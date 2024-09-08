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организатору, и по совместительству гиду - Николаю 🫶 Человек, который откроет для Вас возможность получить наслаждение невероятной красоты родного края 🏔️🏔️🏔️ Николай, с трепетом, но без излишней информации, расскажет Вам о всех достопримечательностях, которые Вы посетите, и поверьте, каждое место имеет особую силу, восхищение (фото прикрепляю)🥹 Отношение нашего организатора и его команды к своим группам, тоже хотелось бы отметить 👍 так как, каждый член команды Николая всегда ответит на любые, интересующие Вас вопросы, поднимет настроение 🔥 Каждый человек индивидуален, и выбирая тур, мы опираемся на свои предпочтения🌹 учитывайте это, при своем туре🌹 если Вы отдаете свое сердце горам, то Вам определенно нужно посетить Северную Осетию ♥️ ведь «Счастье не за горами, оно в горах 🏔️🏔️🏔️”♥️ Николай, Руслан, Заур- Спасибо Вам, за проведенную экскурсию, за Вашу искренность и добродушное отношение к членам Ваших групп 🫶нам было с Вами очень комфортно 🥹 Мы с группой, желаем Вам дальнейшего благополучия в Вашей работе🫶 не останавливайтесь на достигнутом, открывайте для себя и для Ваших гостей новые возможности🫶 Вы достойны самых положительных и искренних пожеланий и отзывов🥹🫶С большим уважением к Вам, Ваша группа «Планеристы» 🫶🫶🫶