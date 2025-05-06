На джипах по ущельям Северной Осетии

Промчаться с ветерком по горам и каньонам и посетить аулы-призраки
Отправляемся в горы за порцией адреналина и острыми ощущениями! За три дня мы прокатимся по крутым склонам и серпантинам ущелий, посмотрим на то, что осталось от некогда жилых посёлков, посетим некрополь и развалины бельгийской фабрики.

В доме осетинской семьи пофантазируем о жизни в этих краях, помечтаем, сидя на лавочке на вершине горы, и расслабимся в горячих термальных источниках Бирагзанга.
На джипах по ущельям Северной Осетии
На джипах по ущельям Северной Осетии
На джипах по ущельям Северной Осетии
Ближайшие даты:
6
мая13
мая20
мая27
мая3
июн10
июн17
июн
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Для заселения в отели республики Северная Осетия-Алания нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до заезда, или сертификат о полном курсе вакцинации против COVID-19.

Проживание. В 2-местных номерах отеля «Кадгарон» 3*, «Планета Люкс» или гостевом доме «Фазенда». С доплатой возможно размещение в отелях: «Олимп Плаза» 3*, «Империал» 3*, «Владикавказ» 4*, «Парк-отель Владикавказ» 5*. Стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении.

Питание. Завтраки в отеле. Обеды в кафе и в доме осетинской семьи.

Программа тура по дням

1 день

Кахтисарский перевал, даргавский некрополь и Кармадонское ущелье

Мастер-класс по осетинским пирогам. Мы встретимся в аэропорту Беслана или на ж/д вокзале Владикавказа и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед нас ждут знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять все особенности этого национального блюда, местные повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить пироги вместе, а потом вместе их есть.

Горные перевалы. Насытившись вкусным обедом, отправляемся заряжаться адреналином и красотой: размещаемся в джипах и мчим на Кахтисарский перевал. Готовьтесь к ярким эмоциям от извилистой дороги над пропастью и крутых склонов! По пути увидим старейшую действующую гидроэлектростанцию Северного Кавказа и одну из старейших в России — Гизельдонскую ГЭС, полюбуемся рисунками современных художников на скалах.

Даргавс и Кармадон. Посетим «Город мёртвых» — даргавский некрополь, знакомый многим по фотографиям Осетии. Здесь сохранилось около ста традиционных склепов, в которых можно увидеть остатки одежды и предметы быта.
Закончим поездку спуском в печально известное Кармадонское ущелье, до сих пор хранящее следы схода ледника Колка.

В период полноводности водопадов (ориентировочно, июнь-сентябрь): посещаем Мидаграбинские водопады — настоящие жемчужины Северной Осетии. (С собой иметь российский паспорт!). Высота самого большого водопада — 750 м. Внимание: к водопадам идёт дорога по камням, возможен переход небольших речек вброд.

Возвращаемся во Владикавказ и размещаемся в гостиницах города.

Кахтисарский перевал, даргавский некрополь и Кармадонское ущельеКахтисарский перевал, даргавский некрополь и Кармадонское ущельеКахтисарский перевал, даргавский некрополь и Кармадонское ущельеКахтисарский перевал, даргавский некрополь и Кармадонское ущельеКахтисарский перевал, даргавский некрополь и Кармадонское ущельеКахтисарский перевал, даргавский некрополь и Кармадонское ущельеКахтисарский перевал, даргавский некрополь и Кармадонское ущельеКахтисарский перевал, даргавский некрополь и Кармадонское ущельеКахтисарский перевал, даргавский некрополь и Кармадонское ущельеКахтисарский перевал, даргавский некрополь и Кармадонское ущельеКахтисарский перевал, даргавский некрополь и Кармадонское ущельеКахтисарский перевал, даргавский некрополь и Кармадонское ущельеКахтисарский перевал, даргавский некрополь и Кармадонское ущельеКахтисарский перевал, даргавский некрополь и Кармадонское ущельеКахтисарский перевал, даргавский некрополь и Кармадонское ущелье
2 день

Сёла-призраки и живописная Дигория

Сегодня будет насыщенный день: побываем в посёлках Згид и Садон и в живописной местности под названием Дигория.

Садон. Начнём путешествие с Алагирского ущелья, а оттуда переедем в посёлок-призрак Садон. В 2002 году этот горняцкое поселение было почти полностью разрушено сошедшими с гор селевыми потоками. Жителей переселили, посёлок остался заброшен. Сегодня Садон представляет собой сюрреалистическое зрелище: нетронутые стихией здания соседствуют с полными руинами.

