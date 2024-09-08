На 7 дней – туры во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «На 7 дней» во Владикавказе, цены от 53 100 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
На машине
скидка
10%
2 отзыва
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
16 сен в 10:00
23 сен в 10:00
5900053 100 за человека
Тбилиси, Боржоми, Кутаиси и Сванетия - на недельку в край гор, легенд и вкусной еды
На машине
1 отзыв
7 дней
Тбилиси, Боржоми, Кутаиси и Сванетия - на недельку в край гор, легенд и вкусной еды
Пройти по мосту над пропастью, насладиться «Боржоми» и открыть тайну озера Паравани
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00. При необходимости мо...
28 окт в 08:00
120 000 за человека
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
На автобусе
скидка
10%
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
24 сен в 08:00
2 окт в 08:00
6100054 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    8 сентября 2024
    Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
    Добрый вечер 🌇 Если Вы хотите получить искренний, положительный отзыв, то Вам необходимо ознакомиться с моим🥹 Хотелось бы начать с благодарности
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    организатору, и по совместительству гиду - Николаю 🫶 Человек, который откроет для Вас возможность получить наслаждение невероятной красоты родного края 🏔️🏔️🏔️ Николай, с трепетом, но без излишней информации, расскажет Вам о всех достопримечательностях, которые Вы посетите, и поверьте, каждое место имеет особую силу, восхищение (фото прикрепляю)🥹 Отношение нашего организатора и его команды к своим группам, тоже хотелось бы отметить 👍 так как, каждый член команды Николая всегда ответит на любые, интересующие Вас вопросы, поднимет настроение 🔥 Каждый человек индивидуален, и выбирая тур, мы опираемся на свои предпочтения🌹 учитывайте это, при своем туре🌹 если Вы отдаете свое сердце горам, то Вам определенно нужно посетить Северную Осетию ♥️ ведь «Счастье не за горами, оно в горах 🏔️🏔️🏔️”♥️ Николай, Руслан, Заур- Спасибо Вам, за проведенную экскурсию, за Вашу искренность и добродушное отношение к членам Ваших групп 🫶нам было с Вами очень комфортно 🥹 Мы с группой, желаем Вам дальнейшего благополучия в Вашей работе🫶 не останавливайтесь на достигнутом, открывайте для себя и для Ваших гостей новые возможности🫶 Вы достойны самых положительных и искренних пожеланий и отзывов🥹🫶С большим уважением к Вам, Ваша группа «Планеристы» 🫶🫶🫶

  • О
    Ольга
    20 августа 2024
    Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
    Всем привет! С 12 по 18 августа нам посчастливилось побывать в незабываемом путешествие по Северной Осетии. Радушие, забота, внимание наших
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    уважаемых: гида Николая и его компаньонов - Заура и Руслана открыли нам самобытность осетинского народа, его традиции, культуру, красоту и величие гор, ледников, рек. Мы насладились чистейшим горным воздухом, побывали в сердце республики Чечня- ночном Грозном, покорили вершину Эльбруса. Радушие осетинского народа нет границ! Осетинские пироги, национальные обеды на свежем воздухе, вкуснейший лимонад!!! Сложилось впечатление, что мы побывали в гостях у старых друзей. Огромное Вам спасибо ребята!!! Желаем вам новых маршрутов, воплощения ваших идей, и благодарных путешественников. Очень рекомендуем данный тур.

    Всем привет! С 12 по 18 августа нам посчастливилось побывать в незабываемом путешествие по Северной ОсетииВсем привет! С 12 по 18 августа нам посчастливилось побывать в незабываемом путешествие по Северной ОсетииВсем привет! С 12 по 18 августа нам посчастливилось побывать в незабываемом путешествие по Северной ОсетииВсем привет! С 12 по 18 августа нам посчастливилось побывать в незабываемом путешествие по Северной ОсетииВсем привет! С 12 по 18 августа нам посчастливилось побывать в незабываемом путешествие по Северной ОсетииВсем привет! С 12 по 18 августа нам посчастливилось побывать в незабываемом путешествие по Северной ОсетииВсем привет! С 12 по 18 августа нам посчастливилось побывать в незабываемом путешествие по Северной ОсетииВсем привет! С 12 по 18 августа нам посчастливилось побывать в незабываемом путешествие по Северной ОсетииВсем привет! С 12 по 18 августа нам посчастливилось побывать в незабываемом путешествие по Северной ОсетииВсем привет! С 12 по 18 августа нам посчастливилось побывать в незабываемом путешествие по Северной Осетии

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На 7 дней»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
  2. Тбилиси, Боржоми, Кутаиси и Сванетия - на недельку в край гор, легенд и вкусной еды
  3. По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Эльбрус
  8. Аланский монастырь
  9. Сказский ледник
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в сентябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "На 7 дней" можно забронировать 3 тура от 53 100 до 120 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год на 7 дней, 3 ⭐ отзыва, цены от 53100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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