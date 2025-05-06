Мастер-класс по осетинским пирогам. Мы встретимся в аэропорту Беслана или на ж/д вокзале Владикавказа и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед нас ждут знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять все особенности этого национального блюда, местные повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить пироги вместе, а потом вместе их есть.

Горные перевалы. Насытившись вкусным обедом, отправляемся заряжаться адреналином и красотой: размещаемся в джипах и мчим на Кахтисарский перевал. Готовьтесь к ярким эмоциям от извилистой дороги над пропастью и крутых склонов! По пути увидим старейшую действующую гидроэлектростанцию Северного Кавказа и одну из старейших в России — Гизельдонскую ГЭС, полюбуемся рисунками современных художников на скалах.

Даргавс и Кармадон. Посетим «Город мёртвых» — даргавский некрополь, знакомый многим по фотографиям Осетии. Здесь сохранилось около ста традиционных склепов, в которых можно увидеть остатки одежды и предметы быта.

Закончим поездку спуском в печально известное Кармадонское ущелье, до сих пор хранящее следы схода ледника Колка.

В период полноводности водопадов (ориентировочно, июнь-сентябрь): посещаем Мидаграбинские водопады — настоящие жемчужины Северной Осетии. (С собой иметь российский паспорт!). Высота самого большого водопада — 750 м. Внимание: к водопадам идёт дорога по камням, возможен переход небольших речек вброд.

Возвращаемся во Владикавказ и размещаемся в гостиницах города.