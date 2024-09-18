В апреле – туры во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «В апреле» во Владикавказе, цены от 10 295 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
На автобусе
1 отзыв
2 дня
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
Погулять по Чегемскому и Баксанскому ущельям и подняться на склон высочайшего пика Европы
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
4 ноя в 08:30
7 ноя в 08:30
10 295 за человека
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
На автобусе
1 отзыв
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
15 апр в 08:00
1 мая в 08:00
61 000 за человека
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
На машине
Конные прогулки
6 отзывов
7 дней
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
2 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
100 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    18 сентября 2024
    По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
    Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной. Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованный тур! Плюсы: -Профессиональный гид: Юра -
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    настоящий профессионал своего дела. Он не только отлично знал историю и культуру Грузии, но и умел интересно и увлекательно рассказывать, создавая по-настоящему душевную атмосферу. -Оптимальный маршрут: Тур был отлично спланирован, мы увидели все главные достопримечательности Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В программу были включены как исторические места, так и природные красоты. -Комфортабельный автобус: Путешествие на комфортабельном автобусе с кондиционером прошло без проблем, с веселым водителем, который не только создавал атмосферу, но и стал частью нашей группы. - Удобные отели: Все отели были чистыми, уютными и находились в удобных местах. -Вкусная еда: Особо хочется отметить традиционные грузинские блюда, которые мы пробовали в ресторанах, выбранных организаторами. -Приятная атмосфера: В группе царила дружеская атмосфера, мы познакомились с замечательными людьми и отлично провели время. Минусы: Да какие минусы, все было отлично!

    Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «В апреле»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
  2. По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
  3. Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Сказский ледник
  6. Эгикал
  7. Вовнушки
  8. Эльбрус
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в октябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "В апреле" можно забронировать 3 тура от 10 295 до 100 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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