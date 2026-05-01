Проведём по горным тропам среди заснеженных вершин, покажем современные арт-объекты и памятники старины.
Вы узнаете об осетинских традициях, попробуете национальные блюда и, конечно, отведаете настоящие осетинские пироги.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Осетинские пироги, прогулка по Владикавказу
Встречаемся и начинаем наше насыщенное путешествие. По решению группы, сначала можем посетить школу в Беслане, где произошла ужасная трагедия в сентябре 2004 года, чтобы почтить память погибших.
Затем направляемся в кафе, отмеченное пометкой программы «Ревизорро», проверяющей качество сервиса в ресторанах и кафе. Вы попробуете знаменитые осетинские пироги и узнаете о правилах подачи и их значении. Вечером вас ждёт пешеходная экскурсия по Владикавказу.
Пройдёмся по историческому центру, по которому в своё время гуляли Александр Пушкин и Михаил Булгаков, Михаил Лермонтов и Максим Горький. Рассмотрим старинные особняки с изящными балконами и ощутим европейскую атмосферу города. Поужинаем в ресторане национальной кухни.
Горы и ущелья: программа на выбор
Позавтракав, отправляемся в горы. В зависимости от состава группы и погодных условий, выберем один из трёх маршрутов.
1. Кармадонское ущелье, «Город мёртвых», арт-объекты и долина водопадов
В живописном Кармадонском ущелье вы рассмотрите следы схода ледника Колка, унёсшего жизни многих людей, в том числе, актёра и режиссёра Сергея Бодрова и его съёмочной группы. В даргавском некрополе 17-го века — «Городе мёртвых» — увидите ставшие визитной карточкой Северной Осетии традиционные башенки-склепы, сохранившиеся части одежды и предметов быта внутри. Посетим средневековое фортификационное сооружение — Дзивгисскую скальную крепость 13-14 веков, пристроенную ко входам в пещеры на разных высотах.
Вы зарядитесь яркими эмоциями, «полетав» на качелях, установленных над пропастью, сфотографируете арт-объект в окружении завораживающих гор в виде буквы осетинского алфавита. В завершении побываем в Мидаграбинской долине, известной многочисленными водопадами, один их которых Большой Зейгалан — самый высокий водопад Европы.
2. Алагирское и Цейское ущелья
Сначала едем в Алагирское ущелье. Вы увидите впечатляющий памятник герою нартского эпоса, покровителю мужчин, путников и воинов Уастырджи в виде всадника, выпрыгивающего прямо из скалы. Посмотрите на арт-объект «Рог изобилия». В Цейском ущелье полюбуетесь белоснежными вершинами гор и языками ледников, спускающихся в зону лесов. По канатной дороге поднимемся на гору Цей (2500 м) к Сказскому леднику, чтобы насладиться горным пейзажем с высоты.
3. Дигорское ущелье
Направляемся в Дигорию с невероятными горными ландшафтами и множеством водопадов. Вы побываете в каньоне Ахсинта — самом узком месте Дигорского ущелья, которое называют «воротами в Дигорию». Многие века проход сквозь них закрывали, защищаясь от врагов. Пройдём по Чёртову мосту, перекинутому в ущелье через реку Урух, и полюбуемся чарующим видом бурлящей горной реки под нависающими скалами. Заглянем на турбазу «Порог неба» — затерянный в горах островок цивилизации с различными вариантами развлечений и проведения досуга. Увидим известный водопад Три сестры из трёх потоков 300-метровой высоты и водопад Галдоридон в окружении каменных склонов.
В конце каждого маршрута запланировано посещение горячих вулканических источников Бирагзанг, купание в которых считается полезным для здоровья, а температура воды в них не опускается ниже 40 градусов. Поужинаем только что выловленной форелью в ресторане на берегу горной реки.
День героев
Сегодня продолжим знакомиться с достопримечательностями Владикавказа. Вы побываете в парке-терренкуре «Нартон», удивляющем разнообразием растений и примечательным скульптурами героев нартского эпоса. Поражают и размеры фигур: каждая достигает веса в три тонны.
Посетим мемориальный комплекс «Барбашово поле» — музей военной истории под открытым небом, где представлены образцы вооружения времён Великой Отечественной войны. Пройдёмся по мемориальному некрополю «Аллея Славы», историко-культурному памятнику Северо-Осетинской столицы, богатому надгробиями над захоронениями выдающихся осетин, выполненными известными скульпторами.
Трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|30 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-разовое питание
- Трансферы по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Проживание
- Авиабилеты до Владикавказа и обратно