*Стандарт29 33329 33339 08376 74976 749Шведский стол
Камелия Отель 3*Стандарт18 98318 98321 83356 49956 499Шведский стол

*Цена указана за человека при двухместном размещении.

Варианты проживания

Гостиница «Владикавказ» 3*

3 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.30 до 10.30. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

Гостиница «Владикавказ» 3*Гостиница «Владикавказ» 3*

Отель «Кадгарон» 3*

3 ночи

Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

Отель «Кадгарон» 3*Отель «Кадгарон» 3*Отель «Кадгарон» 3*Отель «Кадгарон» 3*Отель «Кадгарон» 3*Отель «Кадгарон» 3*Отель «Кадгарон» 3*Отель «Кадгарон» 3*Отель «Кадгарон» 3*Отель «Кадгарон» 3*Отель «Кадгарон» 3*Отель «Кадгарон» 3*Отель «Кадгарон» 3*

Отель «Планета Люкс» 3*

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*

DoubleTree by Hilton 4*

3 ночи

Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

DoubleTree by Hilton 4*DoubleTree by Hilton 4*DoubleTree by Hilton 4*

Отель «Камелия» 3*

3 ночи

Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Отель «Камелия» 3*Отель «Камелия» 3*Отель «Камелия» 3*Отель «Камелия» 3*Отель «Камелия» 3*Отель «Камелия» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостиницах г. Владикавказ по программе тура
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле + обеды по программе тура
  • Оплата за подъёмник на канатно кресельной дороге в с. Цей
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты не включенные в программу тура
  • Оплата за посещение Термальных источников в с. Бирагзанг (1 час) – 400 р. /чел.
  • Оплата за подъёмник на канатно кресельной дороге в с. Цей – 400 р. /чел.
  • Ужины
  • Гастрономический этно вечер в ресторане (алкоголь включен) – стоимость 3 500 р. /чел
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
12 ноя 2022
Организаторы были просто на высоте! Очень внимательные и на всех этапах. Потрясающие гиды, трансфер, питание! Форель на углях - вообще пушка-бомба!!! Так же понравилось гибкость в корректировке маршрута, по нашему пожеланию и интересам! Очень круто! Спасибо большое за прекрасный отдых!
С
25 окт 2022
Организован тур был неплохо. Не хватило немного информации и каких-то интересных исторических фактов в поездке по Чечне. Тяжеловато было 2 дня на обед есть совершенно одинаковые блюда.
А
7 окт 2022
Организатор тура очень внимателен ко всем вопросам.

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