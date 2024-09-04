Экскурсия «Губернский Владимир: история с дегустацией» предлагает уникальную возможность погулять по историческому центру Владимира, насладиться видами с трёх смотровых площадок и узнать о преобразовании города из древней столицы в тихий провинциальный уголок. В завершение программы вас ждёт квест с дегустацией пяти видов медовухи и мастер-класс по чеканке монет в аутентичном заведении на Георгиевской улице

Описание квеста

Прогулка по историческому центру

Вы увидите визитные карточки Владимира: Золотые ворота, оборонительные валы 12 века, местный Арбат и милые уличные скульптуры. Посетите три смотровые площадки и полюбуетесь заклязьменскими просторами и Успенским собором. Я расскажу о том, как Владимир из древней столицы превратился в тихий провинциальный городок. О его знаменитых уроженцах и о том, чем занимались его жители в прошлые века.

Дегустация настоек и мастер-класс по чеканке монет

Мы зайдём в атмосферное место на пешеходной Георгиевской улице. В нём нас шутками-прибаутками встретит хозяйка в народном костюме. И проведет увлекательный квест, в ходе которого вы продегустируете 5 видов медовухи и найдёте «владимирский миллион». В финале вас ждёт небольшой мастер-класс по чеканке монеты, которую вы заберёте с собой в качестве сувенира.

Организационные детали

Дегустация медовухи с сезонными закусками и мастер-класс по чеканке монет включены в стоимость.