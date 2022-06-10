Морской заповедник Гамова

Полуостров Гамова (морской заповедник)

Полуостров Гамова (морской заповедник).

Именно здесь — потрясающие «открыточные» пейзажи с лазурной прозрачной водой, свисающими соснами в обрывы.
Морской заповедник Гамова
Морской заповедник Гамова
Морской заповедник Гамова
Морской заповедник Гамова
Морской заповедник Гамова
Морской заповедник Гамова

Что вас ожидает 🤩

  • Панорамные виды среди сосен и скал на Томящиеся сердце
  • Панорамные виды бухты Витязь
  • Бухта Теляковского
  • Бухта Орлинка
  • Бухта Астафьева
  • Замок Янковского
  • Бухта Черепаха
  • Панорамные виды на мыс Шульца
  • Виды на гору Туманную и камни Таранцева

Что вас ожидает:

Великолепный день среди лазурного моря и могущественных сосен
Наша прогулка начнётся с видовой на бухту Теляковского и остров Томящегося сердца. Насладимся красотой юга Приморья не через окно автомобиля, а пешком, чтобы иметь возможность рассмотреть все до мельчайших подробностей. Фотостопов будет много. По пути нам откроются виды на мыс Сосновый, кекуры Бакланьи, архипелаг островов Римского-Корсакова, бухту Теляковского, остров Томящегося сердца и бухту Орлинка. До бухты Орлинка дойдем за 90 минут. В ней мы сделаем большой привал и хороший отдых, чтобы успеть все изучить и накупаться. Здесь на маленьких скалистых островках, увенчанных сосной густоцветковой, можно наблюдать за жизнью морских обитателей. Вода в этой бухте считается самой теплой на полуострове.
Кстати, ещё одно народное название бухты Орлинка — Теплая. Далее отправимся в бухту Астафьева. Перед нашими глазами будут открываться панорамы заповедных бухт и Японского моря. Неспешно этот путь мы преодолеем за 90 минут, включая фотостопы. Бухта Астафьева обладает исключительной притягательностью. Ради нее путешественники преодолевают сотни, а иногда и тысячи километров. Именно в этой бухте можно ходить босиком по белому песку и купаться в прозрачной, бирюзовой воде. Здесь песчаное дно и комфортный вход в воду. Наш второй большой привал будет в этой чудесной бухте, чтобы вдоволь накупаться!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Страховка
  • Услуги опытного гида–проводника
Что не входит
  • Питание и напитки на весь день
Место начала и завершения?
ул. Луговая 21в, Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, пятница, суббота
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, четверг, пятница, суббота

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