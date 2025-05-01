Горы Северной Осетии только для вас: картинные пейзажи, архитектура и пикники на склонах

Исследовать высокогорье, погрузиться в древние легенды и осмотреть пещерную крепость
Приглашаем вас изучить популярные и малоизвестные маршруты высокогорной Осетии! Вы погрузитесь в древнюю историю и легенды и попробуете традиционные блюда, которые приготовит персональный повар на костре прямо на склонах.

Вас ждут
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впечатляющие ландшафты: Кобанское, Дигорское и Алагирское ущелья, водопады «Кольцо» и «Три сестры» и многие другие чудеса кавказской природы.

Вы познакомитесь с архитектурным наследием прошлых лет, рассматривая многовековые постройки, и побываете в трагически известном Кармадоне. А также изучите сердце региона — уютный Владикавказ.

Горы Северной Осетии только для вас: картинные пейзажи, архитектура и пикники на склонах
Горы Северной Осетии только для вас: картинные пейзажи, архитектура и пикники на склонах
Горы Северной Осетии только для вас: картинные пейзажи, архитектура и пикники на склонах
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

В горах бывает непредсказуемая погода, поэтому с собой в поездку нужно взять тёплую одежду и дождевик.

Проживание. Дизайнерские апартаменты в центре Владикавказа.

Питание. Включены завтраки и обеды с традиционными осетинскими блюдами. Готовить гастрономические изыски, в том числе в горах на костре, будет персональный повар. Ужины не входят в стоимость тура.

Транспорт. Внедорожник Jeep Grand Cherokee.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Владикавказом

Встретим вас у аэропорта Беслана, Магаса, Минеральных Вод или Грозного по времени вашего рейса и доставим во Владикавказ. Вечером погуляем по городу.

Вы увидите лютеранскую кирху и узнаете о влиянии европейской культуры на регион. Осмотрите значимый для осетин культурный центр — русский театр им. Е. Вахтангова. Завершим променад на проспекте Мира, где можно прочувствовать дух столицы.

Первая встреча с ВладикавказомПервая встреча с ВладикавказомПервая встреча с ВладикавказомПервая встреча с ВладикавказомПервая встреча с ВладикавказомПервая встреча с ВладикавказомПервая встреча с ВладикавказомПервая встреча с ВладикавказомПервая встреча с ВладикавказомПервая встреча с ВладикавказомПервая встреча с ВладикавказомПервая встреча с Владикавказом
2 день

Приключения в горах

После завтрака отправимся в горы и ещё до обеда осмотрим множество локаций. Вы полюбуетесь Кобанским ущельем и преодолеете перевал Кахтисар, известный ещё древним путникам. Вспомните трагические события у места гибели съёмочной группы Сергея Бодрова в Кармадоне и познакомитесь со средневековым архитектурным наследием — Дзивгисской пещерной крепостью.

Устроим пикник с местными деликатесами прямо на склонах, а затем продолжим исследовать высокогорные достопримечательности. Вы посетите Хилакские минеральные источники и подниметесь к живописному водопаду «Кольцо». Побываете в важном религиозном центре — Аланском мужском монастыре.

Приключения в горахПриключения в горахПриключения в горахПриключения в горахПриключения в горах
3 день

Поездка в Дигорию

Этот день проведём в Дигории. Первым на нашем пути встретится невероятной красоты каньон Ахсинта. Затем вы познакомитесь с религиозными традициями и их ролью в жизни осетин, узнав историю святилища и памятника покровителю этих мест. Полюбуетесь видами, поднявшись к качелям над рекой Урух, и прикоснётесь к мифологии у арт-объекта «Стрелы нарта Сослана». Доберётесь к водопаду «Три сестры», с которым связано множество преданий.

Пообедаем на природе блюдами, приготовленными на костре. Вернёмся во Владикавказ и немного погуляем по парку Нартон. Затем — свободное время.

Поездка в ДигориюПоездка в ДигориюПоездка в ДигориюПоездка в ДигориюПоездка в Дигорию
4 день

Отдых в высокогорье

Утром позавтракаем и поедем в Алагирское ущелье. Здесь расположены термальные источники и памятник герою нартского эпоса Уастырджи. Вы также увидите средневековое святилище Реком, в котором люди молились о богатом урожае, удачной охоте, исцелении от хворей и общей защите.

При желании вы сможете подняться по канатной дороге к Сказскому леднику (за доплату). Насладитесь видами Зарамагского водохранилища и исследуете древние руины в селе Лисри. По возвращении во Владикавказ — поздний обед. К вечеру доставим вас к аэропорту Беслана, Магаса, Минеральных Вод или Грозного по времени вашего рейса и попрощаемся.

Отдых в высокогорьеОтдых в высокогорьеОтдых в высокогорьеОтдых в высокогорье

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Беслан, Магас, Минеральные Воды или Грозный и обратно в ваш город
  • Ужины
  • Билет на канатную дорогу
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Беслана, Магаса, Минеральных Вод или Грозного, точное время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Беслана, Магаса, Минеральных Вод или Грозного, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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