7 дней
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
2 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
100 000₽ за человека
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
18 апр в 13:00
2 мая в 13:00
58 000₽ за человека
7 дней
Привет, скалистые горы! Достопримечательности и национальная кухня Осетии и Грузии
Полюбоваться природой и архитектурой, погостить у местных и поучаствовать в грузинском застолье
Начало: Владикавказ, до 12:30
1 ноя в 12:15
3 ноя в 12:30
65 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия30 июля 2023Друзья!!! Это не просто НЕВЕРОЯТНАЯ АЛАНИЯ! Это ЛЮБОВЬ И ВОСТОРГ! Низкий поклон Виталию Георгиевичу за наше путешествие в СКАЗКУ КАВКАЗА!
- ЛЛюдмила13 июня 2023Мне очень понравилось в Осетии. Даже не так: Мне ОЧЕНЬ понравилось в Осетии. Потому что здесь: 1. Вкусно и недорого! Овощные салаты, осетинские пироги
- ЯЯна7 июня 2023Была в туре, организованном командой Михаила, в период с 30 мая по 05 июня 2023 года Сказать, что мне понравилось путешествовать
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На 9 мая»
Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур во Владикавказе в октябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 58 000 до 100 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год на 9 мая, 6 ⭐ отзывов, цены от 58000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь