Губернский Владимир: история с дегустацией

Прогулка по историческому центру Владимира с посещением смотровых площадок и дегустацией медовухи. Уникальный квест и мастер-класс по чеканке монет
Экскурсия «Губернский Владимир: история с дегустацией» предлагает уникальную возможность погулять по историческому центру Владимира, насладиться видами с трёх смотровых площадок и узнать о преобразовании города из древней столицы в тихий провинциальный уголок.

В завершение программы вас ждёт квест с дегустацией пяти видов медовухи и мастер-класс по чеканке монет в аутентичном заведении на Георгиевской улице
5
1 отзыв

5 причин купить этот квест

  • 🏰 Прогулка по историческому центру
  • 🍯 Дегустация медовухи
  • 🔍 Увлекательный квест
  • 💰 Мастер-класс по чеканке монет
  • 🌆 Виды с смотровых площадок
    • Губернский Владимир: история с дегустацией
    Губернский Владимир: история с дегустацией
    Губернский Владимир: история с дегустацией
    Ближайшие даты:
    Время начала: 14:00, 16:00, 18:00

    Что можно увидеть

  • Золотые ворота
  • Оборонительные валы 12 века
  • Успенский собор
  • Георгиевская улица

    • Описание квеста

    Прогулка по историческому центру

    Вы увидите визитные карточки Владимира: Золотые ворота, оборонительные валы 12 века, местный Арбат и милые уличные скульптуры. Посетите три смотровые площадки и полюбуетесь заклязьменскими просторами и Успенским собором. Я расскажу о том, как Владимир из древней столицы превратился в тихий провинциальный городок. О его знаменитых уроженцах и о том, чем занимались его жители в прошлые века.

    Дегустация настоек и мастер-класс по чеканке монет

    Мы зайдём в атмосферное место на пешеходной Георгиевской улице. В нём нас шутками-прибаутками встретит хозяйка в народном костюме. И проведет увлекательный квест, в ходе которого вы продегустируете 5 видов медовухи и найдёте «владимирский миллион». В финале вас ждёт небольшой мастер-класс по чеканке монеты, которую вы заберёте с собой в качестве сувенира.

    Организационные детали

    Дегустация медовухи с сезонными закусками и мастер-класс по чеканке монет включены в стоимость.

    в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00, 16:00 и 18:00

    Выбрать дату

    Стоимость квеста

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет2 000 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В районе Золотых ворот
    Когда и сколько длится?
    Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00, 16:00 и 18:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    3
    2
    1
    Е
    4 сен 2024
    Хочу сказать большое большое спасибо за экскурсию, которую организовала нам Анастасия. Во Владимире впервые и Анастасия своим рассказом сумела за небольшой промежуток времени какой этот город был раньше. Очень все понравилось, буду рекомендовать друзьям и обязательно вернусь ещё не раз.
    Хочу сказать большое большое спасибо за экскурсию, которую организовала нам Анастасия. Во Владимире впервые и АнастасияХочу сказать большое большое спасибо за экскурсию, которую организовала нам Анастасия. Во Владимире впервые и АнастасияХочу сказать большое большое спасибо за экскурсию, которую организовала нам Анастасия. Во Владимире впервые и АнастасияХочу сказать большое большое спасибо за экскурсию, которую организовала нам Анастасия. Во Владимире впервые и АнастасияХочу сказать большое большое спасибо за экскурсию, которую организовала нам Анастасия. Во Владимире впервые и Анастасия

    Входит в следующие категории Владимира

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