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понравится всё! Горы, башни, национальная кухня - это стоит того, чтобы увидеть и попробовать! Если же вы хотите найти недостатки или вы просто не любите такой активный отдых, то вам не стоит пробовать. Я осталась очччень довольна этой поездкой!!! Масса впечатлений и полный восторг!!! Достойный сервис и организация путешествия. Рекомендую!!!