В феврале – туры во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «В феврале» во Владикавказе, цены от 34 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
На автобусе
5 отзывов
6 дней
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по 3 столицам, сравнить кухню 4 республик и узнать, что скрывают древние башни
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
25 окт в 13:00
1 ноя в 13:00
51 900 за человека
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
На автобусе
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
1 ноя в 13:00
8 ноя в 13:00
69 000 за человека
Индивидуальный тур: по главным местам Осетии на внедорожниках
На машине
Джиппинг
скидка
10%
4 дня
Индивидуальный тур: по главным местам Осетии на внедорожниках
Проехать по маршруту Золотого кольца республики, подняться к Сказскому леднику и узнать о традициях
Начало: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, до 15:00
24 окт в 15:00
31 окт в 15:00
3800034 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валерия
    31 июля 2024
    Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
    Путешествовали с друзьями с 26.07.24 по 31.07.24 В целом очень много информации и очень много впечатлений,не смотря на то,что 2 дня
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    в горах выдались дождливыми и облачными! По проживанию и питанию все было вполне прекрасно! Огромное спасибо нашему водителю Джабраилу! Душевный человек и опытный водитель) Ещё отдельное спасибо нашему гиду по Ингушетии и Осетии Рамзану! Очень интересно и познавательно,слушать его было одно удовольствие! Спасибо нашему гиду по Грозному - Исламу! Все показал, рассказал,приятный,общительный,отвечал на все вопросы) Из минусов: Предпоследний день были в Грозном весь день, экскурсия была буквально на пол дня, дальше свободное время, на следующий день мы 3 часа ехали до Дагестана, нас привезли сразу на локацию в пещеры,хотя в программе тура этого нет и это за доп. плату, соответственно вся группа отказалась,так вот там нас встретила Гид и дальше мы поехали на Чиркейскую ГЭС, обед и Сулакский каньон, там конечно было самое веселье) катание на канатке, катере),после окончания экскурсий по Дагестану, мы не поняли для чего с нами был Гид,она нам ничего не рассказывала,не показывала,просто каталась с нами по локациям! И собственно дорога обратно +2 часа, вечер в Грозном и утром выезд, вот с последними двумя днями очень сложно с логистикой, возвращение в Грозный мне кажется лишним. После дня в Грозном можно было вечером уехать в Дагестан и остаться там ночевать и утром ехать на локации)удобнее и ближе) и утром разъезжаться тоже оттуда) В целом, спасибо за тур и эмоции!

  • О
    Ольга
    10 декабря 2023
    Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
    Наше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяц отдохнули. Группа небольшая, всего
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    9 человек, мы были с сыном-подростком, он остался очень доволен, у меня претензий к организации тура практически нет. Если сразу касаться минусов, то были небольшие недочёты в логистике в самом начале и показались однообразными включенные в стоимость обеды, хотелось бы меню поинтереснее, может, так совпало, что несколько дней подряд пришлось есть курятину, что стало поводом для шуток. Отмечу, при этом, все было вкусно и достаточно сытно. В целом с минусами на этом все. Остальное - в плюс. Отели неплохие (Армхи специфичен, там, как повезет, но виды и расположение все искупают), а в Грозном так и прямо отличный. Очень насыщенная программа (все пункты были выполнены), и, что следует особо отметить, не просто перемещение с места на место, а в сопровождении гидов, качественная экскурсионная программа. Ироничный эрудит Рамзан, это, конечно, особое украшение экскурсий; чудесный юноша-гид в Грозном (к сожалению, не запомнили имя), так деликатно, спокойно и интересно продемонстрировал нам основные достопримечательности республики, таким и должен быть проводник в другую культуру; в Башне очень интересно молодой человек рассказывал о традициях; внимательный и аккуратный водитель -Багаутдин, этот человек сопровождал нас по всему маршруту, я придирчива к манере езды, с этим человеком было очень комфортно ездить, и шуткой поддерживал и добрым словом, и помогал с чемоданами, как родной стал за неделю))). И вообще мы не пожалели, что поехали именно с этой турфирмой, и именно с этой программой, потому что там реально чувствовалась командная работа и опека. Начиная от незримо присутствовавшей с нами постоянно на связи в чате внимательной девушки-менеджера, включая всех гидов, организаторов, кто делал нашу поездку комфортной, и, конечно, Зара - видно, что человек душой болеет за свое дело, и старается теплоту и любовь к родному краю передать и показать своим гостям. Описывать туристические помещенные нами места - не вижу смысла, их нужно увидеть лично, и считаю, что конкретная экскурсия в таком именно формате- это прямо маст хэв для посещения Кавказа. В планах воспользоваться другими экскурсиями этой фирмы, подкупает именно индивидуальный подход к клиенту, реально ощущаешь себя гостем в этих прекрасных краях.

