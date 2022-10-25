1 день

Встреча. Пятигорск и Железноводск

Приезд в г. Пятигорск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Встреча в холе отеля с представителем компании с последующим выездом на экскурсию.

Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова,

Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ — Железноводск.

Возвращение \ размещение в отеле г. Пятигорск.

Свободное время.

Опции за доп. плату: