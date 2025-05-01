Вас ждут
Описание тура
Организационные детали
В горах бывает непредсказуемая погода, поэтому с собой в поездку нужно взять тёплую одежду и дождевик.
Проживание. Дизайнерские апартаменты в центре Владикавказа.
Питание. Включены завтраки и обеды с традиционными осетинскими блюдами. Готовить гастрономические изыски, в том числе в горах на костре, будет персональный повар. Ужины не входят в стоимость тура.
Транспорт. Внедорожник Jeep Grand Cherokee.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Первая встреча с Владикавказом
Встретим вас у аэропорта Беслана, Магаса, Минеральных Вод или Грозного по времени вашего рейса и доставим во Владикавказ. Вечером погуляем по городу.
Вы увидите лютеранскую кирху и узнаете о влиянии европейской культуры на регион. Осмотрите значимый для осетин культурный центр — русский театр им. Е. Вахтангова. Завершим променад на проспекте Мира, где можно прочувствовать дух столицы.
Приключения в горах
После завтрака отправимся в горы и ещё до обеда осмотрим множество локаций. Вы полюбуетесь Кобанским ущельем и преодолеете перевал Кахтисар, известный ещё древним путникам. Вспомните трагические события у места гибели съёмочной группы Сергея Бодрова в Кармадоне и познакомитесь со средневековым архитектурным наследием — Дзивгисской пещерной крепостью.
Устроим пикник с местными деликатесами прямо на склонах, а затем продолжим исследовать высокогорные достопримечательности. Вы посетите Хилакские минеральные источники и подниметесь к живописному водопаду «Кольцо». Побываете в важном религиозном центре — Аланском мужском монастыре.
Поездка в Дигорию
Этот день проведём в Дигории. Первым на нашем пути встретится невероятной красоты каньон Ахсинта. Затем вы познакомитесь с религиозными традициями и их ролью в жизни осетин, узнав историю святилища и памятника покровителю этих мест. Полюбуетесь видами, поднявшись к качелям над рекой Урух, и прикоснётесь к мифологии у арт-объекта «Стрелы нарта Сослана». Доберётесь к водопаду «Три сестры», с которым связано множество преданий.
Пообедаем на природе блюдами, приготовленными на костре. Вернёмся во Владикавказ и немного погуляем по парку Нартон. Затем — свободное время.
Отдых в высокогорье
Утром позавтракаем и поедем в Алагирское ущелье. Здесь расположены термальные источники и памятник герою нартского эпоса Уастырджи. Вы также увидите средневековое святилище Реком, в котором люди молились о богатом урожае, удачной охоте, исцелении от хворей и общей защите.
При желании вы сможете подняться по канатной дороге к Сказскому леднику (за доплату). Насладитесь видами Зарамагского водохранилища и исследуете древние руины в селе Лисри. По возвращении во Владикавказ — поздний обед. К вечеру доставим вас к аэропорту Беслана, Магаса, Минеральных Вод или Грозного по времени вашего рейса и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 250 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Беслан, Магас, Минеральные Воды или Грозный и обратно в ваш город
- Ужины
- Билет на канатную дорогу
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты