Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Мы будем жить на курорте, виды которого сравнивают со швейцарскими, в отеле с бассейном и знакомиться со знаковыми местами и старинными постройками.
Вы узнаете много интересного об истории республик, наполнитесь энергией, укрепите здоровье и вдохновитесь на новые свершения.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. В гостинице «Армхи» или корпус «Чайка». Альтернативы: гостиницы «Владикавказ», «Люкс», «Планета Люкс», гостевой дом в Джейрахе, в апартаментах в Армхи. Стоимость тура указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин — только с мужчинами, женщин — с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, то надо или доплатить за одноместное размещение, или присоединиться ко второму одиночному участнику одного пола, если тот будет согласен.
Питание. В стоимость включены завтраки и обеды. Ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Столица Ингушетии, курорт «Армхи»
Встречаемся и едем в столицу Ингушетии, город Магас. По прибытии пообедаем в ресторане и отправимся на экскурсию. Посетим комплекс «Мемориал памяти и славы», посвящённый важным историческим событиям республики. Вы увидите скульптуры, рассмотрите барельефы и главное сооружение — «Девять башен».
Затем побываем в этнографическом музее в самой высокой в Ингушетии башне «Согласие». Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом — яркие ощущения!
После доедем до села Джейрах. Эту местность часто называют «второй Швейцарией» — горные ландшафты не уступают живописным видам альпийских долин и возвышенностей. Здесь же находится горнолыжный и оздоровительный курорт «Армхи», где мы и остановимся. После размещения в гостинице у вас будет свободное время на ужин и отдых.
Заповедные, исторические и архитектурные достопримечательности Ингушетии
Позавтракав, отправляемся исследовать горную Ингушетию. Посетим Джейрахо-Ассинский заповедник — музей под открытым небом, сочетающий природные красоты и башни и крепости средних веков. В прошлом каждый род возводил фамильные башни, секреты строительства которых передавались из поколения в поколение. Исследуем «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, где был обнаружен бронзовый орёл 8-го века, который теперь хранится в Эрмитаже.
С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину, со всех сторон окружённую неприступными горными склонами. Побываем в посёлке Таргим — покинутом ауле неподалёку от ещё одной архитектурной достопримечательности — Хамхи с монументальными постройками на крутом скалистом откосе.
После обеда в этническом кафе блюдами национальной ингушской кухни отправимся в башенный город Эгикхал, бывший центр административной и торговой жизни. Люди жили здесь много веков, здесь же хоронили мёртвых — не только под землёй, но и в наземных склепах. Некоторых из них достигают 3 этажей и хранят останки более 200 человек. Осмотрим старинный христианский храм Тхаба-Ерды («Храм Веры»), соединивший в себе черты архитектур Грузии, Армении и Византии, и уникальный комплекс Вовнушки. Позднесредневековые оборонно-сторожевые башни органично вписаны в живописное ущелье реки на фоне впечатляющих скал. Место выбрано не случайно — на стыке горных ущелий в древности проходил Великий Шёлковый путь.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Горная Северная Осетия, экскурсия по Владикавказу
Сегодня вас ждёт экскурсия по значимым и памятным местам Северной Осетии. Сначала побываем в даргавском некрополе — «Городе мёртвых», одной из главных достопримечательностей республики. Вы посмотрите на сохранившиеся здесь традиционные башни-склепы, которые часто можно увидеть на фотографиях Осетии. Удивительное открытие — найденные в некоторых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пытаются разгадать секрет этой необычной находки.
Затем посетим печально известное Кармадонское ущелье — место гибели Сергея Бодрова, где в результате схода ледника был полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон. Заедем в Фиагдонское ущелье, где живописные долины, луга и хребты соседствуют с большим количеством культурно-исторических памятников, а, прорываясь сквозь дикие скалы, поросшие соснами, ревёт река Фиагдон. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван», что означает «перевал леса». Устроим фотосессию на качелях над пропастью и полюбуемся снежными шапками, сидя на лавочке на краю ущелья.
Отдохнув, отправимся к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага, братьев-основателей всей Восточной Осетии. Вы узнаете, почему осетины очень чтят это место, и сможете подняться к основанию башни. После обеда в ресторане едем знакомиться с Владикавказом (за доплату). Пройдёмся по историческому центру и ощутим европейскую атмосферу города. Вечером вернёмся в Армхи.
Отдых в гостиничном комплексе
Свободный день в ЛОК «Армхи» — сегодня вы выбираете отдых на своё усмотрение.
На курорте работает верёвочный городок, который понравится и детям, и взрослым. Можно поплавать в бассейне, прокатиться по горам на велосипедах или лошадях, пройти оздоровительные процедуры в медцентре на территории отеля.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт или ж. -д. вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от аэропорта и в аэропорт
- Все трансферы по программе
- Проживание
- Завтраки, обеды
- Экскурсии и походы по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Владикавказа и обратно
- Ужины
- Дополнительные активности в свободный день
- Экскурсия по Владикавказу
- При одноместном размещении стоимость тура составит 53 000 руб