Описание тура
Организационные детали
Возможно участие детей с 8 лет.
Организатор оставляет за собой право корректировать программу в силу погодных условий. В том числе в силу организационных изменений или появления непредсказуемых обстоятельств, однако, мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться указанной программы.
Въезд на территорию Грузии осуществляется по Заграничному паспорту. Визы для граждан РФ, Узбекистана, Казахстана и Европейских стран не требуются. Визовый режим предусмотрен для стран Средней Азии и Востока.
Проживание. Будем жить в отеле «Four Brothers» 3* в Тбилиси, в гостевом доме в Ахалцихе, в отеле «Dimasi» в Кутаиси и в отеле «Svaneti» 3* в Местиа. Размещение в номерах double/twin. За доплату возможно 1-местное размещение.
В случае невозможности заселения в данные отели, будут подобраны аналогичные по комфорту, расположению и стоимости.
Питание. В программу включены все завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Прибытие, парк Рике и мост Мира
Встречаемся в аэропорту Владикавказа в 14:00 и едем в Тбилиси. После заселения в отель отправимся на прогулку по вечерней столице, пройдёмся по старым кварталам и постараемся не заблудиться, петляя узкими улочками.
Посетим парк Рике на левом берегу Куры, известный необычной современной архитектурой, а ещё увидим символ современного Тбилиси — мост Мира, особенно впечатляющий в свете ярких огней.
Затем вас ждёт вкусный грузинский ужин.
Прогулка по столице и вершины горы Мтацминда
После завтрака продолжим гулять по тёплому Тбилиси. Почему именно «тёплой» прозвали столицу — узнаете на экскурсии. С гидом исследуем мощёные улочки, разглядывая резные балконы и аутентичные украшения и впитывая атмосферу Старого города.
На фуникулёре прокатимся на вершину святой горы Мтацминда, чтобы увидеть Тбилиси с его наивысшей точки. Советуем при подъёме садиться в последнюю кабинку, а при спуске в первую, чтобы получились самые эффектные кадры. Будем любоваться открывающимися с высоты 740 метров пейзажами и фотографироваться, а затем вернёмся в отель.
Стеклянный мост, озеро Паравани и скальный город Вардзия
Утром выселимся и отправимся в новое приключение. Первая остановка — вулканический каньон Дашбаши. Добавим щепотку экстрима и пройдём над крутыми отвесными скалами, покрытыми лесами, по Стеклянному подвесному мосту — самому длинному в Грузии! Вы окажетесь на высоте 300 метров, где прямо под вашими ногами зияет пропасть, отчего захватывает дух.
Следующая локация в регионе Самцхе-Джавахети — озеро Паравани, самое большое в стране. Живописный водоём расположился посреди альпийских лугов на высоте 2000 метров. Какую тайну хранит Паравани и чем озеро привлекло внимание археологов — расскажем на прогулке.
Затем отправимся в поселение, построенное прямо в скале в 12-13 веках. Вардзия некогда был монастырём, но разросся до восьмиэатжного города. Пройдёмся по выдолбленным в скалах туннелям и лестницам, заглянем в библиотеку, кельи, жилые помещения, трапезные и склады.
Ночевать будем в городе Ахалцихе.
Средневековая крепость и переезд в Боржоми
Сегодня будем путешествовать по страницам сказки. Вы увидите Ахалцихскую крепость Рабат 9 века — настоящий средневековый замок с высокими башнями и винтовыми лестницами. Здесь легко почувствовать себя прекрасной дамой или отважным рыцарем. Ещё крепость удивительно фотогеничная, а с её обзорных площадок открываются живописные виды. Сюда редко добираются туристы, поэтому мы сможем не спеша прогуляться по цитадели и заполнить память телефона сочными кадрами без толп народа в кадре.
Проедем 40 км вдоль ущелья в долине Куры и окажемся в городке Боржоми, куда когда-то приезжала царская семья Романовых. Прогуляемся по местному парку, на канатной дороге поднимемся за впечатляющими видами горных вершин и, конечно, попробуем знаменитую на весь мир минеральную воду, нормализующую кислотно-щёлочный баланс и избавляющую от изжоги.
Вечером переедем в Кутаиси, где поужинаем и заселимся в отель.
Храм Баграти, пещера Прометея и Ингурская ГЭС
Прогуляемся по одному из старейших городов, где европейское очарование смешивается с грузинским колоритом и образует удивительный ансамбль. Будем шагать по мощёным улицам и любоваться архитектурой, а затем поднимемся на холм Укемерион к храму Баграти, внесённому в список наследия ЮНЕСКО.
Однажды корова провалилась в расщелину в земле — так была найдена крупнейшая в Грузии пещера, получившая звучное название в честь Прометея. Вы окажетесь в подземном царстве сталактитов и сталагмитов, атмосферно подсвеченных разными цветами, а желающие смогут проплыть по пещерной реке на лодке.
Побываем на крупнейшей на Кавказе Ингурской ГЭС и увидим лазурь Джварского водохранилища в окружении покрытых густыми лесами гор.
Держим курс на Верхнюю Сванетию, затаившуюся под взором вершин. Это удивительный регион — его никому и никогда не удавалось захватить, и даже Золотая Орда обошла край стороной, чем непокорные сваны очень гордятся.
Останемся на ночь в посёлке Местия. Не забудьте взглянуть наверх — таких звёзд не увидеть в городе!
Захватывающие пейзажи Ушгули и сванские башни
Утро начнётся не с кофе, а с чистейшего горного воздуха и невероятного вида вершин в лучах только проснувшегося солнца! После завтрака поедем в Ушгули, одно из самых высокогорных селений в Европе, чтобы увидеть средневековые сванские дома-башни. В постройках было 4-5 этажей: на первом уровне без окон во время осады могли находиться как люди, так и скот, а ещё был очаг, на следующих ярусах располагались припасы и имелись узкие бойницы для стрельбы.
Будем любоваться альпийскими равнинами и заснеженными вершинами, вдыхать свежие ароматы и фотографироваться. Затем вернёмся в Тбилиси и заселимся в отель.
Отъезд
Прощаемся с Грузией — в 13:00 вас будет ждать трансфер до аэропорта Владикавказа.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|120 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Владикавказа и обратно
- Проживание в отелях 3-4* по маршруту
- Все завтраки
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Сопровождение гида
- Трансферы по маршруту на минивеэне, рассчитанном на 7 человек
Что не входит в цену
- Билеты до Владикавказа и обратно
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка
- Доплата за одноместное размещение - 6700 рублей