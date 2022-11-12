Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отель до 14:00.
После заселения, совместно с нашим гидом, Вы отправитесь в центр города в ресторан «Премьера», где в 14.40 состоится обед в национальном стиле (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Сразу после обеда запланирована пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.
Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.
В программе:
В стоимость экскурсии включено: Гид – экскурсовод, обед в ресторане, посещение Национального Музея и Центра Художественных промыслов.
19:00 Возвращение в отель.
Ужин.
P.S. Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля: Ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня); Ресторан – кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня); Ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья); Ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек 800 руб.
В 08.00, после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в Дигорское ущелье.
Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом, на комфортабельном трансфере, на экскурсии много остановок и пеших маршрутов.
Путешествие начнется от главных ворот Горной Дигории, и первой остановкой станет каньон Ахсинта.
Вы узнаете почему мост над каньоном носит название "Чертов".
По дороге с. Донифарс, с. Задалеск (история Задалесски Нана).
Склеп нарта Сослана.
Главный интерес в Мацуте представляет склеповое захоронение, которое согласно местной легенде принадлежит легендарному Нарту Сослану, одному из главных героев Нартовского эпоса Осетин.
Чуть выше склепа можно увидеть большие ровные углубления в земле, уходящие цепочкой до самого леса.
Считается, что это следы Сослана, оставленные им во время богатырских игрищ.
Увидите одни из самых красивых построек Дигорского ущелья – Башню Абисаловых.
Камень чёрта Сагкаевых. Ручной черт Саккаевых в Осетинской мифологии.
Рассказы о чертях — это живая частица народного творчества, которая передавалась из поколения в поколение.
В ней ярко видна борьба между добром и злом, где всегда побеждает добро.
Комплекс рельефных надгробий с. Дунта – здесь мы увидим красочные цырты.
Комплекс из 7 надгробий расположенный на берегу реки Сонгутидон.
Все надгробия сохранили первоначальный красочный слой.
В 13:30 обед, который состоится обед у местного жителя в с. Галиат, который организовал в прекрасном месте полевую национальную кухню.
Вы отведаете национальные блюда, приготовленные высоко в горах, по рецептам, которые передаются из поколения в поколения.
Далее мы отправимся на смотровую площадку в с. Галиат и увидим Куыдзаппаран – «собачья скала» – одиноко стоящий на самом краю обрывистого хребта скальный останец.
Говорят, что в далёкие времена отсюда сбрасывали преступника (паршивая собака, отродье), которого осудили на смерть.
Это считалось более гуманным актом, чем казнь.
Вас ждут секреты Дигорских сел с. Фаснал, с. Камунта.
Посетите удивительный средневековой архитектурный комплекс в с. Галиат, узнаете чем было знаменито ныне пустующее село.
К 18:00 Вы прибудете в отель, где у Вас будет время переодеться и к 19:00 Вы пребудете в один из ресторанов г. Владикавказ, где состоится гастрономический ужин в национальном стиле.
Ведущий и алкогольные напитки включены (оплачивается дополнительно 3500 р. /чел.).
В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в Этно доме в с. Галиат (место может быть заменено на равнозначное в зависимости от непредвиденных обстоятельств).
В 09:00, после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в самое загадочное ущелье Северной Осетии-Алании – Мамисонское.
Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом, на комфортабельном трансфере.
Вы будете путешествовать по живописной горной Транскавказской магистрали (историческое название Военно-Осетинская дорога), которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочному Алагирскому ущелью.
Вас ждет посещение Собора Вознесения Господня в г. Алагир.
Любуясь завораживающими красотами, вы увидите уникальный монумент «Ныхас Уастырджи»,который в народе называют "Святой Георгий Победоносец возвышается над скалами".
28-ми тонный мощный монумент скачущего на серебряном коне Святого Уастырджи, так искусно прикреплен к скале, что как будто парит над дорогой!
В осетинской традиции Уастырджи, небожитель, является одним из главных героев Осетинского Нартского эпоса, покровителем путников и воинов.
Монумент Уастырджи считается одним из самых больших конных памятников в мире.
Далее въезд в Мамисонское ущелье, Вы побываете в средневековом замковом поселении Лисри, где увидите архитектурные памятники древнего зодчества, боевые и жилые башенные комплексы.
Вы попробуете разнообразные минеральные источники, которыми славится ущелье, посмотрите и узнаете много интересного о селениях Мамисонского ущелья: Тиб, Сатат, Тли, Калак, Згил.
Гид расскажет много интересных легенд и преданий, которыми окутаны эти места.
Обед в 14.00 в кафе «Барс» (национальная кухня).
Далее переезд в Цейское ущелье и подьем на канатной дороге на высоту более 2 500 м. н.у. м.
Вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.
Далее держим курс в с. Бирагзанг, где после интересного дня вся группа сможет насладиться купанием в теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м. (Важно, купальные принадлежности необходимо взять с собой).
В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в кафе «Барс», подъем на канатной дороге (оплачивается дополнительно 400 р. /чел. По желанию), купание в теплых источниках с Бирагзанг (оплачивается дополнительно 400 р. /чел/час).
Вечером вы вернетесь в отель.
Ужин (опция).
В 12.00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги и т. д.
Трансфер в Аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Тур предусматривает проживание в отелях «Интурист – Владикавказ» 3* и/или других отеля РСО-Алания, одно/двух местное размещение с завтраками (при заявке на бронирование в случае отсутствия мест в отеле, компания может предложить другие отели г. Владикавказ с равнозначными условиями проживания).
Стоимость зависит от проживания:
|Размещение
|Категория
|Twin*
|Double*
|Singl
|Triple
|DBL+CH
|Breakfast/Завтрак
|Гостиница Владикавказ 3*
|Стандарт
|24 083
|24 083
|31 583
|67 749
|67 749
|Шведский стол
|Отель Кадгарон 3*
|Стандарт
|20 183
|20 183
|23 483
|59 349
|59 349
|Шведский стол
|Отель Планета Люкс 3*
|Стандарт
|22 133
|22 133
|23 183
|64 149
|64 149
|Шведский стол
|DoubleTree by Hilton 4*
|Стандарт
|29 333
|29 333
|39 083
|76 749
|76 749
|Шведский стол
|Камелия Отель 3*
|Стандарт
|18 983
|18 983
|21 833
|56 499
|56 499
|Шведский стол
*Цена указана за человека при двухместном размещении.
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.30 до 10.30. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.
Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.
В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".
Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).