Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Авторский тур во Владикавказе

Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик

Приглашаем вас перезагрузиться, подышать горным воздухом и насладиться пейзажами Осетии и Ингушетии.

Мы будем жить на курорте, виды которого сравнивают со швейцарскими, в отеле с бассейном и знакомиться со знаковыми местами и старинными постройками.

Вы узнаете много интересного об истории республик, наполнитесь энергией, укрепите здоровье и вдохновитесь на новые свершения.
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Ближайшие даты:
1
мая
3
мая
7
мая
9
мая
17
мая
24
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мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. В гостинице «Армхи» или корпус «Чайка». Альтернативы: гостиницы «Владикавказ», «Люкс», «Планета Люкс», гостевой дом в Джейрахе, в апартаментах в Армхи. Стоимость тура указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин — только с мужчинами, женщин — с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, то надо или доплатить за одноместное размещение, или присоединиться ко второму одиночному участнику одного пола, если тот будет согласен.

Питание. В стоимость включены завтраки и обеды. Ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Столица Ингушетии, курорт «Армхи»

Встречаемся и едем в столицу Ингушетии, город Магас. По прибытии пообедаем в ресторане и отправимся на экскурсию. Посетим комплекс «Мемориал памяти и славы», посвящённый важным историческим событиям республики. Вы увидите скульптуры, рассмотрите барельефы и главное сооружение — «Девять башен».

Затем побываем в этнографическом музее в самой высокой в Ингушетии башне «Согласие». Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом — яркие ощущения!

После доедем до села Джейрах. Эту местность часто называют «второй Швейцарией» — горные ландшафты не уступают живописным видам альпийских долин и возвышенностей. Здесь же находится горнолыжный и оздоровительный курорт «Армхи», где мы и остановимся. После размещения в гостинице у вас будет свободное время на ужин и отдых.

Столица Ингушетии, курорт «Армхи»Столица Ингушетии, курорт «Армхи»Столица Ингушетии, курорт «Армхи»Столица Ингушетии, курорт «Армхи»Столица Ингушетии, курорт «Армхи»Столица Ингушетии, курорт «Армхи»Столица Ингушетии, курорт «Армхи»
2 день

Заповедные, исторические и архитектурные достопримечательности Ингушетии

Позавтракав, отправляемся исследовать горную Ингушетию. Посетим Джейрахо-Ассинский заповедник — музей под открытым небом, сочетающий природные красоты и башни и крепости средних веков. В прошлом каждый род возводил фамильные башни, секреты строительства которых передавались из поколения в поколение. Исследуем «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, где был обнаружен бронзовый орёл 8-го века, который теперь хранится в Эрмитаже.

С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину, со всех сторон окружённую неприступными горными склонами. Побываем в посёлке Таргим — покинутом ауле неподалёку от ещё одной архитектурной достопримечательности — Хамхи с монументальными постройками на крутом скалистом откосе.

После обеда в этническом кафе блюдами национальной ингушской кухни отправимся в башенный город Эгикхал, бывший центр административной и торговой жизни. Люди жили здесь много веков, здесь же хоронили мёртвых — не только под землёй, но и в наземных склепах. Некоторых из них достигают 3 этажей и хранят останки более 200 человек. Осмотрим старинный христианский храм Тхаба-Ерды («Храм Веры»), соединивший в себе черты архитектур Грузии, Армении и Византии, и уникальный комплекс Вовнушки. Позднесредневековые оборонно-сторожевые башни органично вписаны в живописное ущелье реки на фоне впечатляющих скал. Место выбрано не случайно — на стыке горных ущелий в древности проходил Великий Шёлковый путь.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Заповедные, исторические и архитектурные достопримечательности ИнгушетииЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности ИнгушетииЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности ИнгушетииЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности ИнгушетииЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности ИнгушетииЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности ИнгушетииЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности Ингушетии
3 день

Горная Северная Осетия, экскурсия по Владикавказу

Сегодня вас ждёт экскурсия по значимым и памятным местам Северной Осетии. Сначала побываем в даргавском некрополе — «Городе мёртвых», одной из главных достопримечательностей республики. Вы посмотрите на сохранившиеся здесь традиционные башни-склепы, которые часто можно увидеть на фотографиях Осетии. Удивительное открытие — найденные в некоторых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пытаются разгадать секрет этой необычной находки.

Затем посетим печально известное Кармадонское ущелье — место гибели Сергея Бодрова, где в результате схода ледника был полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон. Заедем в Фиагдонское ущелье, где живописные долины, луга и хребты соседствуют с большим количеством культурно-исторических памятников, а, прорываясь сквозь дикие скалы, поросшие соснами, ревёт река Фиагдон. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван», что означает «перевал леса». Устроим фотосессию на качелях над пропастью и полюбуемся снежными шапками, сидя на лавочке на краю ущелья.

Отдохнув, отправимся к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага, братьев-основателей всей Восточной Осетии. Вы узнаете, почему осетины очень чтят это место, и сможете подняться к основанию башни. После обеда в ресторане едем знакомиться с Владикавказом (за доплату). Пройдёмся по историческому центру и ощутим европейскую атмосферу города. Вечером вернёмся в Армхи.

Горная Северная Осетия, экскурсия по ВладикавказуГорная Северная Осетия, экскурсия по ВладикавказуГорная Северная Осетия, экскурсия по ВладикавказуГорная Северная Осетия, экскурсия по ВладикавказуГорная Северная Осетия, экскурсия по ВладикавказуГорная Северная Осетия, экскурсия по ВладикавказуГорная Северная Осетия, экскурсия по ВладикавказуГорная Северная Осетия, экскурсия по Владикавказу
4 день

Отдых в гостиничном комплексе

Свободный день в ЛОК «Армхи» — сегодня вы выбираете отдых на своё усмотрение.
На курорте работает верёвочный городок, который понравится и детям, и взрослым. Можно поплавать в бассейне, прокатиться по горам на велосипедах или лошадях, пройти оздоровительные процедуры в медцентре на территории отеля.

Отдых в гостиничном комплексеОтдых в гостиничном комплексеОтдых в гостиничном комплексеОтдых в гостиничном комплексеОтдых в гостиничном комплексеОтдых в гостиничном комплексе
5 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт или ж. -д. вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от аэропорта и в аэропорт
  • Все трансферы по программе
  • Проживание
  • Завтраки, обеды
  • Экскурсии и походы по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Владикавказа и обратно
  • Ужины
  • Дополнительные активности в свободный день
  • Экскурсия по Владикавказу
  • При одноместном размещении стоимость тура составит 53 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
Завершение: Владикавказ, аэропорт или ж. - д. вокзал, после 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеДаргавсПопулярные местаВсе туры5-дневные турыКармадонское ущельеХрам Тхаба-ЕрдыСвятые местаВовнушкиЭгикалДжейрахское ущельеБашня СогласияПрирода и пейзажиГоры

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