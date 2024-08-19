Каньон Ахсинта – туры во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «Каньон Ахсинта» во Владикавказе, цены от 25 925 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Экспресс-перезагрузка в Дигории: молодёжный тур
Пешая
Джиппинг
На машине
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Дигории: молодёжный тур
Отправиться в треккинг к водопаду, прокатиться на джипах по горам и отдохнуть на базе с бассейном
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт, до 11:30
27 сен в 11:30
33 500 за человека
Загадочная Осетия
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Загадочная Осетия
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
12 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от 25 925 за человека
Четырёхдневный тур "Ме’ аввахс Адам" ("Родные люди")
4 дня
Четырёхдневный тур "Ме’ аввахс Адам" ("Родные люди")
Начало: Аэропорт Владикавказа
Завтра в 09:00
13 сен в 09:00
40 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    19 августа 2024
    Загадочная Осетия
    Огромное спасибо! Тур замечательный! Очень понравилась вечерняя программа «ужин в осетинских традициях»! На всех экскурсиях работали замечательные профессиональные гиды. Было очень интересно и познавательно. И сколько красот открылось нашему взору!!!! Всем рекомендую посетить Осетию!
    Огромное спасибо! Тур замечательный! Очень понравилась вечерняя программа «ужин в осетинских традициях»! На всех экскурсиях работалиОгромное спасибо! Тур замечательный! Очень понравилась вечерняя программа «ужин в осетинских традициях»! На всех экскурсиях работалиОгромное спасибо! Тур замечательный! Очень понравилась вечерняя программа «ужин в осетинских традициях»! На всех экскурсиях работали
  • Л
    Лена
    9 июля 2024
    Загадочная Осетия
    Тур насыщенный, интересный, много красивых мест, вкусная еда, вовремя все организуют, проблем не возникало, рекомендую, кто приезжает заранее рекомендую национальный музей, городской парк с лебедями, набережная Терека.
    Тур насыщенный, интересный, много красивых мест, вкусная еда, вовремя все организуют, проблем не возникало, рекомендую, ктоТур насыщенный, интересный, много красивых мест, вкусная еда, вовремя все организуют, проблем не возникало, рекомендую, ктоТур насыщенный, интересный, много красивых мест, вкусная еда, вовремя все организуют, проблем не возникало, рекомендую, ктоТур насыщенный, интересный, много красивых мест, вкусная еда, вовремя все организуют, проблем не возникало, рекомендую, ктоТур насыщенный, интересный, много красивых мест, вкусная еда, вовремя все организуют, проблем не возникало, рекомендую, ктоТур насыщенный, интересный, много красивых мест, вкусная еда, вовремя все организуют, проблем не возникало, рекомендую, кто
  • В
    Виктория
    3 июля 2024
    Загадочная Осетия
    Программа тура Загадочная Осетия очень насыщенная, интересная рекомендую. В Северной Осетии очень гостеприимный народ и вкусная еда. Особенно меня впечатлила экскурсия в Дигорское ущелье.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Каньон Ахсинта»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспресс-перезагрузка в Дигории: молодёжный тур
  2. Загадочная Осетия
  3. Четырёхдневный тур "Ме’ аввахс Адам" ("Родные люди")
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эльбрус
  6. Эгикал
  7. Вовнушки
  8. Аланский монастырь
  9. Сказский ледник
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит тур во Владикавказе в сентябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Каньон Ахсинта" можно забронировать 3 тура от 25 925 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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