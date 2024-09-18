2 дня
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
Погулять по Чегемскому и Баксанскому ущельям и подняться на склон высочайшего пика Европы
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
4 ноя в 08:30
7 ноя в 08:30
10 295₽ за человека
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
15 апр в 08:00
1 мая в 08:00
61 000₽ за человека
7 дней
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
2 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
100 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия18 сентября 2024По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной. Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованный тур! Плюсы: -Профессиональный гид: Юра -
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «В апреле»
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