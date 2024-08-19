3 дня
Экспресс-перезагрузка в Дигории: молодёжный тур
Отправиться в треккинг к водопаду, прокатиться на джипах по горам и отдохнуть на базе с бассейном
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт, до 11:30
27 сен в 11:30
33 500₽ за человека
4 дня
Загадочная Осетия
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
12 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от 25 925₽ за человека
4 дня
Четырёхдневный тур "Ме’ аввахс Адам" ("Родные люди")
Начало: Аэропорт Владикавказа
Завтра в 09:00
13 сен в 09:00
40 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна19 августа 2024Огромное спасибо! Тур замечательный! Очень понравилась вечерняя программа «ужин в осетинских традициях»! На всех экскурсиях работали замечательные профессиональные гиды. Было очень интересно и познавательно. И сколько красот открылось нашему взору!!!! Всем рекомендую посетить Осетию!
- ЛЛена9 июля 2024Тур насыщенный, интересный, много красивых мест, вкусная еда, вовремя все организуют, проблем не возникало, рекомендую, кто приезжает заранее рекомендую национальный музей, городской парк с лебедями, набережная Терека.
- ВВиктория3 июля 2024Программа тура Загадочная Осетия очень насыщенная, интересная рекомендую. В Северной Осетии очень гостеприимный народ и вкусная еда. Особенно меня впечатлила экскурсия в Дигорское ущелье.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Каньон Ахсинта»
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