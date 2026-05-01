По горным тропам и улицам Владикавказа с комфортом: 3 дня в Северной Осетии

Погулять по уютной столице, искупаться в горячих источниках и полюбоваться горами
Изба красна углами, а Осетия — горами да пирогами. Приглашаем провести три дня в живописной республике. Мы познакомим вас с её столицей с европейской атмосферой и похожей на город-курорт.

Проведём по горным тропам среди заснеженных вершин, покажем современные арт-объекты и памятники старины.

Вы узнаете об осетинских традициях, попробуете национальные блюда и, конечно, отведаете настоящие осетинские пироги.
Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Осетинские пироги, прогулка по Владикавказу

Встречаемся и начинаем наше насыщенное путешествие. По решению группы, сначала можем посетить школу в Беслане, где произошла ужасная трагедия в сентябре 2004 года, чтобы почтить память погибших.

Затем направляемся в кафе, отмеченное пометкой программы «Ревизорро», проверяющей качество сервиса в ресторанах и кафе. Вы попробуете знаменитые осетинские пироги и узнаете о правилах подачи и их значении. Вечером вас ждёт пешеходная экскурсия по Владикавказу.

Пройдёмся по историческому центру, по которому в своё время гуляли Александр Пушкин и Михаил Булгаков, Михаил Лермонтов и Максим Горький. Рассмотрим старинные особняки с изящными балконами и ощутим европейскую атмосферу города. Поужинаем в ресторане национальной кухни.

2 день

Горы и ущелья: программа на выбор

Позавтракав, отправляемся в горы. В зависимости от состава группы и погодных условий, выберем один из трёх маршрутов.

1. Кармадонское ущелье, «Город мёртвых», арт-объекты и долина водопадов

В живописном Кармадонском ущелье вы рассмотрите следы схода ледника Колка, унёсшего жизни многих людей, в том числе, актёра и режиссёра Сергея Бодрова и его съёмочной группы. В даргавском некрополе 17-го века — «Городе мёртвых» — увидите ставшие визитной карточкой Северной Осетии традиционные башенки-склепы, сохранившиеся части одежды и предметов быта внутри. Посетим средневековое фортификационное сооружение — Дзивгисскую скальную крепость 13-14 веков, пристроенную ко входам в пещеры на разных высотах.

Вы зарядитесь яркими эмоциями, «полетав» на качелях, установленных над пропастью, сфотографируете арт-объект в окружении завораживающих гор в виде буквы осетинского алфавита. В завершении побываем в Мидаграбинской долине, известной многочисленными водопадами, один их которых Большой Зейгалан — самый высокий водопад Европы.

2. Алагирское и Цейское ущелья

Сначала едем в Алагирское ущелье. Вы увидите впечатляющий памятник герою нартского эпоса, покровителю мужчин, путников и воинов Уастырджи в виде всадника, выпрыгивающего прямо из скалы. Посмотрите на арт-объект «Рог изобилия». В Цейском ущелье полюбуетесь белоснежными вершинами гор и языками ледников, спускающихся в зону лесов. По канатной дороге поднимемся на гору Цей (2500 м) к Сказскому леднику, чтобы насладиться горным пейзажем с высоты.

3. Дигорское ущелье

Направляемся в Дигорию с невероятными горными ландшафтами и множеством водопадов. Вы побываете в каньоне Ахсинта — самом узком месте Дигорского ущелья, которое называют «воротами в Дигорию». Многие века проход сквозь них закрывали, защищаясь от врагов. Пройдём по Чёртову мосту, перекинутому в ущелье через реку Урух, и полюбуемся чарующим видом бурлящей горной реки под нависающими скалами. Заглянем на турбазу «Порог неба» — затерянный в горах островок цивилизации с различными вариантами развлечений и проведения досуга. Увидим известный водопад Три сестры из трёх потоков 300-метровой высоты и водопад Галдоридон в окружении каменных склонов.

В конце каждого маршрута запланировано посещение горячих вулканических источников Бирагзанг, купание в которых считается полезным для здоровья, а температура воды в них не опускается ниже 40 градусов. Поужинаем только что выловленной форелью в ресторане на берегу горной реки.

3 день

День героев

Сегодня продолжим знакомиться с достопримечательностями Владикавказа. Вы побываете в парке-терренкуре «Нартон», удивляющем разнообразием растений и примечательным скульптурами героев нартского эпоса. Поражают и размеры фигур: каждая достигает веса в три тонны.

Посетим мемориальный комплекс «Барбашово поле» — музей военной истории под открытым небом, где представлены образцы вооружения времён Великой Отечественной войны. Пройдёмся по мемориальному некрополю «Аллея Славы», историко-культурному памятнику Северо-Осетинской столицы, богатому надгробиями над захоронениями выдающихся осетин, выполненными известными скульпторами.

Трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-разовое питание
  • Трансферы по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Авиабилеты до Владикавказа и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, время - по договорённости. Поможем с подбором удобного рейса и покупкой авиабилетов
Завершение: Владикавказ, аэропорт, время - в зависимости от времени вылета
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Я Юлия, дипломированный гид-экскурсовод. Обожаю Осетию и всё, что с ней связано. Приглашаю вас познакомиться с этой очаровательной республикой: её культурой, историей, природными достопримечательностями и кухней.

