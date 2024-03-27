Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Северная Осетия и Ингушетия — две изумительных по своей красоте республики Кавказа.

Проведите незабываемые четыре дня в этом увлекательном путешествии! Увидите Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы.

А двигаясь по Транскаму в глубь горной Осетии, направитесь к высокогорному аулу Нар — родину Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир — мой храм. Любовь — моя святыня. Вселенная — отечество моё».
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Ближайшие даты:
1
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янв
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4
янв
5
янв
11
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Что вас ожидает:

Неповторимые по красоте пейзажи
Неповторимые по красоте пейзажи
Нас ждут прекрасные виды на горы, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы
Историко-архитектурные памятники
Историко-архитектурные памятники
Увидим крепости, древние святилища и загадочных склепы, а также современные комплексы и мечети
Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Попробуем оригинальные блюда, приготовленные на исторической родине по традиционным технологиям

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Владикавказ

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Прибытие. ВладикавказПрибытие. ВладикавказПрибытие. ВладикавказПрибытие. Владикавказ
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Продолжительность 8 часов, 120 км.

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс - Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию

Продолжительность 8-9 часов, 180 км.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска самостоятельно за месяц до начала тура.

Захватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию
4 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар, отъезд

Продолжительность 8 часов, 207 км.

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар, отъездАлагирское ущелье - Цей - аул Нар, отъездАлагирское ущелье - Цей - аул Нар, отъездАлагирское ущелье - Цей - аул Нар, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях/туркомплексах во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения в период 04.12.2023-03.04.2024:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

QUAD

Чет-ое

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3*стандарт405904059026730601405865077220Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3*стандарт4504545045319306552064080-Шв. стол
комфорт4944049440350406912067680-Шв. стол
Отель Планета Люкс 3*стандарт4504545045282156459060140-Шв. стол
полулюкс4702547025346506756063110-Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4*стандарт7375573755539559504090585-Шв. стол
Олимп-Плаза 3+стандарт509855098537125712806979577220Шв. стол
Гранд Отель Александровский 4*стандарт80685806855989510469096525-Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Отель «Кадгарон»

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Гостиница «Владикавказ» 3

3 ночи

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

Номера комфорт с балконами с 4 этажа и выше.

Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3

Отель «Планета Люкс» 3

3 ночи

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3

DoubleTree by Hilton 4

3 ночи

Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» находится во Владикавказе. Этот отель располагается 1 км от центра города.

Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в лобби-баре. Также на территории отеля функционируют два ресторана. Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi. Специально для автопутешественников организована парковка.

Также для гостей в отеле: массажный кабинет, сауна, солярий и хаммам. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, фитнес-центр, тренажёрный зал и йога. Среди развлечений на территории — караоке. Берите питомца с собой. В отеле возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату.

Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер. Доступная среда: работает лифт. Дополнительно: прачечная, банкомат и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на английском и русском.

Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор, мини-бар по запросу и халат. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.

DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4

Гранд Отель Александровский 4

3 ночи

Гранд Отель "Александровский" находится во Владикавказе. Уборка производится каждый день. Вы можете заказать трансфер до любого места. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки.

Во всех номерах есть все необходимое для вашего комфортного проживания. В ванной комнате есть халаты, набор полотенец.

Вы можете заказать специальное диетическое меню. В баре вы можете выпить различные прохладительные напитки. Есть ресторан.

Расстояние до аэропорта составляет 20 км, а до железнодорожного вокзала - 1 км.

Гранд Отель Александровский 4Гранд Отель Александровский 4Гранд Отель Александровский 4Гранд Отель Александровский 4Гранд Отель Александровский 4

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда/пикника по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 400 руб
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустациейвзрослый - 1 950 руб. ребенок до 16 лет - 1 600 руб. детское меню, до 8 лет - 700 руб
  • Взрослый - 1 950 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 600 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 700 руб
Место начала и завершения?
Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица - российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» может быть группа до 40 чел.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
27 мар 2024
Тур оправдал все ожидания, все организовано на высшем уровне. Гостиница (Владикавказ с видом на мечеть и Терек и идеальными завтраками) понравилась, гиды один лучше другого, обеды сытные. Один минус - Аланский вечер всего 2 часа, не хотелось чтобы он заканчивался))) По дороге домой уже выбирали в какой ещё тур поедем с Большой страной. Спасибо всем организаторам!
Тур оправдал все ожидания, все организовано на высшем уровне. Гостиница (Владикавказ с видом на мечеть иТур оправдал все ожидания, все организовано на высшем уровне. Гостиница (Владикавказ с видом на мечеть иТур оправдал все ожидания, все организовано на высшем уровне. Гостиница (Владикавказ с видом на мечеть иТур оправдал все ожидания, все организовано на высшем уровне. Гостиница (Владикавказ с видом на мечеть иТур оправдал все ожидания, все организовано на высшем уровне. Гостиница (Владикавказ с видом на мечеть иТур оправдал все ожидания, все организовано на высшем уровне. Гостиница (Владикавказ с видом на мечеть иТур оправдал все ожидания, все организовано на высшем уровне. Гостиница (Владикавказ с видом на мечеть и
С
20 дек 2023
Тур очень насыщенный, понравился! Много видовых экскурсий и исторических-информационных, заскучать не дают) вкусная местная кухня, включённая в программу. Главное, чтобы повезло с погодой - в горах с этим не угадаешь. У нас три дня была хорошая погода и все увидели, что должны были, а на последний день погода испортилась и вместе гор мы смотрели на снежные тучи, а горы были в телефоне на фото у гида😂
В
7 мар 2023
Тур прошел на отлично! Замечательные виды, незабываемые ощущения.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыМифы и легендыНа автобусе

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