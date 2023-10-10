Тбилиси, Боржоми, Кутаиси и Сванетия - на недельку в край гор, легенд и вкусной еды

Пройти по мосту над пропастью, насладиться «Боржоми» и открыть тайну озера Паравани
Увидим Грузию «самой-самой»: поднимемся на высшую точку Тбилиси с головокружительным видом, прогуляемся по самому длинному подвесному мосту над каньоном, узнаем тайну самого большого в стране озера Паравани и побываем в
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самом высокогорном селе в Европе.

Вас ждёт идеальный баланс истории и природных чудес: атмосферные улочки Тифлиса и Кутаиси и крупнейшая пещера Прометея, скальный город и лазурь Джварского водохранилища, неприступные вершины и сванские башни.

5
1 отзыв
Тбилиси, Боржоми, Кутаиси и Сванетия - на недельку в край гор, легенд и вкусной еды
Тбилиси, Боржоми, Кутаиси и Сванетия - на недельку в край гор, легенд и вкусной еды
Тбилиси, Боржоми, Кутаиси и Сванетия - на недельку в край гор, легенд и вкусной еды
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие детей с 8 лет.

Организатор оставляет за собой право корректировать программу в силу погодных условий. В том числе в силу организационных изменений или появления непредсказуемых обстоятельств, однако, мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться указанной программы.

Въезд на территорию Грузии осуществляется по Заграничному паспорту. Визы для граждан РФ, Узбекистана, Казахстана и Европейских стран не требуются. Визовый режим предусмотрен для стран Средней Азии и Востока.

Проживание. Будем жить в отеле «Four Brothers» 3* в Тбилиси, в гостевом доме в Ахалцихе, в отеле «Dimasi» в Кутаиси и в отеле «Svaneti» 3* в Местиа. Размещение в номерах double/twin. За доплату возможно 1-местное размещение.

В случае невозможности заселения в данные отели, будут подобраны аналогичные по комфорту, расположению и стоимости.

Питание. В программу включены все завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, парк Рике и мост Мира

Встречаемся в аэропорту Владикавказа в 14:00 и едем в Тбилиси. После заселения в отель отправимся на прогулку по вечерней столице, пройдёмся по старым кварталам и постараемся не заблудиться, петляя узкими улочками.

Посетим парк Рике на левом берегу Куры, известный необычной современной архитектурой, а ещё увидим символ современного Тбилиси — мост Мира, особенно впечатляющий в свете ярких огней.

Затем вас ждёт вкусный грузинский ужин.

Прибытие, парк Рике и мост МираПрибытие, парк Рике и мост МираПрибытие, парк Рике и мост МираПрибытие, парк Рике и мост МираПрибытие, парк Рике и мост МираПрибытие, парк Рике и мост МираПрибытие, парк Рике и мост МираПрибытие, парк Рике и мост Мира
2 день

Прогулка по столице и вершины горы Мтацминда

После завтрака продолжим гулять по тёплому Тбилиси. Почему именно «тёплой» прозвали столицу — узнаете на экскурсии. С гидом исследуем мощёные улочки, разглядывая резные балконы и аутентичные украшения и впитывая атмосферу Старого города.

На фуникулёре прокатимся на вершину святой горы Мтацминда, чтобы увидеть Тбилиси с его наивысшей точки. Советуем при подъёме садиться в последнюю кабинку, а при спуске в первую, чтобы получились самые эффектные кадры. Будем любоваться открывающимися с высоты 740 метров пейзажами и фотографироваться, а затем вернёмся в отель.

Прогулка по столице и вершины горы МтацминдаПрогулка по столице и вершины горы МтацминдаПрогулка по столице и вершины горы МтацминдаПрогулка по столице и вершины горы МтацминдаПрогулка по столице и вершины горы Мтацминда
3 день

Стеклянный мост, озеро Паравани и скальный город Вардзия

Утром выселимся и отправимся в новое приключение. Первая остановка — вулканический каньон Дашбаши. Добавим щепотку экстрима и пройдём над крутыми отвесными скалами, покрытыми лесами, по Стеклянному подвесному мосту — самому длинному в Грузии! Вы окажетесь на высоте 300 метров, где прямо под вашими ногами зияет пропасть, отчего захватывает дух.

Следующая локация в регионе Самцхе-Джавахети — озеро Паравани, самое большое в стране. Живописный водоём расположился посреди альпийских лугов на высоте 2000 метров. Какую тайну хранит Паравани и чем озеро привлекло внимание археологов — расскажем на прогулке.

Затем отправимся в поселение, построенное прямо в скале в 12-13 веках. Вардзия некогда был монастырём, но разросся до восьмиэатжного города. Пройдёмся по выдолбленным в скалах туннелям и лестницам, заглянем в библиотеку, кельи, жилые помещения, трапезные и склады.

Ночевать будем в городе Ахалцихе.

