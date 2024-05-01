Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. В гостинице «Армхи» или корпус «Чайка». Альтернативы: гостиницы «Владикавказ», «Люкс», «Планета Люкс», гостевой дом в Джейрахе, в апартаментах в Армхи. Стоимость тура указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин — только с мужчинами, женщин — с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, то надо или доплатить за одноместное размещение, или присоединиться ко второму одиночному участнику одного пола, если тот будет согласен.

Питание. В стоимость включены завтраки и обеды. Ужины — за доплату.