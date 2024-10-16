5 дней
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
15 ноя в 12:00
22 ноя в 12:00
36 000₽ за человека
5 дней
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
15 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
49 000₽ за человека
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
15 ноя в 12:00
22 ноя в 13:00
65 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия16 октября 2024Благодарим всех причастных за организацию этого прекрасного тура. Были с мамой в туре в середине октября, Кавказ подарил нам замечательную
- РРоман19 июня 2024Незабываемая поездка! Море эмоций и впечатлений, визуальных и вкусовых! Размещение хорошее: два дня жили в апартаментах в горах, два дня
- ООксана6 мая 2024Отличныц тур!!!!! Рекомендую!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На каникулы»
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