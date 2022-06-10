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Великолепный день среди лазурного моря и могущественных сосен

Наша прогулка начнётся с видовой на бухту Теляковского и остров Томящегося сердца. Насладимся красотой юга Приморья не через окно автомобиля, а пешком, чтобы иметь возможность рассмотреть все до мельчайших подробностей. Фотостопов будет много. По пути нам откроются виды на мыс Сосновый, кекуры Бакланьи, архипелаг островов Римского-Корсакова, бухту Теляковского, остров Томящегося сердца и бухту Орлинка. До бухты Орлинка дойдем за 90 минут. В ней мы сделаем большой привал и хороший отдых, чтобы успеть все изучить и накупаться. Здесь на маленьких скалистых островках, увенчанных сосной густоцветковой, можно наблюдать за жизнью морских обитателей. Вода в этой бухте считается самой теплой на полуострове.

Кстати, ещё одно народное название бухты Орлинка — Теплая. Далее отправимся в бухту Астафьева. Перед нашими глазами будут открываться панорамы заповедных бухт и Японского моря. Неспешно этот путь мы преодолеем за 90 минут, включая фотостопы. Бухта Астафьева обладает исключительной притягательностью. Ради нее путешественники преодолевают сотни, а иногда и тысячи километров. Именно в этой бухте можно ходить босиком по белому песку и купаться в прозрачной, бирюзовой воде. Здесь песчаное дно и комфортный вход в воду. Наш второй большой привал будет в этой чудесной бухте, чтобы вдоволь накупаться!

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