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погоду на протяжении всех дней. Сразу отдельную благодарность хочется выразить Реме - сопровождающей нашего тура. Этот человек - лучик солнца, без которого это путешествие точно не было бы таким комфортным, душевным и ярким. Рема, ты моя любовь! Спасибо гиду Рамзану, который открыл для нас мир Ингушетии и мы полностью погрузились в обычаи и традиции народа. Вся информация была очень интересной и подавалась простым и понятным языком, что даже такое количество информации легко уложилось в голове. Гид Саварбек, который сопровождал нас в Кабардино-Балкарии сделал день семейным и легким, несмотря на ненастную погоду. Мы посмотрели замок, пособирали грецкие орехи, поднялись в Верхнюю Балкарию, а потом искупались в термальных источниках. Организация тура на высоте. Обеды очень вкусные, национальной кухни и порции рассчитанные на здорового мужика не могли не оставить ошеломительные впечатления. Спасибо местной семье за прием в горной Ингушетии, где мы по семейному посидели за одним столом любуясь горами, на которых паслись коровки) Тур рекомендуем!)