Позавтракав, отправляемся в горы. В зависимости от состава группы и погодных условий, выберем один из трёх маршрутов.

1. Кармадонское ущелье, «Город мёртвых», арт-объекты и долина водопадов

В живописном Кармадонском ущелье вы рассмотрите следы схода ледника Колка, унёсшего жизни многих людей, в том числе, актёра и режиссёра Сергея Бодрова и его съёмочной группы. В даргавском некрополе 17-го века — «Городе мёртвых» — увидите ставшие визитной карточкой Северной Осетии традиционные башенки-склепы, сохранившиеся части одежды и предметов быта внутри. Посетим средневековое фортификационное сооружение — Дзивгисскую скальную крепость 13-14 веков, пристроенную ко входам в пещеры на разных высотах.

Вы зарядитесь яркими эмоциями, «полетав» на качелях, установленных над пропастью, сфотографируете арт-объект в окружении завораживающих гор в виде буквы осетинского алфавита. В завершении побываем в Мидаграбинской долине, известной многочисленными водопадами, один их которых Большой Зейгалан — самый высокий водопад Европы.

2. Алагирское и Цейское ущелья

Сначала едем в Алагирское ущелье. Вы увидите впечатляющий памятник герою нартского эпоса, покровителю мужчин, путников и воинов Уастырджи в виде всадника, выпрыгивающего прямо из скалы. Посмотрите на арт-объект «Рог изобилия». В Цейском ущелье полюбуетесь белоснежными вершинами гор и языками ледников, спускающихся в зону лесов. По канатной дороге поднимемся на гору Цей (2500 м) к Сказскому леднику, чтобы насладиться горным пейзажем с высоты.

3. Дигорское ущелье

Направляемся в Дигорию с невероятными горными ландшафтами и множеством водопадов. Вы побываете в каньоне Ахсинта — самом узком месте Дигорского ущелья, которое называют «воротами в Дигорию». Многие века проход сквозь них закрывали, защищаясь от врагов. Пройдём по Чёртову мосту, перекинутому в ущелье через реку Урух, и полюбуемся чарующим видом бурлящей горной реки под нависающими скалами. Заглянем на турбазу «Порог неба» — затерянный в горах островок цивилизации с различными вариантами развлечений и проведения досуга. Увидим известный водопад Три сестры из трёх потоков 300-метровой высоты и водопад Галдоридон в окружении каменных склонов.

В конце каждого маршрута запланировано посещение горячих вулканических источников Бирагзанг, купание в которых считается полезным для здоровья, а температура воды в них не опускается ниже 40 градусов. Поужинаем только что выловленной форелью в ресторане на берегу горной реки.