Встречи с чудесами Кавказа
Вы сами сможете оценить самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды.
Уникальная кавказская природа просто покорит Вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом.
С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/ehlbrus/vstrechi-s-chudesami-kavkaza-17755.
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Встреча. Пятигорск и Железноводск
Приезд в г. Пятигорск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Встреча в холе отеля с представителем компании с последующим выездом на экскурсию.
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова,
Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ — Железноводск.
Возвращение \ размещение в отеле г. Пятигорск.
Свободное время.
Опции за доп. плату:
- 100 рублей с человека в сутки курортный сбор в отеле г. Пятигорска;
- Обед, ужин;
- 100 руб. в день аренда беспроводных наушников.
Приэльбрусье
Завтрак (ланч-бокс, кроме отеля Южная).
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей — в Приэльбрусье.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Обед на поляне Чегет или поляне Азау (входит в стоимость тура).
Возвращение в отель г. Пятигорск.
Свободное время.
Опции за доп. плату:
- 900 руб. /чел — канатная дорога на г. Чегет, все очереди;
- 1800 руб. /чел — канатная дорога на г. Эльбрус, все очереди;
- 200 руб. /чел — экологический сбор в Приэльбрусье;
- Ужин;
- 100 руб. в день аренда беспроводных наушников.
Владикавказ и Грозный
Завтрак (ланч-бокс, кроме отеля Южная).
Освобождение номеров.
Выезд во Владикавказ.
Обзорная экскурсия по Владикавказу.
- пешеходная прогулка по старинным улицам города;
- посещение Мемориала Военной Славы;
Обед (входит в стоимость тура).
Переезд в Ингушетию.
- посещение Таргимской котловины;
- древний башенный комплекс Таргим и Эгикал;
- посещение древнего храма Тхаб-Ерды (20 минут пешком).
Размещение в гостинице Грозного.
Ужин (входит в стоимость тура).
Свободное время.
Опции за доп. плату:
- 200 рублей с человека — экологический сбор в Ингушетии;
- 100 руб. в день аренда беспроводных наушников
Чечня
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию по г. Грозный
- Грозный-Сити;
- музей Ахмада Кадырова;
- мечеть «Сердце Чечни»;
- мечеть «Сердце Матери» г. Аргун;
- мечеть «Гордость Мусульман» г. Шали.
Обед (входит в стоимость тура).
Возвращение в Пятигорск.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Опции за доп. плату:
- 400 рублей с человека — подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» и вход в музей;
- Ужин;
- 100 руб. в день аренда беспроводных наушников.
Чегемское ущелье. Отъезд
Завтрак в кафе отеля.
Свободное время.
Выезд в Чегемское ущелье.
Чегемское ущелье — живописная местность с дикой природой.
Вы полюбуетесь плачущими водопадами, как будто скалы выдавливают из себя потоки слез.
Зимой вода замерзает, образуя восхитительное зрелище ледяного водопада.
Здесь забываешь обо всем, только наслаждаешься красотой этого чуда и белым безмолвием вершин.
Обед (входит в стоимость тура).
Возвращение в отель г. Пятигорск к 18:00.
Отъезд.
Опции за доп. плату:
- Ужин.
- 100 руб. в день аренда беспроводных наушников.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Пятигорска и г. Грозный.
Стоимость тура в зависимости от размещения в г. Пятигорске на 1 человека, руб:
|Название отеля
|Стоимость
|Доп. сутки за номер
|2-мест. / 1-мест. /доп. место
|2-мест. / 1-мест. / доп. место
|«Южная»**, номер «Стандарт» (без завтрака)
|46 050/51 500/-
|4000/2900/-
|«Пятигорск»**, номер «Стандарт» (завтрак включён)
|48 400/53 450/-
|5200/3400/-
|Машук»**,»**, номер «Стандарт» (завтрак включён)
|49 350/58 500/44 300
|5700/4700/2050
|«Интурист»***,»**, номер «Стандарт» (завтрак включён)
|50 700/61 650/-
|6400/5500/-
|«Бештау»***,»**, номер «Стандарт» (завтрак включён)
|52 650/66 300/-
|7400/6700/-
|«Бугарь»****, номер «Стандарт» (завтрак включён)
|50 900/62 400/42 150
|6500/5700/1500
В отеле «Южная» не предусмотрены завтраки, напротив отеля есть столовая, где можно позавтракать самостоятельно, режим работы с 08:00, обеды по маршруту, завтрак и ужин в г. Грозный предусмотрены при проживании в этом отеле.
Стоимость дополнительных суток в отеле «Машук», «Бештау» и в отеле «Бугарь» может меняться в зависимости от дат заезда.
Гостиница в г. Грозный может быть заменена на аналогичную.
Варианты проживания
Гостиница «Южная»
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска.
К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
Гостиница «Пятигорск»
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.
В гостинице работает ресторан и бар.
Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод - в 26,5 км.
Гостиница «Машук»
Гостиница «Машук» расположена в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
Гостиница «Интурист»
Возвышаясь над городом, Конгресс-отель «ИНТУРИСТ» является одним из самых высоких отелей Пятигорска.
