Т Татьяна Загадочная Осетия Огромное спасибо! Тур замечательный! Очень понравилась вечерняя программа «ужин в осетинских традициях»! На всех экскурсиях работали замечательные профессиональные гиды. Было очень интересно и познавательно. И сколько красот открылось нашему взору!!!! Всем рекомендую посетить Осетию!

Л Лена Загадочная Осетия Тур насыщенный, интересный, много красивых мест, вкусная еда, вовремя все организуют, проблем не возникало, рекомендую, кто приезжает заранее рекомендую национальный музей, городской парк с лебедями, набережная Терека.