Стеклянный мост, озеро Паравани и скальный город ВардзияСтеклянный мост, озеро Паравани и скальный город ВардзияСтеклянный мост, озеро Паравани и скальный город ВардзияСтеклянный мост, озеро Паравани и скальный город ВардзияСтеклянный мост, озеро Паравани и скальный город ВардзияСтеклянный мост, озеро Паравани и скальный город ВардзияСтеклянный мост, озеро Паравани и скальный город ВардзияСтеклянный мост, озеро Паравани и скальный город Вардзия
4 день

Средневековая крепость и переезд в Боржоми

Сегодня будем путешествовать по страницам сказки. Вы увидите Ахалцихскую крепость Рабат 9 века — настоящий средневековый замок с высокими башнями и винтовыми лестницами. Здесь легко почувствовать себя прекрасной дамой или отважным рыцарем. Ещё крепость удивительно фотогеничная, а с её обзорных площадок открываются живописные виды. Сюда редко добираются туристы, поэтому мы сможем не спеша прогуляться по цитадели и заполнить память телефона сочными кадрами без толп народа в кадре.

Проедем 40 км вдоль ущелья в долине Куры и окажемся в городке Боржоми, куда когда-то приезжала царская семья Романовых. Прогуляемся по местному парку, на канатной дороге поднимемся за впечатляющими видами горных вершин и, конечно, попробуем знаменитую на весь мир минеральную воду, нормализующую кислотно-щёлочный баланс и избавляющую от изжоги.

Вечером переедем в Кутаиси, где поужинаем и заселимся в отель.

Средневековая крепость и переезд в БоржомиСредневековая крепость и переезд в БоржомиСредневековая крепость и переезд в БоржомиСредневековая крепость и переезд в БоржомиСредневековая крепость и переезд в БоржомиСредневековая крепость и переезд в БоржомиСредневековая крепость и переезд в БоржомиСредневековая крепость и переезд в БоржомиСредневековая крепость и переезд в Боржоми
5 день

Храм Баграти, пещера Прометея и Ингурская ГЭС

Прогуляемся по одному из старейших городов, где европейское очарование смешивается с грузинским колоритом и образует удивительный ансамбль. Будем шагать по мощёным улицам и любоваться архитектурой, а затем поднимемся на холм Укемерион к храму Баграти, внесённому в список наследия ЮНЕСКО.

Однажды корова провалилась в расщелину в земле — так была найдена крупнейшая в Грузии пещера, получившая звучное название в честь Прометея. Вы окажетесь в подземном царстве сталактитов и сталагмитов, атмосферно подсвеченных разными цветами, а желающие смогут проплыть по пещерной реке на лодке.

Побываем на крупнейшей на Кавказе Ингурской ГЭС и увидим лазурь Джварского водохранилища в окружении покрытых густыми лесами гор.

Держим курс на Верхнюю Сванетию, затаившуюся под взором вершин. Это удивительный регион — его никому и никогда не удавалось захватить, и даже Золотая Орда обошла край стороной, чем непокорные сваны очень гордятся.

Останемся на ночь в посёлке Местия. Не забудьте взглянуть наверх — таких звёзд не увидеть в городе!

Храм Баграти, пещера Прометея и Ингурская ГЭСХрам Баграти, пещера Прометея и Ингурская ГЭСХрам Баграти, пещера Прометея и Ингурская ГЭСХрам Баграти, пещера Прометея и Ингурская ГЭСХрам Баграти, пещера Прометея и Ингурская ГЭСХрам Баграти, пещера Прометея и Ингурская ГЭС
6 день

Захватывающие пейзажи Ушгули и сванские башни

Утро начнётся не с кофе, а с чистейшего горного воздуха и невероятного вида вершин в лучах только проснувшегося солнца! После завтрака поедем в Ушгули, одно из самых высокогорных селений в Европе, чтобы увидеть средневековые сванские дома-башни. В постройках было 4-5 этажей: на первом уровне без окон во время осады могли находиться как люди, так и скот, а ещё был очаг, на следующих ярусах располагались припасы и имелись узкие бойницы для стрельбы.

Будем любоваться альпийскими равнинами и заснеженными вершинами, вдыхать свежие ароматы и фотографироваться. Затем вернёмся в Тбилиси и заселимся в отель.

Захватывающие пейзажи Ушгули и сванские башниЗахватывающие пейзажи Ушгули и сванские башниЗахватывающие пейзажи Ушгули и сванские башниЗахватывающие пейзажи Ушгули и сванские башни
7 день

Отъезд

Прощаемся с Грузией — в 13:00 вас будет ждать трансфер до аэропорта Владикавказа.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет120 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Владикавказа и обратно
  • Проживание в отелях 3-4* по маршруту
  • Все завтраки
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Сопровождение гида
  • Трансферы по маршруту на минивеэне, рассчитанном на 7 человек
Что не входит в цену
  • Билеты до Владикавказа и обратно
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Доплата за одноместное размещение - 6700 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00. При необходимости можем подождать 30 минут
Завершение: Тбилиси, 13:00. Трансфер до аэропорта Владикавказа занимает 3-6 часов в зависимости от ситуации на пунктах пограничного контроля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
10 окт 2023
Ребята, привет! Хочу поделиться впечатлениями от тура по Грузии, в котором я была с 18 по 24 марта! Это было потрясающе! Куча эмоций и впечатлений! Мы посетили огромное количество интересных
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локаций: от Моста Мира в Тбилиси, Монастыря Джвари и места слияния двух рек Арагви и Куры до Ушгули в Сванетии. Каждый день был уникальным неповторимым. Прочувствовали колорит местной жизни и культуры, Отдельное спасибо нашему крутому гиду Роману за такую организацию поездки на высшем уровне!!!
Я ощущаю приятное послевкусие от визита в Грузию и уверена, что этот тур только начало.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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