В роскошном ресторане «ИМПЕРАТОР» с видом на Эльбрус, гостей Отеля ждет разнообразный завтрак по системе «шведский стол».
Отель «ИНТУРИСТ» обеспечит полный спектр современного технического оборудования в конференц-залах, бизнес - холле, переговорной комнате. Высокоскоростной бесплатный Wi-Fi – Интернет, конференц – пакеты, разнообразное меню кофе-пауз, фуршетов, ланчей.
Гостиница «Бештау»
Восьмиэтажный гостиничный комплекс, расположенный в деловом центре Пятигорска – столице Северо-Кавказского федерального округа. Удобное местоположение отеля позволит Вам быстро попасть в любой конец города, вкусно поесть и прогуляться по историческим местам.
Из окон отеля открывается прекрасный вид на Эльбрус и Кавказский хребет или на гору Бештау. Для наших гостей круглосуточно работают ресторан отеля и лобби-бар с отличной кухней и уютной атмосферой.
Cпорт-клуб «Бештау» открыт для всех, кто ведет активный образ жизни, предпочитает эмоциональный комфорт, хочет укрепить здоровье и поддержать хорошую физическую форму. Тренажерный зал, плавательный бассейн работают с 7 утра до 23 вечера, а снять усталость, расслабиться можно в финской сауне или турецкой бане.
Гостиница «Бугарь»
Отель «Бугарь» с баром и общим лаунджем расположен в Пятигорске. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем, письменный стол и чайник. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.
«Беркат» (г. Грозный)
К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.
По утрам в гостинице «Беркат» сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
Расстояние до международного аэропорта Грозный составляет 6 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранных гостиницах
- Питание: 4 завтрака (где предусмотрен), 4 обеда, 1 ужин
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Минеральные Воды или ж/д билеты до г. Пятигорск и обратно
- Входные билеты: подъем по канатной дороге на г. Машук - 360 руб. /чел. (не входит в программу, посещение в свободное время) подъем по канатным дорогам в Приэльбрусье: на г. Чегет - 900 руб. /чел. на г. Эльбрус - 1 800 руб. /чел. (все очереди) экологический сбор в Приэльбрусье - 200 руб. /чел. подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» и вход в музей - 400 руб. /чел. экологический сбор в Ингушетии - 200 руб. /чел
- Подъем по канатной дороге на г. Машук - 360 руб. /чел. (не входит в программу, посещение в свободное время)
- Подъем по канатным дорогам в Приэльбрусье: на г. Чегет - 900 руб. /чел. на г. Эльбрус - 1 800 руб. /чел. (все очереди)
- На г. Чегет - 900 руб. /чел
- На г. Эльбрус - 1 800 руб. /чел. (все очереди)
- Экологический сбор в Приэльбрусье - 200 руб. /чел
- Подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» и вход в музей - 400 руб. /чел
- Экологический сбор в Ингушетии - 200 руб. /чел
- Питание: завтраки (где не предусмотрено), ужины (кроме г. Грозный)
- Аренда беспроводных наушников - 100 руб. в день
- Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
- Трансфер А/П Минеральные Воды - г. Пятигорск - 1 600 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
- удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая;
- удобную спортивную обувь;
- плащ-дождевик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальники и наряды для фото сессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- деньги на личные цели.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Сколько человек в группе?
Размер экскурсионной группы до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие правила безопасности нужно соблюдать на экскурсиях?
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
- Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
- Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
- Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
- Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
- Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
- В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
- Внимательно слушать экскурсовода.
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
- При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
- При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
- Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
- Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.
Во время автобусной экскурсии:
- Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса.
- Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
- Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
- Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
- Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
- Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
- Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
- Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
- Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
- В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
- Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
- Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
- При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
- Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
- При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
- Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
- В автобусах не курят.
- Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
- В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.
Во время пешеходной экскурсии:
- Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
- Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.
Общие меры предосторожности:
- Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
- Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
- Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
- Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
- Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
- Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
- Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
- Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Возможны ли изменения в программе тура?
- Организатор оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, заменяя их равноценными.
- Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.
- Возможно проживание в Пятигорске в другой гостинице по желанию туриста с пересчетом тура. Но до места посадки на экскурсии туристы добираются самостоятельно.
Во сколько и где начало и окончание тура?
Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день происходит в холле отеля проживания согласно следующему расписанию:
- Отель «Бугарь» - 12.40
- Гостиница «Южная» - 13.00
- Отель «Бештау» - 13.10
- Пансионат «Искра» - 13.20
- Отель «Машук» - 13.25
- Гостиница «Пятигорск» - 13.30
- Отель «Интурист» - 13.35
Сразу после организационной встречи начинается экскурсионная программа, поэтому необходимо быть готовыми к ее посещению. Просьба приходить на встречу точно в назначенное время.
Точное время встречи представителя тур компании с туристами будет указано в программе с таймингом.
Первый день тура начинается ориентировочно в 12.30-13.00, просьба пообедать заранее, остановки на обед по туру в этот день не предусмотрено.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.