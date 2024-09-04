Прогулка по историческому центру Владимира с посещением смотровых площадок и дегустацией медовухи. Уникальный квест и мастер-класс по чеканке монет
Экскурсия «Губернский Владимир: история с дегустацией» предлагает уникальную возможность погулять по историческому центру Владимира, насладиться видами с трёх смотровых площадок и узнать о преобразовании города из древней столицы в тихий провинциальный уголок.
В завершение программы вас ждёт квест с дегустацией пяти видов медовухи и мастер-класс по чеканке монет в аутентичном заведении на Георгиевской улице
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1 отзыв
5 причин купить этот квест
🏰 Прогулка по историческому центру
🍯 Дегустация медовухи
🔍 Увлекательный квест
💰 Мастер-класс по чеканке монет
🌆 Виды с смотровых площадок
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 16:00, 18:00
Что можно увидеть
Золотые ворота
Оборонительные валы 12 века
Успенский собор
Георгиевская улица
Описание квеста
Прогулка по историческому центру
Вы увидите визитные карточки Владимира: Золотые ворота, оборонительные валы 12 века, местный Арбат и милые уличные скульптуры. Посетите три смотровые площадки и полюбуетесь заклязьменскими просторами и Успенским собором. Я расскажу о том, как Владимир из древней столицы превратился в тихий провинциальный городок. О его знаменитых уроженцах и о том, чем занимались его жители в прошлые века.
Дегустация настоек и мастер-класс по чеканке монет
Мы зайдём в атмосферное место на пешеходной Георгиевской улице. В нём нас шутками-прибаутками встретит хозяйка в народном костюме. И проведет увлекательный квест, в ходе которого вы продегустируете 5 видов медовухи и найдёте «владимирский миллион». В финале вас ждёт небольшой мастер-класс по чеканке монеты, которую вы заберёте с собой в качестве сувенира.
Организационные детали
Дегустация медовухи с сезонными закусками и мастер-класс по чеканке монет включены в стоимость.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00, 16:00 и 18:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Золотых ворот
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 168 туристов
Владимир — мой родной город. Я хорошо знаю его, нежно люблю и хочу передать капельку этой любви другим. Я обожаю гулять по его уютным улицам и рассказывать его интересные истории. Для меня экскурсия — произведение со своей логикой, сюжетом, идеей и, главное, настроением. И я с радостью делюсь этим с гостями моего города!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
4 сен 2024
Хочу сказать большое большое спасибо за экскурсию, которую организовала нам Анастасия. Во Владимире впервые и Анастасия своим рассказом сумела за небольшой промежуток времени какой этот город был раньше. Очень все понравилось, буду рекомендовать друзьям и обязательно вернусь ещё не раз.