Посёлок Згид. Посетим Верхний Згид. Это самое высокогорное село Северной Осетии, оно находится на высоте 2047 м над уровнем моря. Когда-то жилой шахтёрский посёлок, сейчас это забытое место. Здесь установлен арт-объект «Танец с кинжалами» — одна из инсталляций проекта «Десять символов Северной Осетии».

Дигорское ущелье. Через перевал Саварофцаг (2531 м) переедем из Алагирского ущелья в Дигорское, где вы рассмотрите старинные святилища и склепы, средневековые оборонительные комплексы, узнаете об осетинских традициях, эпосе и культуре.
По дороге в Уаллагкоме посетим село Галиат, пообедаем в доме осетинской семьи.
Далее направимся к смотровой площадке в селении Камунта, в селении Мацута увидим склеп Нарта Сослана, одного из главных героев нартского эпоса, сфотографируем арт-объекты «Стрелы Нарта Сослана» и «Хъисын фæндыр» и побываем в селе Фаснал с развалинами бельгийской фабрики.

На обратном пути во Владикавказ проедем каньон Ахсинта и Ахсинти хед (Чёртов мост) через реку Урух, бьющуюся среди скал на 70-метровой глубине.

Сёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная ДигорияСёла-призраки и живописная Дигория
3 день

Куртатинское ущелье, «лавочка счастья», шашлыки и термальные источники

Центр горной Осетии. После завтрака и выселения из отеля снова отправимся на джипах в захватывающую поездку. Начнём с Куртатинского ущелья в самом центре горной Осетии. Здесь сохранились старинные осетинские сёла с фамильными боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерными укреплениями, культовыми сооружениями. Вы увидите Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис времён нашествия Тамерлана.
Посетим самую высокогорную обитель на территории России — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь.

Непременно посидим на «лавочке счастья» у обрыва и полюбуемся завораживающей панорамой перевала, пофотографируем виды со смотровой площадки. После спустимся по Архонскому перевалу и проедем Унальскую котловину «Солнечные долины». Подняться к «лавочке счастья» сможем только при хорошей погоде!

Пикник, памятник Уастырджи и термальный источник. На одной из живописных полян, при хорошей погоде, устроим пикник с шашлыками и снова двинемся в путь. Вы увидите старинную Урсдонскую крепость Уаллагкау, бывшую резиденцию царя осетин Ос-Багатара. Нависшая над посёлком Урсдон, с дороги она едва различима, однако многие сооружения сохранились: остатки крепости, отдельные боевые и жилые башни, святилища. Обязательно остановимся возле монумента Уастырджи — впечатляющего конного памятника в виде всадника, выпрыгивающего прямо из скалы.

Завершим день в Бирагзанге купанием в горячих источниках. Не забудьте купальники и плавки.
Трансфер в аэропорт к рейсам, вылетающим после 19:00.

Куртатинское ущелье, «лавочка счастья», шашлыки и термальные источникиКуртатинское ущелье, «лавочка счастья», шашлыки и термальные источникиКуртатинское ущелье, «лавочка счастья», шашлыки и термальные источникиКуртатинское ущелье, «лавочка счастья», шашлыки и термальные источникиКуртатинское ущелье, «лавочка счастья», шашлыки и термальные источникиКуртатинское ущелье, «лавочка счастья», шашлыки и термальные источникиКуртатинское ущелье, «лавочка счастья», шашлыки и термальные источникиКуртатинское ущелье, «лавочка счастья», шашлыки и термальные источникиКуртатинское ущелье, «лавочка счастья», шашлыки и термальные источникиКуртатинское ущелье, «лавочка счастья», шашлыки и термальные источникиКуртатинское ущелье, «лавочка счастья», шашлыки и термальные источникиКуртатинское ущелье, «лавочка счастья», шашлыки и термальные источникиКуртатинское ущелье, «лавочка счастья», шашлыки и термальные источникиКуртатинское ущелье, «лавочка счастья», шашлыки и термальные источникиКуртатинское ущелье, «лавочка счастья», шашлыки и термальные источники

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 завтрака, 3 обеда
  • Транспортное сопровождение на маршруте (внедорожники)
  • Услуги гида-водителя
  • Проживание в 2-х местных стандартных номерах (цена указана за одного человека при двухместном размещении) в отеле "Кадгарон"/ "Планета Люкс", гостевом доме "Фазенда"
Что не входит в цену
  • Авиабилеты или ж/д билеты до Владикавказа
  • Ужины
  • Входные билеты в объекты посещения - около 1000 руб
  • Проживание в одноместном номере - цена по запросу, подселения нет
  • Повышение категории номеров или отелей - стоимость по запросу
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа, 12:00
Завершение: Аэропорт Владикавказа, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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