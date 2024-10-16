На каникулы – туры во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «На каникулы» во Владикавказе, цены от 36 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
На машине
11 отзывов
5 дней
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
15 ноя в 12:00
22 ноя в 12:00
36 000 за человека
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
На автобусе
5 дней
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
15 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
49 000 за человека
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
На автобусе
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
15 ноя в 12:00
22 ноя в 13:00
65 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    16 октября 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Благодарим всех причастных за организацию этого прекрасного тура. Были с мамой в туре в середине октября, Кавказ подарил нам замечательную
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    погоду на протяжении всех дней. Сразу отдельную благодарность хочется выразить Реме - сопровождающей нашего тура. Этот человек - лучик солнца, без которого это путешествие точно не было бы таким комфортным, душевным и ярким. Рема, ты моя любовь! Спасибо гиду Рамзану, который открыл для нас мир Ингушетии и мы полностью погрузились в обычаи и традиции народа. Вся информация была очень интересной и подавалась простым и понятным языком, что даже такое количество информации легко уложилось в голове. Гид Саварбек, который сопровождал нас в Кабардино-Балкарии сделал день семейным и легким, несмотря на ненастную погоду. Мы посмотрели замок, пособирали грецкие орехи, поднялись в Верхнюю Балкарию, а потом искупались в термальных источниках. Организация тура на высоте. Обеды очень вкусные, национальной кухни и порции рассчитанные на здорового мужика не могли не оставить ошеломительные впечатления. Спасибо местной семье за прием в горной Ингушетии, где мы по семейному посидели за одним столом любуясь горами, на которых паслись коровки) Тур рекомендуем!)

    Благодарим всех причастных за организацию этого прекрасного тура. Были с мамой в туре в середине октябряБлагодарим всех причастных за организацию этого прекрасного тура. Были с мамой в туре в середине октябряБлагодарим всех причастных за организацию этого прекрасного тура. Были с мамой в туре в середине октябряБлагодарим всех причастных за организацию этого прекрасного тура. Были с мамой в туре в середине октябряБлагодарим всех причастных за организацию этого прекрасного тура. Были с мамой в туре в середине октябряБлагодарим всех причастных за организацию этого прекрасного тура. Были с мамой в туре в середине октябряБлагодарим всех причастных за организацию этого прекрасного тура. Были с мамой в туре в середине октября
  • Р
    Роман
    19 июня 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Незабываемая поездка! Море эмоций и впечатлений, визуальных и вкусовых! Размещение хорошее: два дня жили в апартаментах в горах, два дня
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    в гостинице во Владикавказе. Завтраки стандартные: в горах шведский стол, во Владикавказе по заказу накануне. Обеды в разных местах и в горах, и в городах. Очень вкусные национальные блюда, порции огромные! Обходились без ужина, так как обеды были очень сытными. Вечернего кофе с пирожным было достаточно. Виды в течение поездки восхитительные! Очень хочется поблагодарить сопровождающую Марем - самый позитивный и отзывчивый человек! Не жалела ни сил, ни времени, чтобы всем сделать открыточные фото. Гиды Рамзан и Бузжигит просто бездонный кладезь знаний. Очень интересные рассказчики с профессиональным высшим образованием и прекрасным чувством юмора. Спасибо большое, вы сделали нашу поездку незабываемой! Перемещения между локациями на комфортных автомобилях. Наши водители Ваха и Магомед были очень аккуратными и ответственными, за что им отдельное спасибо! Абсолютно искренне рекомендуем данный тур и компанию!

    Незабываемая поездка! Море эмоций и впечатлений, визуальных и вкусовых! Размещение хорошее: два дня жили в апартаментахНезабываемая поездка! Море эмоций и впечатлений, визуальных и вкусовых! Размещение хорошее: два дня жили в апартаментахНезабываемая поездка! Море эмоций и впечатлений, визуальных и вкусовых! Размещение хорошее: два дня жили в апартаментахНезабываемая поездка! Море эмоций и впечатлений, визуальных и вкусовых! Размещение хорошее: два дня жили в апартаментахНезабываемая поездка! Море эмоций и впечатлений, визуальных и вкусовых! Размещение хорошее: два дня жили в апартаментахНезабываемая поездка! Море эмоций и впечатлений, визуальных и вкусовых! Размещение хорошее: два дня жили в апартаментахНезабываемая поездка! Море эмоций и впечатлений, визуальных и вкусовых! Размещение хорошее: два дня жили в апартаментахНезабываемая поездка! Море эмоций и впечатлений, визуальных и вкусовых! Размещение хорошее: два дня жили в апартаментахНезабываемая поездка! Море эмоций и впечатлений, визуальных и вкусовых! Размещение хорошее: два дня жили в апартаментахНезабываемая поездка! Море эмоций и впечатлений, визуальных и вкусовых! Размещение хорошее: два дня жили в апартаментах
  • О
    Оксана
    6 мая 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Отличныц тур!!!!! Рекомендую!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На каникулы»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
  2. Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
  3. Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Сказский ледник
  8. Эльбрус
  9. Башня Согласия
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит тур во Владикавказе в ноябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "На каникулы" можно забронировать 3 тура от 36 000 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год на каникулы, 11 ⭐ отзывов, цены от 36000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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