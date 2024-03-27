Северная Осетия и Ингушетия — две изумительных по своей красоте республики Кавказа. Проведите незабываемые четыре дня в этом увлекательном путешествии! Увидите Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы. А двигаясь по Транскаму в глубь горной Осетии, направитесь к высокогорному аулу Нар — родину Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир — мой храм. Любовь — моя святыня. Вселенная — отечество моё».

Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Попробуем оригинальные блюда, приготовленные на исторической родине по традиционным технологиям

Увидим крепости, древние святилища и загадочных склепы, а также современные комплексы и мечети

Нас ждут прекрасные виды на горы, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска самостоятельно за месяц до начала тура.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях/туркомплексах во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения в период 04.12.2023-03.04.2024:

Размещение Категория номера Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одном-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб QUAD Чет-ое Breakfast Завтрак Кадгарон Отель 3* стандарт 40590 40590 26730 60140 58650 77220 Шв. стол Гостиница Владикавказ 3* стандарт 45045 45045 31930 65520 64080 - Шв. стол комфорт 49440 49440 35040 69120 67680 - Шв. стол Отель Планета Люкс 3* стандарт 45045 45045 28215 64590 60140 - Шв. стол полулюкс 47025 47025 34650 67560 63110 - Шв. стол DoubleTree by Hilton 4* стандарт 73755 73755 53955 95040 90585 - Шв. стол Олимп-Плаза 3+ стандарт 50985 50985 37125 71280 69795 77220 Шв. стол Гранд Отель Александровский 4* стандарт 80685 80685 59895 104690 96525 - Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.