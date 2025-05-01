Встретим вас у аэропорта Беслана, Магаса, Минеральных Вод или Грозного по времени вашего рейса и доставим во Владикавказ. Вечером погуляем по городу.

Вы увидите лютеранскую кирху и узнаете о влиянии европейской культуры на регион. Осмотрите значимый для осетин культурный центр — русский театр им. Е. Вахтангова. Завершим променад на проспекте Мира, где можно прочувствовать дух столицы.