скидка
10%
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
16 сен в 10:00
23 сен в 10:00
5900053 100₽ за человека
7 дней
Тбилиси, Боржоми, Кутаиси и Сванетия - на недельку в край гор, легенд и вкусной еды
Пройти по мосту над пропастью, насладиться «Боржоми» и открыть тайну озера Паравани
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00. При необходимости мо...
28 окт в 08:00
120 000₽ за человека
скидка
10%
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
24 сен в 08:00
2 окт в 08:00
6100054 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья8 сентября 2024Добрый вечер 🌇 Если Вы хотите получить искренний, положительный отзыв, то Вам необходимо ознакомиться с моим🥹 Хотелось бы начать с благодарности
- ООльга20 августа 2024Всем привет! С 12 по 18 августа нам посчастливилось побывать в незабываемом путешествие по Северной Осетии. Радушие, забота, внимание наших
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На 7 дней»
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