    Наше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяцНаше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяцНаше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяцНаше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяцНаше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяцНаше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяцНаше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяцНаше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяцНаше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяцНаше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяц
  • А
    Анна
    29 мая 2023
    Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
    Мы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkaz 12 мая со Ставрополя
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    мы выехали в Назрань. По приезду нас встретил приветливый мужчина Арсамак. Такой теплый прием мы не ожидали. Поэтому отдельно говорим спасибо этому добрейшему человеку. Затем нас забрал гид Джамбулат. У этого человека такая яркая улыбка, сразу располагает к себе. Джамбулат всех нас объединил. Нас было 10 человек, познакомились с помощью рассказов о себе. Обедать поехали в кафе Авеню. Мы прекрасно поели и поехали к стометровой башне «Согласие». Внутри башни расположился этнографический музей со смотровой площадкой на вершине. Причем смотровая сделана из прозрачного пола. Затем Джамбулат очень интересно провел обзорную экскурсию по достопримечательностям Назрани. И нас отвезли в гостиницу «Армхи». Прекрасный вид из окна нам был обеспечен. На следующее утро нас забрал не менее улыбчивый и позитивный гид Муса. Он повез нашу группу в горную Ингушетию. Мы заехали посмотреть на прекрасный Ляжгинский водопад. Нам как раз повезло, было пасмурно. Водопад был наполнен. Подниматься на водопад- дело не из легких, но мы это сделали. Водопад является крупнейшим в Ингушетии. Затем мы посетили не менее интересное место - заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл». Муса подробно нам рассказал о людях, которые в то время жили, о внутреннем строении башен. Потом нас накормили волшебным, нежным и вкусным шашлыком с прекрасным видом на туман. Но это не испортило наш отдых. Мы даже танцевали национальные танцы. Муса и Амалия показали, как это бывает. Следующая точка была башенный комплекс «Эгикал». Внутри одной из башен мы узнали о свадебных традициях. Заехали посмотреть на Вовнушки. Средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен. Является уникальным памятником ингушской архитектуры. И абсолютно довольные поехали обратно в отель отдыхать. На следующий день мы поехали в Северную Осетию- Аланию. Так же было пасмурно. Остановились у Кармадонского тоннеля. В месте, где произошла гибель Сергея Бодрова и его команды. Затем гуляли по территории мертвого города- село Дарвгас. Завораживающее место… Потом мы поехали посмотреть на достопримечательную осетинскую букву А, но был туман, еще и грязь, и только отважная девушка Марина сходила посмотреть эту букву. Все остальные сидели в машине. В другом месте покатались на больших качелях. Фотки классные получились. А ощущения непередаваемые. Также посетили православный мужской монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви. Расположен в селе Хидикус в Куртатинском ущелье. Самый высокогорный монастырь на территории России. По пути посмотрели арт-объект «Снежный барс». Там нужно быть очень аккуратными. И приехали на экскурсию по Владикавказу. Могу сделать небольшое сравнение. Кому нравится Санкт-Петербург, то Владикавказ вам тоже понравится, потому что он немного похож. Экскурсия была шикарная. Мы заходили в здания со своей очень интересной историей. На следующий день нас забрал Адам и повез в Грозный. По пути нам встретилось маковое поле, и как хорошо, что мы остановились, и теперь у меня такие красивые фото имеются. Приехав в Грозный, мы посетили православную церковь, погуляли в центре, посмотрели мечеть «Сердце Чечни», увидели Грозный Сити, поднялись на смотровую площадку. Посетили музей Ахмада Кадырова. И вечером уже самостоятельно ходили смотреть на ночной Грозный. Это стоит того, чтобы приехать снова. Ну и в заключительный день мы двинулись на форелевое хозяйство, обедали вкусной рыбкой, потом поехали на Сулакский каньон. Сидеть на скале, смотреть вниз… Классно! Я могу назвать это- место силы. Там можно наполнится энергией. На обратном пути мы посетили пещеры и навесной мост над каньоном. Жаль, что не удалось прокатиться на катере. И уже, возвращаясь поздно вечером, мы заехали посмотреть на Аргунскую и Шалинскую мечеть. Из надо смотреть вечером. Мечеть в Шали! Это что-то с чем то, советую посмотреть. Наша небольшая компания благодарит за подаренные эмоции и впечатления. Спасибо за наше путешествие и теплый прием. Обязательно приедем снова, ведь туман нам не позволил все посмотреть.

    Мы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkaz

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «В феврале»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
  2. Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
  3. Индивидуальный тур: по главным местам Осетии на внедорожниках
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит тур во Владикавказе в октябре 2024
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