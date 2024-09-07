В марте – туры во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «В марте» во Владикавказе, цены от 21 750 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
На автобусе
2 отзыва
4 дня
Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
Рассмотреть главные башенные комплексы, побывать в царстве ледников и найти петроглифы
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж. - д. вокзал, до 14:0...
24 окт в 10:00
28 окт в 10:00
21 750 за человека
Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
На машине
7 дней
Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
Познакомиться с двумя регионами, встретить рассвет у Казбека и надышаться горным воздухом
Начало: Владикавказ, 13:00
3 мар в 08:00
17 мар в 08:00
55 000 за человека
Индивидуальный тур: по главным местам Осетии на внедорожниках
На машине
Джиппинг
скидка
10%
4 дня
Индивидуальный тур: по главным местам Осетии на внедорожниках
Проехать по маршруту Золотого кольца республики, подняться к Сказскому леднику и узнать о традициях
Начало: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, до 15:00
24 окт в 15:00
31 окт в 15:00
3800034 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    7 сентября 2024
    Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
    Есть два типа людей: одни - от всего в восторге, другим - всё плохо. Если вы позитивно настроены - вам
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    понравится всё! Горы, башни, национальная кухня - это стоит того, чтобы увидеть и попробовать! Если же вы хотите найти недостатки или вы просто не любите такой активный отдых, то вам не стоит пробовать. Я осталась очччень довольна этой поездкой!!! Масса впечатлений и полный восторг!!! Достойный сервис и организация путешествия. Рекомендую!!!

    Есть два типа людей: одни - от всего в восторге, другим - всё плохо. Если вы
  • Ю
    Юлия
    29 июля 2024
    Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
    Рекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценные впечатления о культуре и
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    быте народов, проживающих в этом регионе Северного Кавказа!! И конечно же, потрясающей природе, её целительной силе для измученного современной цивилизацией человека) И всё это в 2,5 часах полёта от Москвы.

    Рекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценныеРекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценныеРекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценныеРекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценныеРекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценныеРекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценныеРекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценныеРекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценные

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «В марте»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
  2. Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
  3. Индивидуальный тур: по главным местам Осетии на внедорожниках
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит тур во Владикавказе в октябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "В марте" можно забронировать 3 тура от 21 750 до 55 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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