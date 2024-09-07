4 дня
Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
Рассмотреть главные башенные комплексы, побывать в царстве ледников и найти петроглифы
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж. - д. вокзал, до 14:0...
24 окт в 10:00
28 окт в 10:00
21 750₽ за человека
7 дней
Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
Познакомиться с двумя регионами, встретить рассвет у Казбека и надышаться горным воздухом
Начало: Владикавказ, 13:00
3 мар в 08:00
17 мар в 08:00
55 000₽ за человека
скидка
10%
4 дня
Индивидуальный тур: по главным местам Осетии на внедорожниках
Проехать по маршруту Золотого кольца республики, подняться к Сказскому леднику и узнать о традициях
Начало: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, до 15:00
24 окт в 15:00
31 окт в 15:00
3800034 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга7 сентября 2024Есть два типа людей: одни - от всего в восторге, другим - всё плохо. Если вы позитивно настроены - вам
- ЮЮлия29 июля 2024Рекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценные впечатления о культуре и
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «В марте»
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